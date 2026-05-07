企業・組織の人材育成・組織開発を行う株式会社HRインスティテュート(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：三坂 健)は、生成AIを活用して業務効率化を実現したいビジネスパーソン向けに、3時間で実務レベルのスキル習得を目指すオンライン研修「生成AIを活用した業務効率化研修」を2026年5月28日(木)に公開講座として開催します。





「HRI公開セミナー【3時間】生成AIを活用した業務効率化研修」URL：

https://www.hri-japan.co.jp/news/archive/hos_ai/





株式会社HRインスティテュート









■提供背景

2026年現在、多くの企業で生成AIの導入が進み、文章作成や情報整理、企画立案など幅広い業務で活用が広がりつつあります。一方で「使いこなせる社員」と「使い方が分からない社員」の間でスキル格差が生まれ、活用が属人化しているという課題も顕在化しています。また、社内研修だけでは実務レベルの活用に結びつかないケースも多く、“業務に直結するスキル”を短時間で習得できる場が求められています。こうした背景から、誰でも明日から活用できる実践型の生成AI研修を公開講座として提供することに至りました。









■サービスの特徴

本研修は、生成AIの基礎理解から、文章作成・企画アイデア創出・質問の仕方(プロンプト)など、日常業務で即効果が出る実践スキルを、講義と演習を通じて体系的に学ぶプログラムです。

業界・職種を問わず、生成AIを「知っている」状態から「業務で使いこなせる」状態まで引き上げることを目的としています。





このようなお悩みを持つ方に最適です。

・生成AIに興味はあるが、業務でどう使うべきか分からない

・ChatGPTなどを使ってみたが、欲しい回答が得られない

・文章作成やアイデア出しに時間がかかっている

・部署や職種を超えて効率化のヒントを得たい

・組織でのAI活用を進めたいが、どこから始めればよいか迷っている









■研修のねらい

生成AIを「知識として知っている」段階から、自分の業務を効率化できる実践レベルへ引き上げることを目指します。

単なるツール紹介ではなく、

・どの業務に使えるのか

・狙ったアウトプットを得るための質問設計

・業務にどう定着させるか

を実際に触りながら体得する構成です。





＜本研修の特徴＞

・業界・職種を問わない汎用的な業務効率化ノウハウ

・講義だけでなく、受講者同士の対話・演習が中心

・Zoomのブレイクアウト機能を使った参加型・実践型研修

・その場で生成AIを実際に活用し、学びを即定着

・初心者から基礎的な利用経験者まで幅広く参加可能









■受講対象

・若手～中堅社員

・管理職・リーダー層

・企画、管理、営業、事務など職種不問

・生成AI初心者～基礎レベルの経験者









■研修を受講するメリット

・自分の業務に使えるAI活用シーンが明確になる

・回答の質を上げる質問設計の型が身につく

・資料・文章作成のスピードが大幅に向上する

・他業界の活用事例からヒントを得られる

・研修翌日から業務で実践できる









■タイムテーブル(3時間の例)

1.生成AIの基礎理解

2.生成AIによる業務効率化

演習：時間がかかっている作業の洗い出し

3.狙ったアウトプットを得る質問設計

4.文章作成の効率化(演習あり)

5.企画・アイデア創出への活用(演習あり)

6.実務への落とし込み









■開催概要

開催日時： 2026年5月28日(木)14:00～17:00

開催形式： オンライン(Zoom)

時間 ： 3時間

料金 ： 16,500円(税込)／1名









■会社概要

会社名 ： 株式会社HRインスティテュート

代表者 ： 代表取締役社長 三坂 健

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-23 HRIビジョンハウス

設立 ： 1993年11月

事業内容： ビジネスコンサルティング＆研修プログラムの企画・開発・実施

URL ： https://www.hri-japan.co.jp/