株式会社サンクユー、BtoB-ECとWeb受注化の違いを徹底解説｜自社に最適な選び方と失敗しない判断基準とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347706/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業の受注業務改革において多くの企業が悩む「BtoB-ECとWeb受注化の違い」を整理したコラム『BtoB-ECとWeb受注化の違いとは？どちらを選ぶべきか徹底解説』を公開しました。
■ なぜ「BtoB-ECかWeb受注か」で迷う企業が多いのか
受注業務のデジタル化を検討する企業の多くが、
・BtoB-ECを導入すべきか
・Web受注システムで十分なのか
という判断で立ち止まっています。
両者は似ているようで役割が大きく異なります。
Web受注化は既存業務の効率化を目的とした仕組みであり、
BtoB-ECは売上拡大や取引拡張まで含めたビジネス基盤です。
この違いを理解しないまま導入すると、
「効率化はできたが売上は変わらない」
「結局作り直しになった」
といった失敗につながります。
■ Web受注化とBtoB-ECの本質的な違い
本コラムでは、両者の違いを以下の観点で整理しています。
・目的：業務効率化か売上拡大か
・対象：既存顧客中心か新規開拓も含むか
・機能：受注処理中心か販促・顧客管理まで含むか
・役割：業務ツールか営業・販売チャネルか
Web受注は「受注業務のデジタル化」、
BtoB-ECは「企業間取引そのもののオンライン化」であり、
戦略レベルでの位置付けが異なります。
■ 間違った選択が引き起こす問題
実際の現場では、目的と手段を取り違えることで以下の問題が発生します。
・Web受注を導入したが営業効率が上がらない
・BtoB-ECを導入したが運用が定着しない
・業務に合わず追加開発が増える
これらの原因は、システム選定ではなく「目的整理不足」にあります。
■ 自社に合った選び方とは
本コラムでは、次のような判断軸を提示しています。
・既存取引の効率化が目的 → Web受注
・売上拡大・新規開拓まで狙う → BtoB-EC
・段階的に進めたい → Web受注 → BtoB-EC
単なるシステム比較ではなく、
「どの経営課題を解決するのか」という視点で選ぶことが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-ECとWeb受注化の違いとは？どちらを選ぶべきか徹底解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/btob-ec-vs-web-ordering/
■ サンクユーのBtoB-EC／Web受注支援
サンクユーでは、単なるシステム導入ではなく、
業務構造と経営課題に基づいた最適な受注モデル設計を支援しています。
・Web受注システム構築
・BtoB-EC構築（EC-CUBE）
・業務フロー整理／要件定義
・基幹システム連携
・段階的DX（スモールスタート設計）
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECとWeb受注どちらを選ぶべきか迷っている
・受注業務は効率化したいが投資判断に悩んでいる
・システム導入で失敗したくない
・将来的な売上拡大も見据えたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社に最適な受注DX戦略をご提案いたします。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業の受注業務改革において多くの企業が悩む「BtoB-ECとWeb受注化の違い」を整理したコラム『BtoB-ECとWeb受注化の違いとは？どちらを選ぶべきか徹底解説』を公開しました。
■ なぜ「BtoB-ECかWeb受注か」で迷う企業が多いのか
受注業務のデジタル化を検討する企業の多くが、
・BtoB-ECを導入すべきか
・Web受注システムで十分なのか
という判断で立ち止まっています。
両者は似ているようで役割が大きく異なります。
Web受注化は既存業務の効率化を目的とした仕組みであり、
BtoB-ECは売上拡大や取引拡張まで含めたビジネス基盤です。
この違いを理解しないまま導入すると、
「効率化はできたが売上は変わらない」
「結局作り直しになった」
といった失敗につながります。
■ Web受注化とBtoB-ECの本質的な違い
本コラムでは、両者の違いを以下の観点で整理しています。
・目的：業務効率化か売上拡大か
・対象：既存顧客中心か新規開拓も含むか
・機能：受注処理中心か販促・顧客管理まで含むか
・役割：業務ツールか営業・販売チャネルか
Web受注は「受注業務のデジタル化」、
BtoB-ECは「企業間取引そのもののオンライン化」であり、
戦略レベルでの位置付けが異なります。
■ 間違った選択が引き起こす問題
実際の現場では、目的と手段を取り違えることで以下の問題が発生します。
・Web受注を導入したが営業効率が上がらない
・BtoB-ECを導入したが運用が定着しない
・業務に合わず追加開発が増える
これらの原因は、システム選定ではなく「目的整理不足」にあります。
■ 自社に合った選び方とは
本コラムでは、次のような判断軸を提示しています。
・既存取引の効率化が目的 → Web受注
・売上拡大・新規開拓まで狙う → BtoB-EC
・段階的に進めたい → Web受注 → BtoB-EC
単なるシステム比較ではなく、
「どの経営課題を解決するのか」という視点で選ぶことが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-ECとWeb受注化の違いとは？どちらを選ぶべきか徹底解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/btob-ec-vs-web-ordering/
■ サンクユーのBtoB-EC／Web受注支援
サンクユーでは、単なるシステム導入ではなく、
業務構造と経営課題に基づいた最適な受注モデル設計を支援しています。
・Web受注システム構築
・BtoB-EC構築（EC-CUBE）
・業務フロー整理／要件定義
・基幹システム連携
・段階的DX（スモールスタート設計）
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECとWeb受注どちらを選ぶべきか迷っている
・受注業務は効率化したいが投資判断に悩んでいる
・システム導入で失敗したくない
・将来的な売上拡大も見据えたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社に最適な受注DX戦略をご提案いたします。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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