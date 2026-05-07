Wireless Broadband Alliance Inc.

世界のワイヤレスエコシステムにおいてシームレスで相互運用可能なWi-Fiサービス体験を推進する国際業界団体、ワイヤレス・ブロードバンド・アライアンス（Wireless Broadband Alliance、略称：WBA）(https://wballiance.com/)は本日、「Wi-Fi HaLow for IoT: 日本フィールドトライアルレポート(https://wballiance.com/wi-fi-halow-for-iot-japan-field-trials/)」の公開を発表しました 。

本レポートは、日本におけるWBAのWi-Fi HaLowフェーズ3フィールドトライアルの成果をまとめたものである。本試験により、Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）が実環境のIoT展開において、長距離かつスケーラブルな通信を実現できることが実証された。さらに重要な点として、同技術は次世代のコネクテッド環境を支える強力なワイヤレス基盤として、Wi-Fi HaLowが成熟していることを裏付けました。

今回の試験では、多くの要求が厳しい環境下で高い性能が実証されました 。2.4GHz Wi-Fiに匹敵する安定した接続性を維持しつつ、インフラ要件を大幅に削減できることが実証されました 。いくつかのユースケースでは、単一のアクセスポイントで複雑な屋内外環境にわたる広域カバレッジを実現し、低遅延かつ低パケットロスでビデオ、音声、センサーベースのアプリケーションをサポートしました 。これらの結果は、電力消費を最適化しながら大規模なIoT導入を支えるWi-Fi HaLowの能力を浮き彫りにしています 。これは、メンテナンスが困難、あるいは頻繁なアクセスができないデバイスにとって不可欠な要素です 。

実世界のIoT導入における実証済みの利点

日本での試験により、Wi-Fi HaLowは以下の事項を可能にすることが実証されました ：

- 広範なカバレッジ: 大規模な屋内外環境において長距離通信を実現。- 優れた透過性: コンクリート、鋼鉄、植生、および地下空間に対する強力な電波透過性 。- 効率的な接続: 単一のアクセスポイントからの安定したマルチデバイス運用 。- インフラの簡素化: 必要なアクセスポイントの削減によるインフラの複雑さの軽減 。- 多様なワークロードへの対応: ビデオ、音声、制御システム、OTA（Over-The-Air）アップデートを含む実際のIoTワークロードのサポート 。- 低消費電力: 低電力かつデューティサイクルベースのIoTアプリケーションに沿った効率的な運用 。

これらの能力は日本の規制制約下で検証されており、限られたスペクトル条件下でも一貫した性能が実証されました。これはグローバル市場にとっても意義深い証明であり、厳格に管理されたスペクトラム環境であってもWi-Fi HaLowが堅牢な成果を提供できることを裏付けられました。

ユースケース別の概要と結果

- スマート公共空間・レクリエーション施設（山梨県笛吹川フルーツ公園）:単一のアクセスポイントで、密生した植生や起伏のある地形を越える広域接続を提供しました 。カメラ、センサー、アクセス制御をサポートし、安定した映像ストリーミングと低パケットロスを実現しました 。2.4GHz Wi-Fiと比較して、パフォーマンスは安定し予測可能なものでした 。- スマートキャンパス（広島市 修道中学校・修道高等学校）:従来のWi-Fiよりも少ないアクセスポイントで、信頼性の高い屋内外カバレッジを提供しました 。12台のデバイスへのコマンド送信は約1.5秒で完了し、高いユーザー密度やRF干渉下でも安定した性能維持できることが裏付けられました。- スマート住宅（埼玉県マンション複合施設）:単一のアクセスポイントから共有スペース全体をカバーする安定した通信を可能にしました 。カメラ、VoIPインターホン、センサーをサポートし、安定した映像、低ジッターの音声、信頼性の高いマルチデバイス接続を実現しました 。- スマート産業 - 水インフラ（宇都宮市清原水再生センター）:コンクリート構造物、密集した機械類、地下トンネルにわたって信頼性の高い接続を維持し、遠隔監視と安定したマルチデバイス運用を支援しました 。

ワイヤレス・ブロードバンド・アライアンス（WBA）のCEOである Tiago Rodriguesは、次のように述べています 。「日本でのWi-Fi HaLowフィールドトライアルの成功は、この変革的な技術の世界的な実用化に向けた重要な節目となります。その結果、Wi-Fi HaLowは最も困難な環境でも信頼性が高く長距離の接続を提供し、幅広いIoTユースケースをサポートし、新たなイノベーションの機会を開けることが実証されました」

モースマイクロのCEO兼共同創業者マイケル・デニルは次のように述べています。「これらの結果は、Wi-Fi HaLowが世界的にスケーラブルなIoT接続プラットフォームとしての力を強化しています。市場、業界、展開環境を横断する中で、組織はより遠くまで届き、より深く浸透し、より少ない方法でより多くの接続ができるワイヤレスソリューションを求めています。Wi-Fi HaLowはこれらのニーズに応え、世界中の次世代のコネクテッドシステムを可能にする独自の立場にあります」

今後の展望

北米および日本での試験成功を受け、WBAは欧州・中東・アフリカ（EMEA）およびその他のアジア太平洋（APAC）地域での次期試験への参加を呼びかけています 。次フェーズでは、展開の拡大、相互運用性の検証、および新たなIoTユースケースの探求に焦点を当てます 。世界的に勢いが増す中、これらの活動はWi-Fi HaLowの試験段階から広範な市場採用への道を加速させるでしょう 。

詳細な結果と推奨事項を含む「Wi-Fi HaLow for IoT: Japan Field Trials Report」の全文は、下記URLよりダウンロード可能です ：https://wballiance.com/wi-fi-halow-for-iot-japan-field-trials/



ワイヤレス・ブロードバンド・アライアンス について

ワイヤレス・ブロードバンド・アライアンス (WBA)は、最新のWi-Fiイニシアチブと人々をつなぐグローバルな組織です。2003年に設立されたWBAのビジョンは、グローバルなワイヤレスエコシステム内でシームレスで相互運用可能なWi-Fiサービス体験を推進することです。WBAの使命は、世界の業界リーダーを結集し、次世代Wi-Fiおよび無線技術の開発、統合、採用を加速させ、イノベーション、技術・標準化、実地での展開プログラムを通じてビジネス成長を実現することです。主なプログラムには、次世代Wi-Fi、OpenRoaming、5G、6G、IoT、スマートシティ、テスト&相互運用性、政策・規制問題などがあります。

WBAの会員には、主要な事業者、サービスプロバイダー、企業、ハードウェアおよびソフトウェアベンダー、そして世界中のエコシステムを支援する著名な企業が含まれます。 WBA理事会は、Airties、AT&T、Boingo Wireless、Boldyn Networks、BT、Charter Communications、Cisco Systems、Comcast、HFCL、HPE、Intel、Reliance Jio、RUCKUS Networks、Telecom Deutschland、Turk Telekomなどの影響力のある組織で構成されています。

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