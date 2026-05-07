東京・渋谷POPUPに7日間で10,000人超が来場。日本初の韓国古着専門店「GOODFLAT-KOREA-」が自社主催で開催

株式会社ANEW

株式会社ANEW（本社：栃木県宇都宮市今泉新町180-1、代表取締役：谷中良平）が展開する韓国古着専門店「GOODFLAT-KOREA-（グッドフラットコリア）」は、東京・渋谷エリアにて開催中の期間限定POPUPにおいて、開催開始から7日間で来場者数10,000人を突破したことをお知らせいたします。

本POPUPは、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）までの12日間、東京・渋谷にて開催している期間限定イベントです。

今回の渋谷POPUPは、商業施設や大型イベントへの出店ではなく、GOODFLAT-KOREA-が自社で企画・主催・運営を行う単独開催として実施しています。公式SNS、LINE会員、既存顧客への情報発信を中心とした自社集客により、多くのお客様にご来場いただきました。

韓国ファッションや韓国カルチャーへの関心が高まる中、韓国ブランド古着を中心とした独自の商品構成や、一点物との出会いを楽しめる購買体験が、Z世代をはじめとする若年層を中心に反響を集めています。

本POPUPは5月10日（日）まで開催中です。会期後半も、韓国ブランド古着を中心に多数の商品を展開し、来場者に向けて「韓国古着」との新しい出会いを提供してまいります。

■自社主催・自社集客による単独開催で、7日間10,000人超が来場

今回の東京・渋谷POPUPは、GOODFLAT-KOREA-が自社で企画・主催・運営を行う単独開催です。

開催告知や来場促進は、公式Instagram、TikTok、LINE会員、既存顧客への情報発信を中心に実施。外部イベントや商業施設の集客に依存しない形で、初日から多くの来場があり、会期前半から高い反響を得ています。

渋谷というファッション・カルチャー感度の高いエリアにおいて、自社ブランドの発信力、SNSを通じた集客力、顧客コミュニティの広がりを確認する開催となっています。

GOODFLAT-KOREA-は、これまで全国各地のPOPUPを通じて、韓国古着という新しいジャンルの認知拡大に取り組んできました。今回の渋谷開催は、地方商業施設での展開に加え、首都圏のカルチャー発信地においても韓国古着への関心が広がっていることを示す一つの実績となりました。

■東京・渋谷POPUP開催概要

イベント名：GOODFLAT-KOREA- 東京・渋谷POPUP

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）

開催場所：東京・渋谷エリア

来場実績：開催開始から7日間で来場者数10,000人超

開催形態：自社主催・単独開催

展開内容：韓国ブランド古着、韓国流通のインターナショナルブランド古着、ユニセックスアイテム、Tシャツ、スウェット、フーディー、ニット、ジャケット、アウターなど

本POPUPでは、韓国ブランド古着を中心に、ユニセックスで着用しやすいアイテムを多数展開しています。古着に馴染みのあるお客様だけでなく、韓国ファッションをきっかけに初めて古着を手に取るお客様にも楽しんでいただけるPOPUP体験を提供しています。

■『韓国古着』が、Z世代の新しいファッション選択肢に

近年、K-POP、韓国ドラマ、韓国コスメ、韓国ファッションなどをきっかけに、日本国内でも韓国カルチャーへの関心が高まっています。

一方で、韓国ブランドの古着は、国内の一般的な古着店ではまだ流通量が限られており、日本では手に取りにくいジャンルでもあります。

GOODFLAT-KOREA-では、韓国で誕生し韓国内で市場を広げてきたブランドや、韓国内で流通するインターナショナルブランドの古着を中心にセレクト。日本のトレンドや着こなしに合わせたラインナップとして展開しています。

韓国古着の特徴は、トレンド感のあるシルエット、ユニセックスで着用しやすいデザイン、状態の良いアイテムの多さ、そして一点物としての出会いにあります。

今回の渋谷開催においても、古着に馴染みのあるお客様だけでなく、韓国ファッションや韓国カルチャーをきっかけに来場されたお客様が多く見られています。

■韓国カルチャーを入口に、一点物との出会いを楽しむPOPUP体験

GOODFLAT-KOREA-では、韓国ファッションや韓国カルチャーへの関心をきっかけに、来場者が自分らしい一着と出会えるPOPUP体験を提案しています。

会場では、韓国ブランド古着を中心に、スウェット、フーディー、ニット、ジャケット、アウターなど、日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムを多数展開しています。

古着ならではの一点物との出会いや、韓国ブランド特有のシルエット・デザイン性を楽しめる点が、Z世代をはじめとする来場者から支持を集めています。

渋谷開催においても、韓国ファッションをきっかけに来場されたお客様や、友人同士でアイテムを選びながら楽しむお客様の姿が多く見られました。

■GOODFLAT-KOREA-の特徴

GOODFLAT-KOREA-は、日本全国でPOPUPを展開する韓国古着専門ブランドです。

主な特徴は以下の通りです。

・韓国古着に特化した専門店

・韓国現地で流通するブランド古着を中心に展開

・韓国流通のインターナショナルブランド古着もセレクト

・ユニセックスで楽しめる商品構成

・韓国カルチャーを入口にしたPOPUP体験

・全国各地の商業施設・都市部イベントスペースで展開

・公式SNS・LINE会員を活用した自社集客体制

GOODFLAT-KOREA-は、古着を単なるリユース品としてではなく、韓国カルチャーと日本のファッショントレンドをつなぐ新しい選択肢として提案しています。

■全国POPUPを通じて、韓国古着カルチャーを日本各地へ

GOODFLAT-KOREA-は、全国各地でのPOPUP展開を通じて、韓国古着という新しいファッションカテゴリーの認知拡大を進めています。

プロジェクト開始から約2年で、47都道府県のうち35都道府県での開催を達成。関東、関西、北海道、九州など複数エリアでPOPUPを開催し、各地域で韓国古着への関心の広がりを確認してきました。

特に地方商業施設においては、韓国カルチャーをきっかけとした新しい来館動機の創出や、若年層・ファミリー層の集客施策としての可能性も広がっています。

今回の東京・渋谷開催は、全国で広がるGOODFLAT-KOREA-の取り組みが、首都圏でも一定の反響を得ていることを示す機会となりました。

今後もGOODFLAT-KOREA-は、全国制覇を視野に入れながら、今期も各地でのPOPUP開催を計画しています。全国各地での展開を通じて、韓国古着という新しいファッションカテゴリーの認知拡大を目指してまいります。

■全国POPUPツアー実績

青＝これまでにPOPUPを開催した地域

※一部地域は2026年も再訪問予定



現在までに47都道府県のうち35都道府県でPOPUPを開催。今後も未開催エリアでの開催を計画し、全国展開をさらに進めてまいります。

現在決定している今後の開催スケジュールは以下の通りです。

【静岡県】

会場：イオンモール浜松市野

日程：2026年5月29日(金)～2026年5月31日(日)（3日間）

【大阪府】

会場：OSAKA SPACE

日程：2026年5月29日(金)～2026年5月31日(日)（3日間）

【埼玉県】

会場：大宮アルシェ

日程：2026年6月12日(金)～2026年6月14日(日)（3日間）

【神奈川県】

会場：ららぽーと横浜

日程：2026年6月26日(金)～2026年6月28日(日)（3日間）

■ 韓国コンテンツを発信する企業との連携について

GOODFLAT-KOREA-では、全国でのPOPUP展開を通じて、韓国ファッション・韓国カルチャー・韓国ビューティー・韓国フードなど、韓国コンテンツを発信する企業との連携を目指しています。

韓国古着を入口に、ファッション、音楽、ビューティー、フード、ライフスタイルなどを掛け合わせることで、来場者により立体的な韓国カルチャー体験を届けることが可能です。

Z世代を中心とした若年層への接点づくり、SNSを活用した話題化、地域ごとの韓国カルチャー需要の掘り起こしなど、各企業のコンテンツやブランド特性に合わせた共同企画を検討してまいります。

GOODFLAT-KOREA-は、単なる販売イベントにとどまらず、韓国カルチャーを日本各地へ広げるPOPUP体験として、韓国コンテンツを発信する企業とのパートナーシップを積極的に進めてまいります。

■GOODFLAT-KOREA-の今後の展望

GOODFLAT-KOREA-（グッドフラットコリア）は、株式会社ANEWが展開する韓国古着専門ブランドです。

今後は、全国各地でのPOPUP展開を継続しながら、オンラインとオフラインを掛け合わせたEC連動型の販売体制をさらに強化してまいります。POPUPで生まれた来場者との接点を、SNS、LINE、ライブ配信、オンラインストアへとつなげることで、リアルイベントにとどまらない継続的な購買体験を構築していきます。

GOODFLAT-KOREA-は「韓国古着」という新たな市場を日本で確立することを目指しています。全国POPUP、EC、常設店舗、企業連携を組み合わせることで、韓国ファッションとリユースを掛け合わせた新しい購買体験を、国内外へ発信してまいります。

■代表コメント

今回、渋谷というファッションやカルチャーの発信地で、自社主催によるPOPUPを開催し、開始から7日間で10,000人を超えるお客様にご来場いただきました。

商業施設や大型イベントの集客に依存しない単独開催で、これだけ多くのお客様に足を運んでいただけたことは、GOODFLAT-KOREA-がこれまで全国各地で積み重ねてきた発信や、韓国古着というジャンルへの関心の高まりを感じる機会となりました。

古着は、単に価格で選ばれるものではなく、その人らしさやカルチャーを表現できるファッションの一つだと考えています。特に韓国古着には、韓国ファッションならではのシルエットやデザイン性、そして一点物としての出会いがあります。

GOODFLAT-KOREA-では、そうした魅力をより多くの方に届けるため、今後も全国各地でPOPUPを展開してまいります。韓国ファッションとリユースを掛け合わせた新しい購買体験を通じて、日本における韓国古着カルチャーの広がりをつくっていきたいと考えています。

■株式会社ANEWについて

株式会社ANEWは、栃木県宇都宮市を拠点に、韓国古着事業、D2Cブランド運営、EC事業、コンサルティング事業などを展開する企業です。

「地域活性化×カルチャー創出」を軸に、地方から新しいファッション文化と購買体験を発信しています。また、衣料大量廃棄という社会課題に向き合い、リユースを軸にした新たなファッションのあり方を提案。国内外の企業・商業施設・自治体・クリエイターとの連携を通じて、持続可能なサステナブルファッションの実現に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ANEW

所在地：〒321-0961 栃木県宇都宮市今泉新町180-1

代表者：代表取締役 谷中良平

事業内容：韓国古着事業、D2Cブランド運営、コンサルティング事業、POPUPストア運営 ほか

創業：2020年3月2日

HP：https://anewinc.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ANEW

GOODFLAT-KOREA-運営事務局

公式サイト：https://goodflat.net/

E-mail：on@anewinc.co.jp

TEL：070-8446-8230