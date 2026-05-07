北海道産ハトムギ『北のはと』粉の製菓・製パン活用を提案 播種期を迎える今、レシピコンテスト受賞作品を紹介
一般社団法人日本雑穀協会は、法人会員である国産生薬株式会社と共催した、
北海道産ハトムギ『北のはと』粉を使用した
「製菓・製パンレシピコンテスト」の受賞作品を通じて、
製菓・製パン分野におけるハトムギ粉の活用可能性を紹介します。
ハトムギは、春から初夏にかけて播種期を迎え、
秋の収穫に向けて育てられる作物です。
今年も産地では作付けの時期を迎えており、
北海道産ハトムギ『北のはと』の食素材としての価値を、
改めて発信する機会となっています。
今回のレシピコンテストでは、薬用・食用ハトムギ品種『北のはと』の粉を活用し、
雑穀に関する専門的な知識と活用スキルを有する
雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター資格保有者を対象に、
製菓・製パン分野でのレシピを募集しました。
応募作品には、ケーキ、クッキー、マカロン、フィナンシェなどの菓子類をはじめ、
カンパーニュ、フォカッチャ、ベーグル、クロワッサンなどのパン類まで、
幅広いアイデアが寄せられました。
審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞3点、入賞4点が選定され、
ハトムギ粉の香ばしさや風味、食感を活かした
多彩な作品が誕生しました。
受賞作品の詳細は、日本雑穀協会サイトにて紹介しています。
▼ ハトムギ ‘北のはと’粉『製菓・製パン レシピコンテスト』受賞作品のご紹介
https://www.zakkoku.jp/announcement
受賞作品からは、ハトムギ粉が健康素材としてだけでなく、
製菓・製パンにおける風味づけや食感づくり、
国産素材を活かした商品開発にも活用できる素材であることが示されています。
また、やさしい香ばしさや穀物らしい風味は、
焼き菓子やパンとの相性が良く、
業務用素材としても活用の可能性を持っています。
国産雑穀素材への関心が高まる中、
北海道産ハトムギ『北のはと』粉は、
製菓・製パン分野において
新たな付加価値を生み出す素材の一つとして注目されています。
【一般社団法人日本雑穀協会について】
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀に関する正しい知識の普及と活用方法を広げることで、
食生活の向上と雑穀産業の発展に貢献することを目指しています。
本コンテストも、雑穀の専門人材が知識を活かしながら、
素材としての特性を理解し、
実際のレシピや商品開発につなげる取り組みの一環として
実施したものです。
【関連リンク】
▼ YouTube『雑穀のある風景』ハトムギ ‘北のはと’ の圃場
リラックス音楽と共にお届けする、美しい雑穀畑の映像シリーズより。
https://youtu.be/emMgM0sWwZ0
▼ 国産生薬株式会社
北海道産ハトムギ『北のはと』の生産・加工・販売に取り組む国産生薬株式会社の公式サイトです。
https://www.shoyaku.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348498/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348498/images/bodyimage2】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
北海道産ハトムギ『北のはと』粉を使用した
「製菓・製パンレシピコンテスト」の受賞作品を通じて、
製菓・製パン分野におけるハトムギ粉の活用可能性を紹介します。
ハトムギは、春から初夏にかけて播種期を迎え、
秋の収穫に向けて育てられる作物です。
今年も産地では作付けの時期を迎えており、
北海道産ハトムギ『北のはと』の食素材としての価値を、
改めて発信する機会となっています。
今回のレシピコンテストでは、薬用・食用ハトムギ品種『北のはと』の粉を活用し、
雑穀に関する専門的な知識と活用スキルを有する
雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター資格保有者を対象に、
製菓・製パン分野でのレシピを募集しました。
応募作品には、ケーキ、クッキー、マカロン、フィナンシェなどの菓子類をはじめ、
カンパーニュ、フォカッチャ、ベーグル、クロワッサンなどのパン類まで、
幅広いアイデアが寄せられました。
審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞3点、入賞4点が選定され、
ハトムギ粉の香ばしさや風味、食感を活かした
多彩な作品が誕生しました。
受賞作品の詳細は、日本雑穀協会サイトにて紹介しています。
▼ ハトムギ ‘北のはと’粉『製菓・製パン レシピコンテスト』受賞作品のご紹介
https://www.zakkoku.jp/announcement
製菓・製パンにおける風味づけや食感づくり、
国産素材を活かした商品開発にも活用できる素材であることが示されています。
また、やさしい香ばしさや穀物らしい風味は、
焼き菓子やパンとの相性が良く、
業務用素材としても活用の可能性を持っています。
国産雑穀素材への関心が高まる中、
北海道産ハトムギ『北のはと』粉は、
製菓・製パン分野において
新たな付加価値を生み出す素材の一つとして注目されています。
【一般社団法人日本雑穀協会について】
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀に関する正しい知識の普及と活用方法を広げることで、
食生活の向上と雑穀産業の発展に貢献することを目指しています。
本コンテストも、雑穀の専門人材が知識を活かしながら、
素材としての特性を理解し、
実際のレシピや商品開発につなげる取り組みの一環として
実施したものです。
【関連リンク】
▼ YouTube『雑穀のある風景』ハトムギ ‘北のはと’ の圃場
リラックス音楽と共にお届けする、美しい雑穀畑の映像シリーズより。
https://youtu.be/emMgM0sWwZ0
▼ 国産生薬株式会社
北海道産ハトムギ『北のはと』の生産・加工・販売に取り組む国産生薬株式会社の公式サイトです。
https://www.shoyaku.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348498/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348498/images/bodyimage2】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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