スーツケース修理専門店を全国展開する『MY SUITCASE(マイ・スーツケース)』(運営：株式会社カルチャーズジャパン、本社：東京都台東区、代表取締役：原田 和典)は、2026年4月29日(水)より、旅の思い出をSNSでシェアすると抽選で【旅行券10万円分】が当たる「#マイスーツケース旅」キャンペーンを開始いたしました。





キャンペーンバナー





■ キャンペーン企画の背景：スーツケースは“一生の相棒”

日々、多くのスーツケースを修理・メンテナンスしている当社は、「壊れたら買い替える」のではなく「直して長く使う」というサステナブルな旅のスタイルを提案しています。本キャンペーンは、皆様のスマホに眠っている「何気ない旅の写真」や長年使い込んでキズだらけになった「愛用スーツケースの写真」など、旅に関する写真を短いエピソードとともに募集します。キャンペーンを通じて、道具への愛着と旅の素晴らしさを改めて感じていただくことを目的としています。









■キャンペーン概要

・キャンペーン名： #マイスーツケース旅 SNS投稿キャンペーン

・応募期間 ： 2026年4月29日(水)～2026年5月17日(日)23：59まで

・賞品 ： 旅行券10万円分(抽選で1名様)

・当選発表 ： 2026年5月20日(水) ※当選者にはDMにてご連絡









■ 応募方法(3ステップ)

【Instagram】

1.公式アカウント「 @repairsuitcase 」をフォロー

2.キャンペーン投稿を「ストーリーズにシェア」または「リポスト」

3.「#マイスーツケース旅」を付けて、旅の写真とエピソードを投稿

【X】

1.公式アカウント「 @MY_SUITCASE_JP 」をフォロー

2.キャンペーン投稿を「リポスト」

3.「#マイスーツケース旅」を付けて、旅の写真とエピソードを投稿









■ 投稿テーマの例

・忘れられない景色、人生を変えたあの場所、大切な人との思い出の旅

・長年一緒に旅をしたスーツケース、愛用の旅グッズ

※「映え」写真でなくても、思い出の詰まった一枚であれば大歓迎です。





キャンペーン内容





■MY SUITCASEについて

高級ブランドからノーブランド品まで幅広く対応するスーツケース修理の専門店です。最短10分での修理を可能にする高い技術力で、全国主要都市に展開。「壊れたら直して長く使う」という文化を広め、多くの旅人の「相棒」を蘇らせています。









■会社概要

商号 ： 株式会社カルチャーズジャパン

代表者 ： 代表取締役 原田 和典

所在地 ： 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-8

事業内容： スーツケースの修理・販売

URL ： https://repair-suitcase.com/









【お客様向けお問い合わせ先】

MY SUITCASE お客様相談窓口

お問い合わせフォーム： https://repair-suitcase.com/contact/