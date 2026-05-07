【株式会社Ginza】リフォスム２０２５年下半期成約ランキングにおいて「第3位」を受賞致しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、国内最大級のリフォーム紹介サイト「リフォスム」2025年下半期成約ランキングにおいて、全国5,500社以上の加盟リフォーム会社の中から「第3位」を受賞致しました。

弊社は2025年上半期成約ランキングにおいても「第3位」を受賞しており、一年間通しての第3位受賞となりました。

このような高い評価をいただけたのも、日頃よりご愛顧いただいているお客様のお蔭と心より感謝申し上げます。

これからもお客様に安心と満足をご提供出来るよう、日々営業活動に励んで参ります。

株式会社Ginza 本社にて

■「リフォスム」概要

リフォスムは、お風呂やキッチンなどの水回りリフォームを専門に、お客様にぴったりの会社を紹介するサービスです。

独自の加盟基準を満たすリフォーム会社(建設工事保険に加入していること・自社HPを保有し検索エンジンで確認できることなど)を厳選し、優良会社を紹介しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました