お顔と同じ贅沢ケア！最高濃度95.7%*¹ ヒト幹細胞培養液を背中にも！夏に向けた後ろ姿の徹底ケア「背中磨きスパ」

株式会社RESALON

頭皮・髪・肌の根本改善をコンセプトとするRESALON（本社：東京都渋谷区、代表取締役 笠間ちひろ）は、2026年5月7日（木）より新しいボディメニュー「背中磨きスパ」の提供を開始いたします。

RESALON 背中磨きスパ〈自分では手が届かないからこそ、プロによる「背中」の徹底ケアを〉

薄着になる季節や背中の開いたファッションを楽しむ際に、意外と人から見られているのが「背中」です。しかし、背中は自分では手が届きにくく、肌荒れや乾燥によるくすみ、ざらつきといったトラブルが放置されがちな部位でもあります。

「背中磨きスパ」は、当サロンが培ってきたフェイシャルケアの技術と高濃度の成分をボディケアに応用。インディバを用いた深部加温、ラミネーションピーリングを用いた角質ケア、エレクトロポレーションを用いた美容成分の導入*² の3つのステップで、自信を持って後ろ姿を見せられる肌へと導きます。

〈「背中磨きスパ」3つのアプローチ〉

本メニューでは、厳選された機械と手技・美容成分を組み合わせ、多角的に背中の肌コンディションを整えます。

1. インディバによる深部加温

高周波温熱機器「インディバ」を使用し、背中全体をじっくりと温め、こわばった筋肉や肩・背中のコリにアプローチします。巡りを整えることで、その後の施術効率を高めます。

2. ラミネーションピーリングで角質ケア

当サロンで人気の、剥離（皮むけ）やダウンタイムのない「ラミネーションピーリング」を採用。肌に負担をかけすぎることなく、不要な角質を丁寧に取り除き、ざらつきの気になる肌をなめらかに整えます。また、3種類の低刺激な酸とともに、6種類のペプチド、CICA（整肌）、ナイアシンアミド、グルタチオン（整肌）など、計19種類の整肌成分を角質層のすみずみまで届けます。

3. 95.7%*¹ 高濃度ヒト幹細胞培養液の贅沢導入

お顔のエイジングケア*³ でも使用される高濃度のヒト幹細胞培養液を、特許技術を採用したエレクトロポレーションを用いて贅沢に導入します。

手塗りでは届かない深部皮膚層のすみずみまで、美容成分をダイレクトに届けます。 潤いをたっぷり与えて乾燥によるくすみをケアし、透明感のある艶やかな肌へと仕上げます。

〈期間限定！新メニュー開始記念キャンペーン〉be my flora クレンズファースト

新メニューの開始を記念して、期間中にご予約いただいた方へインナーケアアイテムをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年5月7日（木）～2026年5月20日（水）

特典内容：上記期間中のご予約で「be my flora クレンズファースト」1箱をプレゼント

「be my flora クレンズファースト」は、たっぷりの食物繊維で健やかな体内環境をサポート*⁴ する粉末タイプのドリンクです。

〈 施術詳細 〉

メニュー名：背中磨きスパ(https://www.resalon.co.jp/menu/lamipeel_back/)

開始日：2026年5月7日（木）

料金：初回限定トライアル16,500円（税込） ／ 通常価格 36,000円（税込） ／ 会員価格 31,000円（税込）

所要時間：初回120分（カウンセリング・お着替え込） ／ 2回目以降90分

【RESALON会員限定コース】

1回コース：31,000円（税込）

特典：ホームケア用スプレーボトル付

3回コース：93,000円（税込）

特典：ホームケア用スプレーボトル 、RVCローションセラム+生炭酸ブーストパウダーをプレゼント

6回コース：186,000円（税込）

特典：施術1回分プレゼント（計7回） ＋ホームケア用スプレーボトル 、RVCローションセラム+生炭酸ブーストパウダーをプレゼント

〈 注意事項 〉

・施術前後１週間は下記施術等は避けていただくようお願いいたします。

ボトックス注入、脂肪溶解注射、脂肪吸引、レーザー、脱毛、フォトフェイシャル、シェービング、ハーブピーリング、ワックス脱毛、角質ケア、日焼け、AHAクレンザー、ピーリング効果のある化粧品、レチノール、高濃度ビタミン、アルコール分の強いもの

・レーザーや、肩ボトックスなど美容医療を受けている場合は、必ずその施術を受けたクリニックに確認をとっていただくようお願いいたします。

・施術後3日間は、化粧水をスプレーするなどして背中の保湿をお願いいたします。

・妊娠中の方への施術はご遠慮いただいております。

・血行促進に伴い、赤みやかゆみが出る場合がございますので、施術日の３週間以内に大切な予定（結婚式や撮影など）がある方は、施術を控えていただく場合がございます。余裕をもったスケジュールでのご予約をおすすめいたします。

〈 サロン情報 〉RESALON（アールイーサロン）

美髪・育毛・美肌・高濃度ヒト幹細胞液専門の根本改善サロン

RESALON（アールイーサロン）

住所：東京都港区南青山3-3-14 チェリーズガーデン南青山3F（表参道駅・外苑前駅より徒歩7分）

TEL：03-6721-0801

営業時間：10:00～18:00（最終受付18:00、不定休）

https://www.resalon.co.jp

※ご予約は2026年5月7日（木）よりお電話（03-6721-0801）にて承ります

*1：ヒト幹細胞順化培養液（整肌成分）を原料として95.7%配合。

*2：角質層まで。

*3：年齢に応じたお手入れ。

*4：食物繊維の補給による。