株式会社関西フーズ(本社：兵庫県姫路市、代表取締役：福永 力夫)が運営する回転寿司「力丸」は、2026年5月8日(金)より、『新緑の寿司まつり』(URL： https://www.kaiten-sushi.net/news/4019/ )を開催いたします。





本フェアでは、浜から直送の地魚や兵庫県産の生伝助穴子に加え、新緑の季節に旬を迎える「播州サーモン」や浜から直送の「前どれ活黒鯛」などの食材を使用した“季節の旨いもん”を取り揃えました。

さらに、思わず目を引くボリューム満点の“デカ盛りメニュー”として、北海道産「四階建てほたて」や「まぐろハラミの厚切りステーキにぎり」に加え、通常のまぐろの約1.5倍サイズで提供する「デカネタ！インドまぐろ赤身」も登場。

見た目のインパクトと素材の美味しさを同時に楽しめるラインナップをご用意しました。

初夏ならではの味覚とともに、満足感のあるひとときをお楽しみいただけます。

※店舗により一部取扱い商品の内容・価格が異なります。





漁師





■力丸だからできる ～瀬戸内・播磨灘の浜直地魚～

力丸では、坊勢港をはじめとする地元漁港から直送される「浜直便」により、高鮮度の地魚を提供しています。漁師が水揚げした魚は、その日のうちに店舗へ届けられ、最短約3～4時間で店頭に到着。

一般的な流通を経る産地直送とは異なり、“浜から直接”届くことで、より高い鮮度を実現しています。

また、日々の漁によって入荷する魚の種類は異なり、その日ごとに提供されるネタも変わります。

同じ魚が常に味わえるとは限らず、その日に出会えた一皿を楽しめるのも、浜直地魚ならではの魅力です。





●1日20皿限定の「匠の一皿」、姫路名物兵庫県産「生伝助穴子にぎり」は、脂の旨みと歯ごたえをお楽しみいただける、希少な一品です。

兵庫県産の生伝助穴子にぎりと、さっと炙る炙り伝助穴子にぎりの2種類をご用意しました。





生伝助穴子





●前どれで仕入れた黒鯛は、鮮度の良さが際立ち、引き締まった身と上品な白身の旨みが楽しめる一品です。

ほどよい弾力と繊細な味わいが特徴で、噛むほどにやさしい旨みが口の中に広がります。





浜から3～4時間以内に店舗へ届く新鮮な「前どれ活黒鯛」





●兵庫県 室津産のブランドサーモン「播州サーモン」。ほどよい脂のりと上品な旨みが楽しめる一品。

口あたりの良いなめらかな食感とさっぱりとした後味に加え、上質な脂の甘みとやさしい旨みが広がります。





兵庫県 室津産 播州サーモン





●青森県産のやりいかを使用し、ほどよい弾力とやわらかさ、上品な甘みが楽しめる一品。

自家製塩レモンの爽やかな風味がいかの旨みを引き立て、初夏にぴったりのさっぱりとした味わいに仕上げました。





青森県産やりいかの塩レモンにぎり





●前どれの小えびを香ばしく素揚げに仕上げた一品。サクサクとした食感と凝縮されたえびの旨みが楽しめる、シンプルながら贅沢な味わいです。





前どれ小えび素揚げ





■ボリューム満点！デカ盛りメニューが登場

思わず目を引く迫力の“デカ盛りメニュー”をご用意しました。

北海道産ほたてを4重に重ねた「四階建てほたて」や、厚切りで仕上げた「まぐろハラミの厚切りステーキにぎり」、通常のまぐろの約1.5倍サイズで提供する「デカネタ！インドまぐろ赤身」など、食べ応え抜群のラインナップが登場。見た目のインパクトとボリュームを存分に楽しめる、満足感あふれるメニューです。





●4枚のほたてを贅沢に重ねた、見た目にも迫力のある満足感あふれる一品。なめらかな食感と凝縮された甘みが口いっぱいに広がり、ほたての旨みが重なり合います。ボリューム感がありながらも上品な味わいで、最後まで飽きることなく楽しめる贅沢なにぎりです。





北海道産ほたてを4重に重ねた「四階建てほたて」





●大ぶりにカットしたインドまぐろの赤身を豪快にのせた、食べ応え抜群の一品。赤身ならではのしっかりとした旨みと、満足感のあるボリュームが魅力です。





通常のまぐろの約1.5倍にカットした「デカネタ！インドまぐろ赤身」





●厚切りのまぐろハラミを香ばしく炙り、特製ダレで仕上げた一品。炙りの香ばしさとジューシーな旨み、脂の甘みが重なり合い、ボリュームと満足感をしっかりと感じられるにぎりです。





まぐろハラミの厚切りステーキにぎり





●まぐろハラミの厚切りステーキにぎり、前どれ活黒鯛、兵庫県室津産播州サーモン、青森県産やりいかの塩レモンにぎり、丸ごと釜揚げやりいかにぎりを盛り込んだ『新緑の旬彩五種盛』。前どれ活黒鯛や塩レモンで味わう青森県産やりいかなど、初夏らしい爽やかな味わいを中心に構成し、軽やかさと食べ応えを兼ね備えた、新緑の季節におすすめの盛り合わせです。





『新緑の旬彩五種盛』





■力丸のこだわり

播磨発祥、創業50年間近の兵庫県の回転寿司として、姫路漁港から水揚げ・直送される朝どれ地魚の美味しさを、もっとたくさんの人に味わってほしいと様々な工夫をしてきました。漁師が水揚げした魚が驚異の3時間～4時間ほどで店頭まで到着。産直よりも新鮮な“浜直地魚”を用意しています。その日の漁によって入荷する魚は日々異なり、前回出会えた魚に再び出会えるとは限りません。その日にしか味わえないネタとの出会いを楽しめるのも、力丸ならではの魅力です。また、「浜直地魚」のこだわりだけではなく、瀬戸内の人気ネタの穴子や、テレビやマスコミなどで絶賛された年間20万食以上食べられる職人手作りの手焼き玉子の他にもこだわりのメニューは沢山あります。100種類以上の品揃えになり、100円(税込110円)のお皿もございます。家族で来やすいようにキッズスペースや新幹線レーンもあるお店や、ゆっくりと食事ができるよう落ち着いた環境かつ、目の前でお寿司を握るのを見られる環境のあるお店などお店によっての特徴も様々です。





ほくほく玉子





■会社概要

会社名 ：株式会社関西フーズ

所在地 ：兵庫県姫路市町坪179-9

代表者 ：代表取締役 福永 力夫

創業 ：昭和55年3月

事業内容：グルメ回転寿司チェーン・海鮮丼ぶり店の経営