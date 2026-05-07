マインドフルな暮らしを提案するコンテンツ事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」を運営するダブルツリー株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役：林 民子)は、2026年5月より、メディアプラットフォーム「note」において、代表・林 民子によるラベンダー手帖『おくすりファームのラベンダー手帖』を開始いたします。本連載は、著者がラベンダーについて学び、体験し、集めてきた知恵を全100話に綴る探究の記録です。ラベンダーを愛するすべての人へ、そして心や体の不調と向き合うすべての人へ、そっと寄り添う連載を目指します。





おくすりファームのラベンダー手帖





■連載開始の動機・背景

著者・林 民子がラベンダーに抱く思いは、幼少期の原体験から始まり、長い歳月をかけてより深く、より個人的なものへと育まれてきました。ラベンダーについて学び、体験し、集めてきた知恵の数々を、率直な言葉でお伝えします。





(1) 原風景としての北海道・ニセコのラベンダー畑

著者が幼少期を過ごした北海道ニセコ町のスキー場近くには、かつてラベンダー畑がありました。そこを訪れるたびに不思議と元気になれた――その原体験が、著者とラベンダーの縁の始まりです。





(2) ヤクウールと防虫対策の中で深まった愛着

著者は18年にわたりチベット族とともにヤクウール素材のニットブランド「SHOKAY(ショーケイ)」の日本代表を務めており、自宅クローゼットには多数のニットアイテムが並びます。カシミヤ同様に虫害を受けやすいヤクウール製品の防虫対策として、ラベンダーオイルやサシェを愛用するうち、その香りへの思いはさらに強くなっていきました。





(3) 病と向き合った日々、ラベンダーに救われた体験

著者は自身のがん体験の日々を、note連載『Cancer Journey がんを巡る冒険』として発信しています。眠れない夜、心が乱れるとき、ラベンダーの香りがそっと寄り添ってくれました。その経験を機に、ラベンダーを育て、食し、日常に取り入れ、ファームを訪ね、書籍を読み漁ることが著者の暮らしの一部となっています。





(4) リジェネラティブなラベンダーファームへの夢

土壌の健康を守り、CO2削減にも貢献するリジェネラティブ農法によるラベンダーファームは、世界的にもほんのわずかしか存在しません。著者はいつかそのようなファームを自らの手で生み出したいという夢を持ち続けています。









■著者(代表取締役)コメント

ラベンダーの魅力をより多くの方々に知ってもらいたい、そして私と同じようにがんや病気と向き合っている方たちに、ラベンダーで心も体も癒されてほしいという思いがあります。いつの日か、みんながラベンダーを楽しみ、癒されることができる場所――リジェネラティブなラベンダーファームを作ること。それが私の夢です。この連載は、その夢へ向かう最初の一歩でもあります。









■マガジン概要

マガジン名 ：『おくすりファームのラベンダー手帖』

著者 ：Tamiko Hayashi @DGBH(林 民子)

掲載プラットフォーム：note( https://note.com/dgbh/ )

コンセプト ：ラベンダーの花・香り・歴史・活用を通じて、

著者が学び・体験し・集めてきた知恵をシェアする

探究の記録。自然の力で心と体を整えるマインドフルな

暮らしを提案し、病気と向き合う人や、日々の疲れを

癒したいすべての人に寄り添うラベンダー手帖。また、

国内外のラベンダーファームの魅力ある取り組みを広く

紹介・応援することも、本連載の大切な目的のひとつです。

連載本数 ：全100話(予定)









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開しています。noteでは、マガジン『Cancer Journey がんを巡る冒険』『Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC』『森と畑と。ときどき。。ニセコ編』を連載中です。今回の『おくすりファームのラベンダー手帖』はラベンダーをテーマにした探究の記録として、新たに加わります。

URL： https://note.com/dgbh/









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材に特化したリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ2人の女学生が、チベット族の貧困問題解決に挑むべく立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとしてその歩みは広く知られ、創業の物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)にまとめられています。ヤクの毛は1頭あたり年間わずか100gしか採取できない希少素材ながら、カシミヤをしのぐ保温性・通気性・柔軟性を持ち、毛玉になりにくい点が特徴です。完全なトレーサビリティのもと高品質なニット製品と毛糸を生産・販売し、国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献しています。

URL： http://shokay.jp









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」―

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業 ―

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。臨床瞑想法指導者養成講習終了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。Hokkaido木村秋則自然栽培農学校卒業。曳地義治＆トシ 夫妻の「オーガニック・ガーデン・マイスター講座」終了。パーマカルチャー創設者の一人、David HolmgrenによるPermaculture Design Course 終了。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を進行中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。

Instagram： @tamikohayashi

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/









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