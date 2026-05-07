【東京山九フェニックス】岸本彩華が「Beauty Japan 2026 Bayエリア」ファイナリストとして選出。セカンドキャリアを切り拓く新たな挑戦へ。

一般社団法人Tokyo Athletic United

女子ラグビーチーム「東京山九フェニックス」で昨シーズンまで選手としてプレーしていた岸本彩華が、この度、内面の美しさやキャリアを競う大会「Beauty Japan 2026 Bayエリア」のファイナリストに選出されましたことをお知らせいたします。

ラグビーから「表現者」の道へ。挑戦の背景

鹿児島県・甑島（こしきしま）出身の岸本は、14歳でラグビーという激しいスポーツの世界へ飛び込み、東京山九フェニックスではチームのムードメーカーとして愛されながら、15人制での全国3連覇に貢献しました。

度重なる怪我という困難を乗り越え、昨シーズン27歳で現役を引退。現在は自身のブランド「Maresta（マーレスタ）」の代表兼デザイナーとして活動しています。アスリート時代に培った「逆境に立ち向かう強さ」と、自身のルーツである「甑島への想い」を形にするため、彼女は次なる舞台として『Beauty Japan』への挑戦を決意しました。

本人コメント：競技を終えても、自分の人生で戦い続けられることを示したい

「現役時代は『自分に勝てるか』が強さでしたが、今は『自分を心から信じること』が美しさにも繋がると感じています。ラグビーという激しいスポーツと、内面の美しさを競うBeauty Japanの舞台。一見正反対ですが、共通しているのは『自分と向き合い続けること』です。

私を育ててくれた甑島、目標を作らせてくれた女子ラグビー、そして私の使命であるブランド『Maresta』。そのすべての魅力を知ってもらうために、新しい舞台に立ちます。引退は終わりではなく、積み重ねてきた経験を社会に活かすスタートです。女子アスリートのセカンドキャリアのロールモデルになれるよう、全力で表現してきます。」

自身のブランド「Maresta（マーレスタ）」について

ブランドコンセプト：「想いを紡ぎ、誉を纏う -Weave Your Story, Wear Your Honor - 」

大海原に輝く一番星のように、どんな環境でも一歩を踏み出す人に寄り添い、歩んできた人生という“物語”に誇り（誉）を纏ってほしいという願いが込められています。

現在はスポーツチームのウェア作成やラグビールーツのアパレルを展開しており、今後は企業コラボレーションや、故郷・甑島を盛り上げるプロジェクトも予定しています。

【Beauty Japan 2026 Bayエリア 大会概要】

Beauty Japanは、単なる外見の美しさではなく、女性のキャリアや使命感、社会貢献など「内面の美」にフォーカスした国内最大級のコンテストです。

日時： 2026年5月23日（土）

会場： 横浜市開港記念会館

詳細： https://beauty-japan-or.jp/bayglobal/

【本件に関するお問い合わせ先】

東京山九フェニックス 広報担当 E-mail: phoenixrugbyjp@gmail.com

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