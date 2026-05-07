Dahua TechnologyがWizColor 2.0を発表

Dahua Technology Japan 合同会社

世界をリードする映像中心のAIoTソリューションおよびサービスプロバイダーであるDahua Technologyは、低照度監視ソリューションの大幅なアップグレード版であるWizColor 2.0を正式に発表しました。画期的なWizColor Xを搭載したこの製品は、鮮明度の向上、色精度の向上、モーションブラーの低減、そして厳しい照明条件下でのインテリジェントなパフォーマンスを実現します。

WizColor X：次世代の低照度モニタリング

WizColor 2.0の中核を成すのはWizColor Xです。これにより光感度を大幅に向上させ、低照度環境下でもより豊かな色彩と精細なディテールを実現します。また、動体撮影時の被写体認識精度も向上させ、モーションブラーを効果的に低減します。主な特長は以下のとおりです。

■ UltraSightレンズ：F0.8の超大口径絞り（F1.0の1.6倍の光量を取り込むことが可能）を採用し、卓越した鮮明度と光量増加を同時に実現します。

■ 大型ピクセルサイズセンサー：ピクセルサイズを4μmに拡大し、各ピクセルの感光面積を前世代の1.9倍に拡大しました。

■ AI-ISP 2.0：モデルとモーションターゲットの性能が向上し、パラメータを数十億に、トレーニングデータセットを数十万に拡張しました。また、参照フレームのセグメンテーションとモーション方向推定を活用し、現在のフレームのセグメンテーションをサポートすることで、極端な状況下でのモーションゴーストを低減します。

さらに、WizColor X - TiOC PROXシリーズは、光の屈折を最適化して鮮明度を向上させる光学経路補正（OPC）技術に加え、背景雑音を低減し集音範囲を拡大することで、よりクリアな音声収録を実現するデュアルマイクアレイとVoice Catcher（ボイスキャッチャー）技術を搭載しています。

インテリジェントモニタリングの未来を切り拓く

Dahua Technologyは、WizColor 2.0の発売により、AIoTソリューションにおけるグローバルリーダーとしての地位をさらに強化します。工場、農場、駐車場、養魚池、中庭など、多様な環境向けに設計されたWizColor 2.0は、性能と導入の容易さを両立させています。高度な画像処理アルゴリズム、革新的な光学設計、そして実用的な導入機能を統合することで、Dahuaは進化し続ける業界ニーズに対応する包括的なソリューションを提供します。WizColor 2.0は、視認性と精度を向上させるだけでなく、より安全で効率的、かつ強靭な環境を実現し、世界中のインテリジェントモニタリングの新たな基準を打ち立てます。

製品詳細については、Dahua Technology Japan公式ウェブサイト(https://www.dahuasecurity.com/Japan)をご覧ください。