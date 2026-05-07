歴史的金塊「コルテスのブーツ」、6月12日にEJ′s Auction & Appraisalで競売へ





重さ26.2ポンドの「コルテスのブーツ」、西半球で発見された現存最大の天然金塊

アリゾナ州グレンデール, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- EJ's Auction & Appraisalは、歴史的金塊「コルテスのブーツ（Boot of Cortez）」の競売を担当することになりました。このオークションは、資格を満たす入札者を対象として、6月12日（金）午後1時（アリゾナ現地時間）から、オンラインおよびアリゾナ州グレンデールのEJ's Auction & Appraisal会場で開催される予定です。入札登録は現在受け付けています。

「コルテスのブーツ」は、 西半球で発見された現存する最大の天然金塊とされています。EJ's Auction & Appraisalは2026年4月、最新の校正済み機器を使用して、この標本を独立した形で秤量・分析する手配をしました。現在の測定値は、アリゾナ州認定の第三者のはかりを使用して確認されました。この標本は第三者機関による蛍光X線分析（XRF）も受けており、素材の約98%が金であることが確認されています。

主な特徴は以下のとおりです。

・コンキスタドールのブーツの形をした金塊

・383.10トロイオンス、または26.2ポンド（11.9キログラム）

・高さ10 3/4インチ（27.3cm）、幅7 1/4インチ（18.4cm）

・純度98%の金

・保存状態は極めて良好で、原形を維持

ある探鉱者は1989年、アリゾナ州境から南に約70マイル、メキシコ・ソノラ州のコルテス海から東に約60マイル離れたメキシコ・カボルカ近郊で金を探していた際、Radio Shackの金属探知機を使用して「コルテスのブーツ」を発見しました。

「コルテスのブーツ」は、たちまち現代で最も注目を集めた鉱物発見の一つとなりました。同品は、ツーソン宝石・鉱物ショー（Tucson Gem & Mineral Show）、ヒューストン自然科学博物館、ニューヨークのアメリカ自然史博物館など、主要な機関やイベントで展示されてきました。

2008年1月、この金塊はオークションで130万米ドル超の落札価格を記録し、これは当時の金スポット価格の4倍に相当しました。この金塊は約20年にわたり、著名な個人コレクションに収蔵されています。

EJ's Auction & AppraisalのCEO兼オーナーであるErik Hoyer氏は、「コルテスのブーツ」は2008年1月に買い手がオークションで購入して以来、所有者が変わっていないと述べています。

入札登録は6月9日まで受け付けています。詳細は、bootofcortez.comをご覧いただくか、concierge@ejsauction.comまで電子メールでお問い合わせいただくか、 623-878-2003までお電話ください。メディア関係のお問い合わせは、media@ejsauction.comまでご連絡ください。EJ'sの毎週開催のオンラインオークションをご覧になるには、ejsauction.comにアクセスしてください。



The rare, historic Boot of Cortez will be auctioned June 12 at EJ's Auction & Appraisal in Glendale, Arizona. It is the largest surviving natural gold nugget found in the Western Hemisphere. Bidders can register through June 9 at bootofcortez.com. Photo credit - Jeff Noble/jeffnoblepictures.com





Garrett Hoyer and his father, Erik Hoyer, pose with the Boot of Cortez, the largest surviving natural gold nugget found in the Western Hemisphere. Erik Hoyer is the CEO and owner of EJ's Auction & Appraisal in Glendale, Arizona. The full-service auction house will auction the Boot of Cortez on Friday, June 12, 2026. Bidders can register through June 9 at bootofcortez.com. Photo credit - Jeff Noble/jeffnoblepictures.com



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（日本語リリース：クライアント提供）

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