XCMG、KHL Groupの2026年版Yellow Tableで再び世界トップ3入り

中国・徐州、2026年5月4日 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery（「XCMG」、SHE：000425）は、世界的な建設メディアグループであるKHL Group傘下の雑誌「International Construction」が発表した「Yellow Table 2026」において、建設機械の売上高が約142億米ドル、市場シェアが5.8%に達し、売上高ベースで建設機械メーカーの世界第3位に再びランクインしたと発表しました。XCMGは、このリストで中国企業として最高位を維持しており、世界トップ5に入った中国メーカーは同社のみです。



XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.



XCMG GroupおよびXCMG Machineryの会長であるYang Dongshengは、次のように述べました。「XCMGが世界の建設機械メーカー上位3社に継続的に入っていることは、当社の堅固なグローバル基盤と長期戦略を示すものです。2025年の好調な業績は、当社が国際協力を深め、グリーンでインテリジェントな機械への移行を加速し、パートナーと世界の建設機械業界に持続的な価値を提供する態勢を整えたことを示す、新たな一章です。」

4月28日に発表された最新の年次報告書によると、XCMGは2025年に堅調な成長を記録し、営業収益は1,008億2,300万人民元（前年比8.37%増）に達し、2026年第1四半期も成長の勢いを維持しました。2026年1～3月期、XCMGの売上高は297億9,100万人民元となり、前年同期比9.26%増を記録しました。

国際事業は、引き続きXCMGの主要な成長エンジンとなっています。2025年の海外売上高は前年比16.58%増の485億9,900万人民元となり、同社の総売上高のほぼ半分（48.20%）を占め、前年から3.39ポイント上昇しました。一方、国内売上高は522億2,400万人民元と安定して推移し、1.70%の小幅増となりました。

2025年、XCMGの親会社株主に帰属する純利益は65億7,200万人民元（前年比8.96%増）、調整後親会社株主に帰属する純利益は65億5,000万人民元となり、前年同期比13.68%増の堅調な伸びを示しました。2026年第1四半期も収益性は安定して推移し、純利益および調整後純利益はそれぞれ20億5,600万人民元、20億2,400万人民元に達しました。

XCMGはまた、2025年の営業キャッシュフローが前年比148.42%増の141億4,200万人民元となったことも報告しました。2026年第1四半期の営業キャッシュフローは、前年同期比153.12%増の21億5,200万人民元に達しました。同社の売上総利益率は0.04ポイント上昇して22.61%、自己資本利益率（ROE）は0.63ポイント上昇して11.00%となりました。

2025年、XCMGは主要製品カテゴリー全体で着実な成長を維持しました。同社が持続可能なイノベーションに注力したことにより、新エネルギー関連売上高は133億人民元（前年同期比23.6%増）に達しました。一方、従来型セグメントは引き続き堅固な基盤となり、土工機械が301億3,100万人民元、起重機械が209億8,300万人民元を計上しました。新興セグメントも引き続き着実に拡大し、 鉱山機械部門の売上高は93億7,700万人民元となりました。

XCMGは、グリーンでインテリジェントな機械・設備を進化させ、デジタルトランスフォーメーションと産業用IoTによって推進される製造エコシステムを強化することで、グローバルな事業基盤の拡大に取り組んでいます。同社は、製品ポートフォリオとサービス提供範囲を継続的に改善することで、世界中の顧客とパートナーに世界水準のサポートを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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