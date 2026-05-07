イベントプロデュースおよび景品販売事業を展開する株式会社アネット（本社：東京都台東区、代表取締役：石塚 健太郎）は、自社が運営するYouTubeチャンネル「アネットライブch」（登録者数10万人）にて、毎日開催の「オンラインビンゴ大会」をライブ配信にて開始したことをお知らせいたします。 ■ 背景：多様化するイベントと、幹事が抱える「孤独」と「プレッシャー」 結婚式の二次会や企業の忘年会・歓送迎会において、幹事にとって最大の悩みは「限られた予算内で、絶対にスベらない二次会 景品を選定すること」と「当日のスムーズな進行」です。近年は参加者の嗜好が多様化し、「重い景品を持ち帰りたくない」といった声も増える中、幹事にかかる負担は年々増加しています。 創業から約20年、数多のイベント現場のリアルを見てきたアネットは、こうした幹事様の孤独なプレッシャーを軽減し、参加者全員が心から熱狂できる空間を創出するため、デジタルツールとリアルなライブ配信を融合させた新しい支援の形をスタートさせました。 ■ 毎日開催！YouTubeライブ配信による「オンラインビンゴ大会」の詳細 YouTube登録者10万人を誇るアネットのライブ配信ノウハウを活かし、自社開発のビンゴ大会開催ツール「アネットビンゴ」を使用したオンラインビンゴ大会を毎日開催します。本配信には、幹事様と参加者の双方に大きなメリットがあります。 1. 「今、確実に動いている」という圧倒的な安心感 ネット通販で高額な景品セットを購入する際、幹事様は「本当に期日通りに届くのか」という不安を抱えます。毎日リアルタイムで配信を行い、お客様とコミュニケーションを取ることで、実体のあるプロフェッショナル企業としての信頼と安心をお届けします。 2. 失敗しない「ビンゴ景品」のプロによる実物レビュー 写真だけでは伝わりにくい景品の魅力やサイズ感を、配信内で実際に紹介します。20年の実績から導き出された「今、本当に喜ばれるトレンド景品（ブランド和牛、最新家電、話題のスイーツなど）」をプロの視点で解説するため、幹事様は景品選びで迷うことがなくなります。 3. 最大300名参加可能！「アネットビンゴ」の無料体験と現場の熱狂 配信では、参加者がお手持ちのスマートフォンからQRコードを読み込むだけで即参加できる自社開発ツール「アネットビンゴ」を使用します。専用アプリのインストールは一切不要。幹事様は、当日のスムーズな進行イメージや、デジタルならではのスピード感・盛り上がりを、事前にライブ配信を通じて「体験」することが可能です。 ■ 二次会景品・ビンゴ景品のプロフェッショナルとして 株式会社アネットの公式サイトでは、予算や「神戸牛」「有名テーマパークチケット」などの目玉商品から選べる、バランスの取れた豊富な「景品セット」を展開しています。近年需要が高まる、配送無し・当選者がスマホで受け取れる「デジタル景品」にも対応しています。 ▼ 公式サイト（トップページ） https://anetlive.com 単なるビンゴ 景品の販売店にとどまらず、自社開発のデジタルビンゴツールや、イベントを爆発的に盛り上げるプロの芸人派遣など、イベントをトータルで成功に導く「イベントのプロフェッショナル集団」として、日本全国の幹事様を強力にバックアップします。 ■ 株式会社アネットについて 2007年の創業以来、結婚式二次会や忘年会などのイベントを盛り上げる「景品」の提供、幹事様の負担を軽減する「ビンゴ大会開催ツール（アネットビンゴ）」の開発、芸能プロダクション業務を通じて、最高の思い出づくりをサポートしています。「準備の手間を最小限に、会場の熱狂を最大限に」を理念に、時代に合わせたイベントの形を提案し続けています。 【会社概要】 社名： 株式会社アネット 代表者： 代表取締役 石塚 健太郎 所在地： 〒111-0035 東京都台東区西浅草2-18-12 マイルストーン西浅草3F 設立： 2007年1月 事業内容： 二次会 景品・イベント用景品の企画・販売、ビンゴ大会ツール「アネットビンゴ」の開発・運営、芸能プロダクション業務、芸人派遣 URL： https://anetlive.com YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@anetlive （アネットライブch） 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社アネット カスタマーサポート フリーダイヤル：0120-801-806（受付時間：平日10:00～18:00）