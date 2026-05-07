国境を越えた学びの10年：北京大学の南南研究所、創立10周年

北京、2026年5月5日 /PRNewswire/ -- Ismail Zabeeh氏は、すでにモルディブで国務大臣を務めた経歴を持ちながらも、北京大学南南協力開発研究所（ISSCAD）の博士課程に入学しました。同氏が再び学びの場に戻ったのは、自ら急速な発展を遂げてきた国々の実体験を通じて、開発について学べる機会に惹かれたからです。



ISSCAD’s inaugural intake of students



Zabeeh氏だけではありません。ガーナ財務省の中国デスクを率いるEric Dodoo-Amoo氏は、ISSCADの2022年卒業生です。2026年4月29日、両氏はPKUの英傑海外交流センターを訪れ、世界各国から集まった学生や卒業生とともに、グローバル・サウスにおける持続可能な開発をテーマとするフォーラムを通じて、同研究所の10周年を祝いました。

2016年に設立されたISSCADは、国際開発教育において今なお珍しい、次の前提に基づいて築かれました。すなわち、開発途上国は、体系的に研究する価値のある独自の知識体系を生み出してきた、という前提です。

ISSCADの名誉院長であり、世界銀行の元チーフエコノミストであるJustin Yifu Lin氏は、「この研究所の最も重要な革新性は、中国や他の開発途上国の開発経験を活用している点にあります」と述べました。

記念フォーラムには、政府要人、学者、外交官が集まりました。PKU評議会議長のHe Guangcai氏と、中国国際開発協力庁、商務部、教育部の高官らは、人材育成、政策研究、国際交流のプラットフォームとして同研究所を支える姿勢を改めて示しました。

エチオピアの元上級大臣であり、アフリカにおける産業政策の第一人者であるArkebe Oqubay氏は、今後10年間は南南協力を深めるための極めて重要な時期になると述べました。駐中国ジンバブエ大使のAbigail Shoniwa氏は、ジンバブエの政策立案者がISSCADのプログラムを通じて得た知見を直接活用してきたと指摘しました。

80カ国超の学生や卒業生が参加した特別な点灯式と国旗パレードが10周年を彩り、グローバル・サウスの団結と共通の志を象徴しました。

過去10年間、同研究所はアフリカ、アジア、ラテンアメリカ、太平洋地域の政府高官、外交官、学者を育成し、学術研究と中国での政策フィールドワークを組み合わせた博士課程および修士課程プログラムを提供してきました。

ISSCADが2度目の10年に入るにあたり、Lin氏は次の抱負を示しました。それは、同研究所を、開発途上国間の学術革新と知識交流において世界的に認知されるセンターへと発展させることです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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