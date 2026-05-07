株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開するSHIPS（シップス）は、ファッションディレクター・野尻美穂氏とのプロジェクト『Wai+（ワイ）』を、5月14日（木）よりSHIPS WOMEN取扱店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売いたします。 また、5月7日（木）より、SHIPS公式オンラインショップにて予約販売を開始いたします。

『Wai+』は、「シーズン毎のファッションを自分らしく、自由に楽しむために。」野尻氏がSHIPSのフィルターを通し表現するプロジェクトです。 2026 SUMMERシーズンは、季節の変わり目にさらりと纏うだけで気分を高めてくれる軽やかなアイテムを軸に展開。機能性と実用性を兼ね備えながら、これまでありそうでなかったデザインに落とし込んだ全4型をラインナップします。

■Wai+ 商品情報

Wai+:PL TYPEWRITER COMFY TUCK PT

暑い夏を快適に過ごすためのCOMFYシリーズのタックパンツ。軽くさらりとした着心地で、タウンユースから旅行まで幅広く活躍します。後ろゴム仕様でイージーな穿き心地でありながら、タック入りでスラックスのようなきちんと感も両立。フロントのドロストがアクセントとなり、様々なスタイリングが楽しめます。接触冷感・吸水速乾素材で真夏も快適。 価格（税込み）：\22,000 サイズ：36/38 展開カラー：ベージュ、カーキ、ブラック https://www.shipsltd.co.jp/g/g313130261/

Wai+:PL TYPEWRITER COCOON DRESS

暑い夏を快適に過ごすためのCOMFYシリーズのサマードレス。接触冷感・吸水速乾素材を採用し、軽やかでさらりとした着心地を実現。真夏でも涼しく、快適に過ごせるのが魅力です。コクーンシルエットでカジュアルになりすぎず、シャツやジャケットを羽織るだけで大人な印象に。深めのネックでインナーアレンジも楽しめます。 価格（税込み）：\24,200 サイズ：ONESIZE 展開カラー：カーキ、ブラック https://www.shipsltd.co.jp/g/g314530090/

Wai+:EYELET HENLEY TANK

トレンド感と大人らしさを両立したトップス。甘さのあるアイレットにヘンリーデザインと抜け感のあるネック、すっきりとしたシルエットでヘルシーな印象に。体のラインを拾いにくく1枚で安心して着用可能。小花風メッシュ素材で清涼感と上品さを備え、コットン100％のやさしい着心地も魅力。 価格（税込み）：\9,900 サイズ：ONESIZE 展開カラー：ホワイト、カーキ、ブラック、ピンク https://www.shipsltd.co.jp/g/g312430039/

Wai+:SHEER CHECK HOODED SHIRT

フード付きの軽やかなシアーシャツは、強い日差しの季節の羽織として活躍。裾のドロストやボタン調整でシルエットや雰囲気を変えられ、透け感のあるチェック柄が今年らしい印象を与えます。腰巻きアレンジも可能で、コーデのアクセントに。素材は凹凸感のあるシアサッカー調で涼しげかつ適度なハリがあり、肌離れの良い快適な着心地。 価格（税込み）：\24,200 サイズ：ONESIZE 展開カラー：ホワイト、ブラック https://www.shipsltd.co.jp/g/g311130221/

■販売情報

＜予約販売＞ 発売日：2026年5月7日（木）より 取り扱い店舗：SHIPS 公式オンラインショップ（https://www.shipsltd.co.jp） ＜通常販売＞ 発売日：2026年5月14日（木）より 取り扱い店舗：SHIPS WOMEN取り扱い店舗／SHIPS 公式オンラインショップ

■野尻美穂プロフィール

野尻 美穂／Miho Nojiri セレクトショップのプレスを経て、2016年に独立後、ファッションディレクターとして活動をスタート。ブランドディレクションのほか、スタイリング、アドバイザー、媒体出演など、幅広く行う。 Instagram：@miho_cocoa

■SHIPS

“自分らしさを楽しむ”女性に。ベーシックな要素に旬なテイストを加えた、洗練されたコレクションを提案します。 SHIPS WOMEN レーベルページ：https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsforwomen/ INSTAGRAM：@ships_women_official

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。 その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。 1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 https://www.shipsltd.co.jp