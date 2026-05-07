奈良を拠点に活動する声楽家で、まつぼっくりファミリー合唱団を主宰する荒井敦子が、2026年5月17日（日）、自身7年ぶりとなるニューアルバム『歌の巡礼～神仏に捧げる祈り～』を、1,000枚限定でリリースいたします。同日には、橿原神宮会館にて13時半から『よき日本を紡いでいく音楽会 第３章』を開催し、本公演でもCD発表いたします。

■ アルバムの背景：コロナ禍、沈黙の世界で見出した「音楽の使命」

「歌は平和のメッセージ」を信条とする荒井敦子が、コロナ禍で活動が制限される中、改めて音楽の使命を見つめ直し取り組んだのが、神仏や自然へ歌を捧げる「歌の奉納」でした。演奏機会を失っていたミュージシャンたちに呼びかけ、由縁のある神社仏閣を巡り、祈りを込めて創作奉納してきた数々の楽曲。本作の殆どは、この15年間で国内外の聖地に捧げた奉納曲から、未音源化の13曲を厳選し、新たにスタジオ録音した「祈りの結晶」となります。

■ 本作の特色：歌で追体験できる聖地への「祈りの旅」

作詞作曲と歌は、荒井自身が担当。奈良を代表する東大寺や春日大社から、福井、さらにはオーストラリアやネパールの聖地まで、それぞれの土地の歴史に寄り添って紡がれたオリジナル曲を収録しています。歌詞カードには、各地での奉納シーン等の写真を掲載。「蟻の目（現場）、鳥の目（俯瞰）、魚の目（潮流）」で、故郷奈良から世界、そして時代を見つめる荒井の眼差しを、歌声とともに追体験できる構成となっています。

演奏メンバー

作詞・作曲、歌 荒井敦子

ピアノ・編曲：大山りほ パーカッション：池田安友子 ／ ヴァイオリン：岩谷祐之 ／ 尺八：饗庭凱山 ／ サックス：三馬省二 コーラス：五條順叡（法螺貝）、村尾藍、古河幸子、辻村明香、松尾音流

■アルバム概要 『歌の巡礼～神仏に捧げる祈り～』

作詞・作曲、歌：荒井敦子 （※1）作詞：淨教寺住職 島田春樹師

＜収録曲・奉納先一覧＞ 1. 慶ばしきかな（淨教寺／奈良市） (※1) 2. 南無神変大菩薩（金峯山寺／吉野町） 3. 輪廻（醍醐寺／京都市） 4. 世の平らぎを願って（橿原神宮／橿原市） 5. 尊き思いを抱いて（薬師寺／奈良市） 6. 心に秘めて、三輪山を思う（大神神社／桜井市） 7. かやの木は知っている（信貴山朝護孫子寺／平群町） 8. 一本のもみじの物語（萬徳寺／小浜市） 9. 愛のメッセージ（カウラ日本人戦争墓地／オーストラリア） 10. 春日若宮奉祝の歌（春日大社／奈良市） 11. 真理の道へと（興福寺／奈良市） 12. ふるさとに還る（ラムグラム・ストゥーパ／ネパール） 13. 星の歌（東大寺／奈良市）

発売日： 2026年5月17日（日）

定価： 3,500円（税込）／ 1,000枚限定生産

支援活動：CD収益の一部は、荒井が長年交流・指導を続けるネパールやインドの子どもたちへの支援金として寄付されます。

購入方法：メールかFAXで注文可能 Mail：ongakunomori2009@hotmail.co.jp FAX：0742-27-0020

■ プロフィール：荒井 敦子（あらい あつこ）

声楽家。大阪音楽大学声楽科卒業。現在、まつぼっくり音楽の森の会・まつぼっくりファミリー合唱団・あらいあつこオフィス各代表。奈良県ユニセフ協会副会長。日本音楽療法学会認定音楽療法士。

1993年、TOYP大賞(日本青年会議所主催)の「文部大臣賞」「サントリー地域文化賞」、1996年「第１回奈良新聞文化賞」を受賞。1994年から11年間、(財)ならまち振興財団 奈良市音声館館長を務め、全国に先駆けてわらべうたの継承普及に取り組むほか、奈良市社会福祉協議会音楽療法推進室室長として、奈良市の音楽療法を全国に広める。ニューヨーク国連本部では、まつぼっくり少年少女合唱団と共に「大和のわらべうた」を披露し、インド・ネパールの「歌の学校」では日本の童謡を教えるなど、歌を通じた社会貢献活動を長年続けている。

＜メディア関係者様へ＞

本リリース資料にお目を通しくださりありがとうございました。 ご連絡くださる全てのメディア様に、今回のＣＤを謹呈させていただいております。

ご興味抱かれましたら、ぜひ一度、音に触れていただけますと大変嬉しいです。 作品の背景や制作秘話など、必要な情報がございましたら、なんでもお気軽にお尋ねください。 叶いましたら、貴媒体にて紹介いただけますと、大変光栄に存じます。 何卒よろしくお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ】

音楽の森 あらいあつこオフィス Mail：ongakunomori2009@hotmail.co.jp FAX：0742-27-0020