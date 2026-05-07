20フィート海上コンテナ「新古品」を数量限定で販売開始｜使用期間わずか2～3年の高品質コンテナを税別350,000円で提供

ハレコンテナ株式会社

海上コンテナの販売・配送を手がけるハレコンテナ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山下恭平）は、20フィート海上コンテナの「新古品」を数量限定で販売開始いたしました。

■ 「新古品」コンテナとは

今回販売する「新古品」は製造後2～3年のみ使用された20フィートドライコンテナです。通常、中古コンテナは10年以上使用されたものが大半を占める中、使用期間がきわめて短い新古品は市場に出回ること自体が稀であり、新品に近い状態のコンテナを手頃な価格で入手できる貴重な機会です。

■ 商品概要

商品名：20フィートコンテナ 新古品（2～3年使用）

価格：350,000円（税別）／385,000円（税込）

※5月限定キャンペーン価格

サイズ（外寸）：長さ6,058mm × 幅2,438mm × 高さ2,591mm

サイズ（内寸）：長さ5,898mm × 幅2,350mm × 高さ2,390mm

広さ：約8畳（約13.8平方メートル ）

素材：耐候性鋼（コルテン鋼）

重量：約2.1t

配送：名古屋より全国対応（4tユニック車）

納期：最短2週間～1ヶ月前後

販売ページ：https://hare-container.co.jp/20ft-newolditem/

※数量限定・色の選択不可。在庫状況はお問い合わせください。

■ こんな用途・お客様におすすめ

新古品コンテナは、外観の美しさと価格のバランスに優れているため、以下のような幅広い用途に適しています。

・建築現場の資材倉庫：鋼材や電動工具など高価な資材を雨風

・盗難から守りたい方に。外観がきれいなため、元請の目が気になる現場にも最適です。

・バイクガレージ・タイヤ保管：約8畳の広さでバイク1～2台とメンテナンス用品をゆとりをもって収納できます。

・企業のストック倉庫：在庫商品や販促物の保管に。社屋の空きスペースに設置するだけで保管面積を大幅に拡大できます。

・災害備蓄倉庫：スチール製で浸水にも強く、自治体や企業の防災備蓄品保管としての導入実績もあります。

・カスタマイズのベース：シャッター・窓・換気扇・断熱材の施工など、用途に合わせた改造にも対応しています。

■ 新古品が選ばれる理由

中古コンテナは価格が安い反面、長年の使用による傷やへこみが目立つ場合があります。一方で新品コンテナは状態が良い分、価格帯が上がります。新古品はこの両者の"いいとこ取り"とも言えるカテゴリーで、状態の良いコンテナを少しでもお求めやすく購入したい方、人目につく場所に設置する予定の方、アルミ製の物置やプレハブよりも防犯性・耐久性を重視したい方に特におすすめです。

■ ハレコンテナについて

ハレコンテナ株式会社は、2021年の設立以来、愛知県名古屋市を拠点に海上コンテナの販売・レンタル・カスタマイズを手がけています。2025年には年間1,045本のコンテナを全国47都道府県へお届けした実績があり、法人・個人を問わず幅広いお客様にご利用いただいています。新品（ワンウェイ）・中古・JIS規格コンテナなど豊富な商品ラインナップに加え、シャッターや窓の設置、塗装、断熱施工といった各種カスタマイズにも対応。少数精鋭の運営体制により、中間コストを抑えた競争力のある価格を実現しています。

■ 会社概要

会社名：ハレコンテナ株式会社

代表者：代表取締役 山下恭平

所在地：愛知県名古屋市

設立：2021年4月

事業内容：海上コンテナの販売・レンタル・カスタマイズ

公式サイト：https://hare-container.co.jp/

電話：052-766-5783（平日9:00～18:00）

LINE：https://lin.ee/Sn1Ko30