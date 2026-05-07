ウイスキー界の第一人者・株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典、ハイボール文化振興会 の顧問に就任

株式会社ロイヤルマイル株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

東京・新宿を拠点に３店舗の直営バーの経営、オリジナルグラスブランド「咲グラスシリーズ」の開発、蒸留所事業、ウイスキーサロンのフランチャイズ展開など、ウイスキー文化の普及と新たな市場創出に取り組む株式会社ロイヤルマイルは、代表・静谷和典が「ハイボール文化振興会」の顧問に就任したことをお知らせします。あわせて、就任を記念したパーティを2026年6月3日（水）に開催いたします。

就任の背景

近年、ウイスキー市場は国内外で再び注目を集める一方で、その楽しみ方は依然として一部の愛好家層に留まりがちであり、「日常的に楽しむ文化」としての広がりには課題が残されています。特に若年層やライトユーザーにとっては、ウイスキーは依然として難解でハードルの高い嗜好品として認識される側面もあります。

一方で、ハイボールはその軽やかさと自由度の高さから、ウイスキーの入口として広く親しまれ、飲用シーンの裾野を広げてきました。こうした流れの中で、「専門性の高いウイスキー文化」と「日常にひらかれたハイボール文化」を融合し、より多くの人にウイスキーの奥行きを届ける取り組みが求められています。

株式会社ロイヤルマイル代表 静谷和典は、「日本で独自の発展をしてきたハイボール文化はいまや乾杯の代名詞となり、ウイスキー文化の入口である」と考え、バー経営、グラス開発、フランチャイズ展開、蒸留所事業、ウイスキーベースのオリジナルカクテル（ウイスクテイルと独自に定義）の開発などを通じて、ウイスキー文化の裾野拡大に取り組んできました。

こうした事業活動は、「ありふれた一杯を、無限のきっかけに。」を掲げるハイボール文化振興会のビジョンと強く共鳴するものです。

このたび、静谷和典が顧問として参画することで、専門性に裏打ちされたウイスキーの深い価値と、誰もが楽しめるハイボール文化を融合し、より社会にひらかれた形での文化を創出してまいります。

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷和典について

静谷和典は、2019年にウイスキー文化研究所認定の最難関資格「マスター・オブ・ウイスキー」を史上最年少（取得当時）で取得したオーナーバーテンダー。

ウイスキーのポテンシャルを最大限に開花させるオリジナルグラスブランド「咲グラスシリーズ」の開発、雑誌『Whisky Galore』でのオフィシャルテイスター、BSフジ『ウイスキペディア』をはじめとするメディア出演など、その活動は多岐にわたります。

さらに、北海道大樹町では蒸留所「Taiki Cosmic Glen Distillery」の取締役兼マスターブレンダーとして参画し、地元素材を活かしたウイスキーやジン造りにも挑んでいます。

SNSでは「バーテンダーしずたにえん」として120万人を超えるフォロワーを持ち、ウイスキー文化の裾野を広げ続けています。

■ 現職・公職

ハイボール文化振興会について

- 直営店舗：「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR TOKYO BOURBON CLUB」「BAR LAST WORD（2026年6月開店予定）」- 業界団体：一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員- 公式職務：ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン- プロデュース・経営：咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役 / ウイスキーサロンフランチャイズ本部

ハイボール文化振興会は、「ありふれた一杯を、無限のきっかけに。」をMissionに、ハイボールの軽やかさ・多様性・遊び心を通じて人と社会に新しい楽しみを生み出すことを目指しています。自分らしく楽しむこと、乾杯を通じて社会にひらくこと、そして人生と社会の豊かさを調和させること--その三つのValueを大切に、活動を続けています。

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典 コメント

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

ハイボールは、ウイスキーという文化に触れるための、最も開かれた入口のひとつです。軽やかで、誰もが自然に手に取ることができるカクテルだと思っています。

一方で、ウイスキーは蒸留・熟成・ブレンドといった長い時間の積み重ねと、作り手の思想によって成り立つ極めて奥行きのある酒でもあります。私はこれまで、蒸留所での製造や商品開発、提供の現場に関わる中で、その価値をどう社会に広げ、次の世代に届けていくかを考え続けてきました。

ハイボールをきっかけに、より多くの方がウイスキーの多様な楽しみ方に触れ、その奥深い世界へと自然に歩みを進めていく。その流れをつくることが、この業界における私の役割だと考えています。

ハイボール文化振興会の活動は、その入口を日常の中に広げていく力を持っています。今回、顧問として関わらせていただくことで、ウイスキーの価値をより多くの人に見つけていただけることを楽しみにしています。

ハイボール文化振興会 代表 長峰 圭以 コメント

ハイボール文化振興会 代表 長峰 圭以

AIが仕事を変えていく時代、人間にとって本当に大切なものは何か。その問いを突き詰めたとき、私の答えはハイボールを片手に仲間と過ごす時間でした。

濃さも薄さも自分好みでいい、そういう自由な一杯が、人と場をつなぎ、社会にひらいていく。

その奥にウイスキーという深い世界がある。静谷さんはその世界の本物の案内人です。ともに歩めることを、心から嬉しく思います。

ハイボール文化振興会は引き続き、自分らしさを肯定し、乾杯を通じて社会にポジティブな変化を生み出す活動を推進してまいります。

顧問就任記念パーティの開催について

今回の顧問就任を記念し、下記の通りパーティを開催いたします。ウイスキーとハイボールを片手に、静谷和典とハイボール文化振興会が目指す世界観を、ぜひその場でご体感ください。

日時：2026年6月3日（水）19:00～21:00

会場：BAR TOKYO BOURBON CLUB（BAR 東京バーボンクラブ） (https://share.google/s3Ll8ASTtPwafOM1y)

住所：東京都新宿区新宿３丁目１１－１３ 新宿土地建物第３ビル B1-A(https://share.google/s3Ll8ASTtPwafOM1y)

参加費：5,500円（税込）

内容：世界5大ウイスキー飲み放題＋当日お楽しみのスペシャルウイスキーをご用意

定員：30名（事前予約制）

予約フォーム：https://forms.gle/Uv78Kz6cqsk6eVfEA