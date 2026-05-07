偏光サングラス『Gillsee（ギルシー）』、6回連続で先行予約完売。新色2色は累計わずか4日で完売。累計支援2,750万円のD2Cブランド、市場の旺盛な需要に供給が追いつかず

MONOGI株式会社

偏光サングラスブランド「Gillsee（ギルシー）」を運営するMONOGI株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：阿久津和希）は、2026年5月2日（土）に実施した新色「グリーン」「イエロー」の追加生産分（30本限定）販売が、当日中に完売したことをお知らせいたします。これにより、Gillseeは2025年12月以降の先行予約販売において6回連続での完売を記録。クラウドファンディング累計支援総額2,750万円・CAMPFIRE 2025年度大賞を獲得した日本発の偏光サングラスブランドとして、市場の旺盛な需要に対し供給が追いつかない状況が続いています。

■ 6回連続で先行予約完売。市場の需要に供給が追いつかない状況

偏光サングラス「Gillsee（ギルシー）」

Gillseeはこれまで複数回の先行予約販売を実施してきましたが、いずれも数日以内に完売しています。直近の2026年4月25日分は、新色「グリーン」「イエロー」を投入したことでわずか2日で完売。さらに5月2日に実施した追加生産分（30本限定）も4日で完売となり、6回連続の完売を記録しました。

【先行予約 完売実績】

・2025年12月分 ▶ 5日で完売

・2026年2月14日分 ▶ 5時間で完売

・2026年2月21日分 ▶ 5日で完売

・2026年3月24日分 ▶ 3日で完売

・2026年4月25日分 ▶ 2日で完売（新色 グリーン・イエロー）

・2026年5月2日分 ▶ 4日で完売

入手できなかったお客様の声を受け、製造工場との調整を経て5月2日（土）に追加生産分（30本限定）を販売開始いたしましたが、こちらも4日で完売。市場の需要に供給が追いつかない状況が続いております。



■ "光をコントロールする"独自レンズ技術「スペクトリビジョン」

4色のレンズカラー（左から：ブラウン・グレー・グリーン・イエロー）

Gillseeは「魚は、ずっとそこにいた。見えなかっただけだ。」をブランドコンセプトに掲げ、本気で"光をコントロールする"ことだけを考えて開発された日本発の偏光サングラスブランドです。釣り場で徹底的に磨き上げられた独自のレンズ技術「スペクトリビジョン(TM)」は、7層構造で水面のギラつきだけを精緻に取り除き、魚影をくっきりと浮かび上がらせます。

その性能はそのままに、ドライブ・ゴルフ・アウトドアにも対応するよう最適化。光を切り、ノイズを削ぎ落とし、必要な情報だけを残す--それが Gillsee の偏光体験です。

■ 偏光サングラス市場における Gillsee のポジション

釣り場での Gillsee 着用イメージ

釣り用偏光サングラス市場は、長年「3万円以上のハイエンド帯」と「数千円のノーブランド帯」に二極化しており、その中間価格帯（1～2万円）でハイエンド級の性能を提供する選択肢が極めて限られていました。Gillseeはこの空白地帯にポジションを確立し、3万円クラスのハイエンド偏光サングラスと同等の見え方を14,400円（税込）で実現。釣り経験の豊富なアングラー層からブランド乗り換えの動きを引き起こしています。

■ 既存4色＋新色2色、釣り場の光環境に応じた4色展開

既存の「ブラウン」「グレー」と新色「グリーン」「イエロー」の4色展開

2026年5月2日（土）より、新色「グリーン」「イエロー」の追加生産分を販売開始。既存の「ブラウン」「グレー」と合わせて、釣り場の光環境ごとに最適化された4色展開となります。

【グリーン】渓流・バスフィッシング・ウェーディング向け

緑がかる水面や木漏れ日の中で、地形・魚影の輪郭をクリアに視認

【イエロー】朝夕マズメ・曇天・低光量下向け

低光量下でも視界の明度を保ちながらギラつきを抑制

【ブラウン】定番・オールラウンド向け

コントラストを強調し、汎用性高くオールシーンに対応

【グレー】強光下・夏場のオフショア向け

自然な色味で、強烈な光量下でも快適な視界を確保

■ 製品スペック（特許出願中のデザイン設計）

ドライブシーンでも使用可能

・モデル：XLシリーズ

・カラー：グリーン／イエロー／ブラウン／グレー

・価格：14,400円（税込）

・偏光率：96%以上

・UVカット率：99.9%

・重量：約28g（軽量設計）

・フレーム素材：TR90（飛行機にも使われる軽量・高耐久素材）

・レンズ技術：スペクトリビジョン(TM)（7層構造）／裏面ARマルチコート

■ 卸・小売・メディア各位への取扱・取材のご案内

Gillseeでは、釣具店・アウトドアショップ・セレクトショップ等での卸販売、およびメディア各社による商品レビュー・取材・サンプル提供のご相談を随時承っております。ロゴを目立たせない機能主義デザインのため、棚映えと汎用性の両立を求めるバイヤー様からの引き合いもいただいております。本リリースに関するご取材、卸販売・OEM/ODMに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

■ Gillsee（ギルシー）について

ブランド名：Gillsee（ギルシー）

運営会社：MONOGI株式会社

ブランドコンセプト：魚は、ずっとそこにいた。見えなかっただけだ。

公式オンラインストア：https://gillsee.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/gillsee.fish/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gillsee.fish

■ 会社概要

社名：MONOGI株式会社

所在地：東京都江戸川区

代表者：代表取締役 阿久津和希

事業内容：D2C事業

URL：https://gillsee.com

■ お問い合わせ

【取材・メディア掲載に関するお問い合わせ】

【卸販売・OEM/ODMに関するお問い合わせ】

MONOGI株式会社

Email：support@monogi.tokyo

■製品情報

・製品名

Gillsee | Fishing Glass

14,400円（税込）

【公式サイト】https://gillsee.com/

※数量限定・先着順

セット内容

・偏光サングラス ×1

・専用ハードケース ×1

・メガネ拭き ×1

・布メガネケース ×1

・カラビナ（ケース付属） ×1

・専用ストラップ ×1

商品詳細

・フレーム全幅：145mm

・レンズ幅：57mm

・ブリッジ幅：18.9mm

・レンズ高さ：49mm

・テンプル長さ：131.2mm

・重量：28g

・レンズカラー：ブラウン／グレー/グリーン/イエロー

・透過率：ブラウン30%／グレー20%/グリーン23%/イエロー35%

・紫外線カット率：UV400対応／99.9%カット

・偏光度：96%以上

・レンズカーブ：400カーブ

・フレーム素材：TR90（フロント500カーブ）

■各SNS情報

Instagram：https://www.instagram.com/gillsee.fish/

公式LINE：https://lin.ee/dXRhBR2

WEBサイト：https://gillsee.com

■会社情報

会社名：MONOGI株式会社

所在地：東京都江戸川区

代表者：阿久津 和希

事業内容：D2Cモデルによる商品の企画・開発・販売

会社HP：https://monogi.tokyo

（※メディア・事業者共通窓口）

お問い合わせ：support@monogi.tokyo

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

MONOGI株式会社（代表:阿久津）

メールアドレス：support@monogi.tokyo

より多くの方にこの取り組みを知っていただきたく、ぜひ取材・ご紹介をいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。