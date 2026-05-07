多言語コンテンツプラットフォーム「Polymemo」、iOS / Android アプリの配信を開始
ポリメモ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：多田 裕一）は、多言語コンテンツプラットフォーム「Polymemo（ポリメモ）」のiOS版およびAndroid版アプリの配信を開始したことをお知らせいたします。
App Store: https://apps.apple.com/app/polymemo/id6761815373
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polymemo.app
Web: https://polymemo.com
アプリ配信の背景
Polymemoは2026年4月22日にWebサービスとして正式ローンチし、同時にApp StoreおよびGooglePlayへの審査申請を開始しました。このたびAppleおよびGoogleの審査を通過し、モバイルアプリの配信が開始されました。
スマートフォンからいつでもどこでも、200以上の言語でコンテンツの投稿・閲覧・翻訳投資・グループチャットが利用可能になります。
Polymemoとは
Polymemoは「Write to the world. Read from the world.（書けば届く。読めば広がる。）」をコンセプトに、著者・読者・翻訳投資家の三者が共に価値を生み出す多言語プラットフォームです。
著者は25ポイント（約38円）で記事を投稿。翻訳は、その記事を自分の言語で読みたい読者（翻訳投資家）が費用を負担します。翻訳された記事は200以上の言語で閲覧可能となり、その後の閲覧収益は著者と翻訳投資家で分配されます。
モバイルアプリの主な機能
コンテンツ
- メモ投稿・閲覧（200以上の言語に自動翻訳）
- 8種類のフィード（おすすめ・フォロー中・グループ・グローバルなど）
- PDF添付・翻訳ダウンロード
コミュニケーション
- ダイレクトメッセージ（翻訳対応）
- グループチャット（リアクション・画像添付・ミュート機能）
- プッシュ通知
AI・テクノロジー
- AIエージェント（Anthropic Claude搭載・RAG対応）
- MCP連携（外部AIツールとの統合）
収益化
- ポイント購入（iOS: App内課金 / Android: PayPal）
- 翻訳投資による収益分配
- 柔軟な価格設定（1～300ポイント、マイナス価格対応）
セキュリティ
- 電話番号認証 + ソーシャルログイン（Apple / Google / Microsoft）
- World ID対応（オプション）
料金体系
・メモ投稿：25pt
・メモ閲覧（著者が設定）： 1～300pt または -1～-300pt
・翻訳投資：文字数 × 0.002pt
※ 1pt = ＄0.01 USD（約1.5円）
今後の展開
Polymemoは今後、Webライター、小規模パブリッシャー、国際機関、多国籍企業など、多言語でのコンテンツ発信を必要とする幅広いユーザーへの普及を目指します。公式ブログの多言語配信やコンテンツマーケティングを通じた認知拡大を推進してまいります。
会社概要
・会社名：ポリメモ株式会社（Polymemo, Inc.）
・代表者：代表取締役 多田 裕一（Yuichi Tada）
・設立 ：2025年4月1日
・所在地： 神奈川県川崎市
・事業内容：多言語コンテンツプラットフォームの開発・運営
・URL ：https://polymemo.com
本件に関するお問い合わせ
ポリメモ株式会社
Email: support@polymemo.com