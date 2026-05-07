英雄コナンの世界が舞台のオンラインサバイバルゲーム『Conan Exiles Enhanced』 8周年記念の大型無料アップグレード、配信開始！

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英雄コナンの世界で繰り広げられるオンラインサバイバルゲーム『Conan Exiles』を開発・販売するFuncom(R)は、Inflexion Gamesとの協力のもと、『Conan Exiles Enhanced』がSteamにて2026年5月5日（火）より正式に配信開始されたことを発表しました。

本大規模アップグレードは、Steam版を現在所有しているユーザーおよび今後購入するすべてのユーザーに無料で提供されます。8年にわたる歴史の中で最も大規模なビジュアルおよび技術面の刷新は、『Conan Exiles』にとって新たな章の幕開けとなります。

5月8日(金)に迎える本作の8周年を目前に配信された『Conan Exiles Enhanced』は、2018年からコナンの世界を形作ってきた数百万人のプレイヤーへの感謝の印として贈られる、周年を記念したギフトです。

YouTube公式 ローンチトレーラー :https://youtu.be/z5b-l29mzew

刷新された『Conan Exiles』体験

『Conan Exiles Enhanced』ではゲーム全体がUnreal Engine 5へ移行します。発売後8年にわたって追加されてきたコンテンツが統合され、劇的にアップグレードされた体験として、プレイヤーに提供される内容は以下の通りです：

・ 環境、キャラクター、ライティング、エフェクトにわたる大幅なビジュアルの向上

・ 追放の地とシプター島(別売り拡張コンテンツ『Conan Exiles: Isle of Siptah』)、２つの地域の接続により、統合された世界がもたらす没入体験

・ 多くのPCにおいて、低、中、高、ウルトラの各設定で60FPS以上を目指すパフォーマンスの強化

・ Steam Deckでのパフォーマンス強化で実現する外出先での快適なサバイバル体験

・ その他の改善、利便性の向上

・ 新規要素や改良されたUIも導入

上記内容はSteam版『Conan Exiles』所有者にも無料アップグレードとして提供されます。

本アップグレードと移行プロセスについての詳細は公式サイトで公開中のFAQをご覧ください。

公式サイトのブログ記事(https://www.conanexiles.com/ja/blog/conan-exiles-enhanced-%e3%81%af%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%aa%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%815%e6%9c%885%e6%97%a5%e3%81%ab%e7%99%bb/)

2つのマップ、ひとつのシームレスな世界

今回初めて、プレイヤーは追放の地と、別途購入が必要なシプター島の間を自由に移動できるようになりました。2つの広大な地域はひとつの連続した体験として統合され、新しいキャラクターで始めたり、ゲーム起動時にマップを選択したりする必要なく、両方を探索できます。

マルチプレイサーバーでは、両方のマップを同時にサポートできるようになり、拡張コンテンツ『Conan Exiles: Isle of Siptah』を所有するプレイヤーにとって、プレイ可能な世界が大きく広がります。

世界的なサバイバルゲームとしての広がり

2018年5月8日のオリジナル版発売以来、1500万人以上のプレイヤーが、高い評価を受けるサバイバルゲーム『Conan Exiles』の過酷な世界に挑んできました。本作は、伝説的なロバート・E・ハワードの世界を舞台としています。

対応プラットフォーム

『Conan Exiles Enhanced』は現在、『Conan Exiles』Steam版を所有するすべてのユーザー向けの無料アップグレードとして配信中です。現時点では、本アップグレードをコンソール、Epic Games Store、Windows Store向けに提供する予定はありませんが、FuncomとInflexion Gamesは、将来的なプラットフォーム展開について検討を続けています。

【ゲーム概要】

タイトル ：『Conan Exiles Enhanced』

ジャンル ：アクション, アドベンチャー, MM（Massively Multiplayer）, RPG, シミュレーション, ストラテジー

対応プラットフォーム ：PC、Steam Deck

配信日 ：2026年5月5日(火)

『Conan Exiles』公式サイト ：https://www.conanexiles.com/ja/japanese-main/

Funcomについて

Funcomは、PCおよびコンソール向けゲームの開発と販売を行っています。1993年の創業以来、20以上のタイトルをリリースし、優れたエンターテインメントを提供し続けています。代表作には、『Conan Exiles』、『Metal: Hellsinger』、『Aloft』、『Dune: Spice Wars』、『Secret World Legends』、『Age of Conan: Hyborian Adventures』、『The Longest Journey』、『Anarchy Online』、『Dreamfall: The Longest Journey』などがあります。Funcomに関する詳細はwww.funcom.comをご覧ください。

Inflexion Gamesについて

カナダ・エドモントンに拠点を置くInflexion Gamesは、深い没入感を持つ体験の制作に注力しています。プレイヤーの創造性と探索に情熱を持つ経験豊富な開発者チームによって設立されたInflexionは、創発的なゲームプレイとコミュニティ主導のストーリーテリングの限界を押し広げることを目指しており、プレイヤーとともに自社の世界を進化させることに尽力しています。詳細はwww.inflexion.ioをご覧ください。

【権利表記】

(C)2026 Conan Properties International LLC ("CPI"). CONAN, CONAN THE BARBARIAN, HYBORIA, and/or ROBERT E. HOWARD and related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are trademarks or registered trademarks of CPI and/or Robert E. Howard Properties LLC. Funcom authorized user.