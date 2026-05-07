共有持分の対立物件が、5日で現金化できた理由

株式会社SA

長年放置された共有持分（共有名義）の物件。共有者同士の関係は悪化し、どの不動産会社にも断られていた案件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）はホームページからの無料相談を受け、迅速に査定と金額提示を実施。通常は時間のかかる共有持分取引でしたが、わずか5日で現金化を実現しました。その後、SAが共有持分を取得し他の共有者と協議を開始。当初は感情的なやり取りもありましたが、第三者として調整に入り関係を整理し、最終的に売却を完了しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yJAEAtG-8HM ]

【開催概要】

日時：2026年5月14日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/