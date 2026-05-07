3周年を祝う初夏の新作。Puniniから「マンゴーとさくらんぼのパフェ」と「ココプニーニ アニバーサリーコレクション」が登場

株式会社昭宝製菓

JR金沢駅近くのスイーツ＆カフェ「Punini（プニーニ）」では、3周年を記念した期間限定メニューとして、「マンゴーとさくらんぼのパフェ」と「ココプニーニ アニバーサリーコレクション」を発売いたします。

宮崎産マンゴーの濃厚な甘さとさくらんぼの甘酸っぱい味わいが重なるパフェと、周年を彩る特別なフレーバーを揃えたココプニーニコレクション。初夏にふさわしい軽やかな味わいと華やかな彩りで、記念の季節を楽しむラインアップです。

＜3周年記念特典＞

5/16(土)～7/10(金)の期間中、1回のお会計につき3,000円以上のご飲食・お買い物をご利用のお客様へ、Puniniロゴ入りオリジナルマグカップをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【イートイン限定】 マンゴーとさくらんぼのパフェ

マンゴーとさくらんぼのパフェ 【期間限定】 \1,500（税込）

宮崎産マンゴーの濃厚な甘さに、さくらんぼの甘酸っぱいアクセントを重ねたパフェ。ブロンドチョコのコクやココナッツのやさしい甘みが調和し、カッサータの軽やかな口どけやサクサクの食感も楽しめます。最後はアップルゼリーとマンゴープリンでさっぱりと締める一杯です。

マンゴーとさくらんぼのパフェ

販売期間：5月16日(土)～7月10日(金)

【期間限定・数量限定】 ココプニーニ アニバーサリーコレクション

ココプニーニ アニバーサリーコレクション 【期間限定・数量限定】 \1,200（税込）

3周年を記念した、特別なココプニーニセットが登場。ジューシーな果実味とチーズの酸味が調和する〈ブルーベリーチーズ〉、香り豊かなクラウンメロンに2種のクリームを合わせた〈クラウンメロン〉、本物のショートケーキのような味わいを楽しめる〈ショートケーキ〉、芳醇なバニラの香りが広がる〈バニラ〉の4種を詰め合わせました。ひと口サイズに、これまでの魅力と感謝を込めた期間限定のコレクションです。

ココプニーニ アニバーサリーコレクションココプニーニ アニバーサリーコレクション 限定パッケージ

｜ショートケーキ（ボックス左上）

ミルキーな香りの自家製クリームと酸味のあるフリーズドライ苺を、プニーニ自慢のプレーン生地でサンド。まるで本物のショートケーキを思わせるような味わいを表現しました。

｜ブルーベリーチーズ（ボックス右上）

もちもちのプレーン生地に能登産ブルーベリーを贅沢に使用した自家製ジャムをサンド。なめらかなチーズクリームを乗せ発酵バターのクランブルをトッピングし仕上げました。ジューシーなブルーベリーとチーズの酸味がよく合います。

｜クラウンメロン（ボックス左下）

クラウンメロンの香り豊かな優しい甘さのメロン生地に、濃厚なカスタードクリームとキレのあるミルククリームのダブルクリームが相性抜群。見た目も楽しいメロンパン風に仕上げました。

｜バニラ（ボックス右下）

マダガスカル産バニラビーンズをたっぷり使用した真っ白なバニラ生地に、芳醇な甘い香りがふんわり広がるバニラクリームをはさみました。バニラの魅力を存分にお楽しみください。

販売期間：5月16日(土)～7月10日(金)

今年も登場！夏のデザート

これからの暑い季節に涼しく美味しく楽しめるフラッペが今年も登場します。

フラペニーニ【期間限定】 700円（税込）

特製練乳ホイップたっぷりのかき氷に、トッピングは色とりどりのフルーツとひんやりプニーニ！

イートイン／テイクアウトどちらも可能です。

フラペニーニ

販売期間：5月16日(土)～夏季

プニーニのコンセプトは “時間を止める魔法の食感”

■CONCEPT

“時間を止める魔法の食感”

ひと口でその食感に目を丸くし、ふた口でとりこになる、素材と技術が生み出すマジック。気取らない優美さを身に纏い、出会った人を幸せにするお菓子。伝統とモダンが共存する町・金沢の美意識が世界を魅了する。

ショップ情報

店名： Punini 金沢本店

住所： 〒920-0856金沢市昭和町14-4

アクセス：JR金沢駅兼六園口(東口)徒歩３分。石川県立音楽堂向かい。

営業時間：10:00～18:00

電話番号：076-204-8777

定休日：なし

座席：店内および店外に数人分のベンチあり

URL：https://punini.jp/

運営会社について

株式会社昭宝製菓

本社所在地：石川県加賀市箱宮町カ30番地

代表者：代表取締役社長 竹内裕二

業務内容：土産用菓子製造

HP：https://www.shohoseika.com/

1987年創業。観光地や企業イベント向けのお菓子製造を得意とするメーカー。2021年から、高い技術力と画期的なアイデアで、オリジナルブランド「Shii」を展開。金沢おでん「菊一」監修『カニ面煎餅』、人気日本料理店「賛否両論」笠原将弘氏監修商品など、話題性のある商品を次々と世に送り出しています。