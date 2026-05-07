協働ロボット用搬送ユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（スライドキット、リフトキット）・分析レポートを発表
2026年5月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「協働ロボット用搬送ユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、協働ロボット用搬送ユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、協働ロボット用搬送ユニット市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は50.1百万ドルと評価され、2031年には70.2百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.0%であり、産業自動化の進展に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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協働ロボット用搬送ユニットは、ロボットの作業範囲を拡張するための重要な装置であり、第七軸としてロボットを異なる作業位置へ移動させる役割を担います。
この装置により複数の作業ステーション間の連携が可能となり、生産ラインの効率化と自動化物流の実現に寄与します。また、衝突検知や緊急停止などの安全機能を備え、さまざまなメーカーのロボットと統合可能な設計が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではスライドキットとリフトキットに分かれており、用途別では工業製造、倉庫および物流などに分類されています。特に物流自動化の進展により需要が拡大しています。
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主要企業としては、EWELLIX、Thomson、Bishop-Wisecarver、Rollon Srl、andugo GmbH、igus、Macron Dynamics、Vention、HIWIN、IPR - Intelligente Peripherien für Roboter GmbHなどが挙げられます。さらにHepcoMotion Ltd.、7th-axis、Motion Index Drives、ABB、Chain We Machinery Co., Ltd.、strait GmbH、Fori Automation, LLC (Lincoln Electric)、Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbHなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州およびアジア太平洋地域では製造業の自動化需要の増加により市場が拡大しています。
一方で北米でも高度なロボット技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、産業自動化の進展、労働力不足への対応、生産効率向上ニーズの増加が挙げられます。一方で、導入コストやシステム統合の複雑さが課題となっています。
また、スマート工場化やロボット技術の高度化が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「協働ロボット用搬送ユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、協働ロボット用搬送ユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、協働ロボット用搬送ユニット市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は50.1百万ドルと評価され、2031年には70.2百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.0%であり、産業自動化の進展に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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協働ロボット用搬送ユニットは、ロボットの作業範囲を拡張するための重要な装置であり、第七軸としてロボットを異なる作業位置へ移動させる役割を担います。
この装置により複数の作業ステーション間の連携が可能となり、生産ラインの効率化と自動化物流の実現に寄与します。また、衝突検知や緊急停止などの安全機能を備え、さまざまなメーカーのロボットと統合可能な設計が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではスライドキットとリフトキットに分かれており、用途別では工業製造、倉庫および物流などに分類されています。特に物流自動化の進展により需要が拡大しています。
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主要企業としては、EWELLIX、Thomson、Bishop-Wisecarver、Rollon Srl、andugo GmbH、igus、Macron Dynamics、Vention、HIWIN、IPR - Intelligente Peripherien für Roboter GmbHなどが挙げられます。さらにHepcoMotion Ltd.、7th-axis、Motion Index Drives、ABB、Chain We Machinery Co., Ltd.、strait GmbH、Fori Automation, LLC (Lincoln Electric)、Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbHなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州およびアジア太平洋地域では製造業の自動化需要の増加により市場が拡大しています。
一方で北米でも高度なロボット技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、産業自動化の進展、労働力不足への対応、生産効率向上ニーズの増加が挙げられます。一方で、導入コストやシステム統合の複雑さが課題となっています。
また、スマート工場化やロボット技術の高度化が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。