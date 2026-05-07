【元プロの指導×特別な体験】夢の野球コーチング「THE LEGEND MATCH」本日よりサービス提供開始 |株式会社SportsTech Japan

株式会社SportsTech Japan

株式会社SportsTech Japan（本社：東京都港区、代表取締役：金澤 賢人、以下「当社」）は、2026年5月7日より、元プロ野球選手から直接指導を受けられる体験型コーチングサービス「THE LEGEND MATCH」の提供を開始いたします。本サービスは、単なる技術指導にとどまらず、プロ野球選手の知見、マインドセット、そして食事会や試合観戦を通じた「プロの魂に触れる特別な時間」をパッケージングし、全国の野球愛好家へお届けします。

サービスページ：THE LEGEND MATCH(https://the-legend-match.sportstechjapan.com/#service-flow)

■本サービスの提供背景

現代のスポーツ環境においてSNSでの動画視聴・情報共有が普及する一方で、憧れの元プロ選手から直接、技術や試合での駆け引き、メンタルセットなどを学ぶ機会は限定的です。

また、野球少年少女の保護者や草野球を楽しむ大人の層からは、「もっと深く野球を学びたい」、「人生を変えるような特別な体験を子どもにプレゼントしたい」という強いニーズが存在しています。当社は、これらの潜在ニーズに対し、技術向上だけでなく「プロの魂」を継承するかけがえのない体験を提供することで、日本の野球文化の更なる発展と、参加者の人生を豊かにすることを目指し、本サービスの立ち上げに至りました。



■本サービスの概要

「THE LEGEND MATCH」は、専任スタッフがヒアリングを行い、個々の目標に合わせたオーダーメイドのプランを設計するコーチングサービスです。



主なサービス内容は以下です。

- 元プロ野球選手によるマンツーマン指導: 技術改善からメンタル強化まで、プロのノウハウを直接指導。- プレミアム体験: プロ選手とテーブルを囲む食事会、プロの解説付きでの試合観戦など、ピッチ外での特別な時間を提供。- 一生の宝物: バットやグローブ、ユニフォームなど、憧れの選手の直筆サイン入りグッズの手配。- 継続的な成長サポート: 指導後2ヶ月間、公式アプリやオンラインを通じた質問・相談サポートで、習得した技術の定着をバックアップ。

■提供会社について

株式会社SportsTech Japanは、2022 年に設立されたスタートアップ企業です。「Sports と Technology でスポーツ業界の未来を創る」をミッションに、選手の体格やコンディションに合わせて最適化された AI コーチにより、スポーツ科学に基づく練習と効率的な上達を支援します。能力向上はスポーツへの好感や健康的な生活につながり、スポーツが苦手・無関心な方にも身近に楽しめる体験を届けます。私たちは、誰もが平等に質の高い指導を受けられる環境を実現し、スポーツ指導の機会格差の解決を目指すスタートアップ企業です。

社名: 株式会社SportsTech Japan

設立: 2022年7月

代表者: 代表取締役社長 金澤 賢人

所在地: 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

事業内容: AI開発およびプラットフォーム運営

主なサービス: 野球特化型のAI解析＆SNSプラットフォーム「Baselink AI(https://baselinkai.com/)」

会社ホームページ: https://sportstechjapan.com/

問い合わせ先: https://sportstechjapan.com/contact/