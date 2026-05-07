「ガールズグループのデビューか？」と話題になったプロジェクトの正体

Easea Co., Ltd.

韓国発のスキンケアブランド Easea（イージー） は、デビュープロジェクト 『Easea Peasy Coconut Breezy』 の全貌を公開した。

これまで新人ガールズグループのデビューではないかと憶測を呼んでいた本プロジェクトの正体は、スキンケアブランドのローンチキャンペーンだった。

本プロジェクトは公開当初、韓国のSNS上で「新人ガールズグループのデビューではないか」と話題となり、多くの関心を集めていた。

ティザー映像や音源の一部が公開されると、そのビジュアルや世界観から、音楽プロジェクトではないかという声も広がっていた。

しかし今回、その正体が スキンケアブランド「Easea」のブランドデビュープロジェクトであることが明らかになった。

Easeaは、音楽とミュージックビデオを軸にブランドを“デビュー”させるというユニークな手法を採用。

まるでアーティストがデビューするかのようにブランドを立ち上げる、新しいブランドローンチのアプローチとして注目されている。

公開されたミュージックビデオのタイトルは 『Coco』。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9OEdOprM4Uo ]

さらに今回、Easeaの第1弾製品となる 『Coconut Cloud Eye Patch（ココナッツクラウド アイパッチ）』 も同時に公開された。

ティザーとして公開されていたメロディを含むフルバージョンが公開され、これまで断片的に明かされていたストーリーがひとつの作品として完成した。

ミュージックビデオには、ティザー映像にも登場していた金髪と黒髪の少女が再び登場。

映像はひとつの物語としてつながる構成となっており、印象的な演出とビジュアルが、単なるブランドプロモーションの枠を超えたコンテンツ作品としての完成度を見せている。

同製品は、高濃度のエッセンスをハイドロゲル状に凝縮したアイパッチで、目元の肌に密着。

抗酸化成分を届けることで、目元の小じわやクマへのアプローチが期待される。

本キャンペーンは 『The 1st Debut Single - Easea Peasy Coconut Breezy』 というコンセプトのもと、ひとつのアルバムのように構成されている。

音源、映像、パッケージ、そして製品までがひとつの流れとして設計されており、従来のビューティーブランドのローンチとは一線を画す試みとなっている。

なお、Easeaは NewJeansを擁するK-popレーベル「ADOR」出身のディレクター、チェ・ホジョン（Choi Hojung） が設立したブランド。

K-pop業界で培ったクリエイティブディレクションの経験を背景に、「ブランドをアーティストのようにデビューさせる」という新たなブランドローンチの形を提示している。

Campaign ConceptThe 1st Debut Single『Easea Peasy Coconut Breezy』

入学したばかりの日、

新しい友達にそっとお菓子を差し出すように、

Easeaは世界に初めて声をかける。

みんなが“正解”だと信じる方法を選ぶとき、

Easeaはそのすぐ隣で、少し違うやり方を選んだ。

自分を紹介する最初の瞬間を、

いちばん自分らしい方法で。

ガールズグループがデビューのステージで

初めて自分たちの世界を見せるように、

Easeaはミュージックビデオと音楽という

自分たちの言葉で、最初の挨拶を届ける。

デビューシングル『Easea Peasy Coconut Breezy』のタイトル曲 『Coco』 には、

アーティスト ZIN CHOI が参加。

インディーポップの軽やかなリズムの中で、

朝、目を覚まし新しい一日を迎える瞬間が描かれる。

歌詞には、

少し大胆で、少し甘くて、

誰にとっても魅力的な“自分自身”と

毎日鏡の中で出会うというユーモアが込められている。

『Easea Peasy Coconut Breezy』は、

Easeaが初めて届ける小さな提案。

もしこのシーンに見覚えがあって、

このリズムが心地よく感じられるなら、

きっと言葉はいらない。

――それなら、友達になろう。

このキャンペーンは、

Easeaにとって最初のステージであり、

これから始まる物語のはじまりでもある。

PR素材MV

・ミュージックビデオ（メイン）

・MVスチルカット 3～5点

PRODUCT

・Coconut Cloud Eye Patch 製品カット

・テクスチャーカット（ハイドロゲル）

CAMPAIGN

・モデルカット / ストーリーカット

・PRボックス全体ショット

公式サイト

https://www.easea.skin/(https://www.easea.skin/)

■ 公式X

https://x.com/easea_jp

(https://x.com/easea_jp)

Easea（イージー）

メールアドレス：info@easea.skin

https://www.easea.skin/