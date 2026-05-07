ノエビアは、世界に羽ばたく次世代アーティストの発掘・育成を目的とし、小学生から大人まで幅広い世代を対象に、J:COM浦安音楽ホールで開催される「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門※」に協賛いたします。当社は、美と健康を創造する企業として、輝く人を応援しています。演奏技術と表現力で美しい音色を奏で、人々の心に感動を与えるクラシック音楽。その魅力が最大限に発揮される演奏の場を提供し、若き才能の発掘・育成を目指す本コンクールの想いに共感し、2025年の第1回より協賛しております。初開催となった前回は好評を博したことから、その意義を踏まえ、今回も継続して支援してまいります。

今後も、文化芸術活動への支援を通じて、当社ブランド価値のさらなる向上に取り組んでまいります。





※ソリスト：主に独奏者を意味し、本コンクールではピアノ独奏者のこと





「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」協賛





■コンクールの概要

※エントリー方法や審査等に関する詳細は公式サイト https://www.piano-solicon.com/ をご参照ください。





【審査スケジュール】





〈予選エントリー・提出期間〉

A：動画審査 2026年6月1日(月)～9月30日(水)

B：会場審査 2026年8月23日(日)・30日(日)

※A・Bから選択、もしくは併願可

※国内外の音楽家及び現役音楽大学教員による審査





〈セミファイナル〉

会場審査 2026年11月1日(日)・22日(日)・23日(月・祝日)





〈ファイナル〉

会場審査 2026年11月29日(日)・2027年1月10日(日)

※部門により開催日は異なります





【開催概要】

名称：第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門

会場：J:COM浦安音楽ホール コンサートホール(千葉県浦安市)

https://www.urayasu-concerthall.jp/usersguide/concerthall/

部門：小学生の部、中学生の部、高校生の部、ソリストの部*、一般の部

*2026年4月1日の時点で、満16歳以上35歳未満の方に限る

主催：一般社団法人国際ソリスト協会

協賛：株式会社ノエビア

後援：浦安市

協力：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社