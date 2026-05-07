『EVE Online』開発スタジオが独立、「Fenris Creations」へリブランド Google DeepMindとの研究提携を開始

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アイスランド・レイキャビク - 2026年5月7日 - 旧CCP Gamesは本日、新たに「Fenris Creations」として独立企業となり、今後は同名称のもとで事業を展開することを発表しました(https://www.eveonline.com/news/view/a-new-era)。



Fenris Creationsは独自の取締役会によって統治され、2018年以前の体制に近い運営モデルへと回帰します。このモデルは、継続型ライブゲームおよび長期運営される仮想世界における戦略的意思決定を支えるために設計されています。株主構成は、Fenris Creationsの経営陣および長期的なビジョンに賛同する投資家によって構成されています。Pearl Abyssの開示資料によると、本取引額は1億2000万米ドルであり、現金および現物の両方を含む対価で構成されています。



今回の変更は所有構造およびガバナンスに関するものであり、事業運営自体に変更はありません。Fenris Creationsは引き続き独立スタジオとして戦略、運営、クリエイティブの方向性に責任を持ちます。Fenris Creationsの経営陣、スタジオ、プロダクト、開発計画はいずれも従来通りであり、長年にわたり『EVE Online』ユニバースを牽引してきたメンバーが今後もリーダーシップを担います。

本移行にあわせて、Fenris CreationsはGoogle DeepMindとの研究パートナーシップを締結しました。本提携は、複雑かつ動的なシステムにおける知能理解の深化を目的としています。『EVE Online』をユニークかつ豊かな研究環境として活用し、長期的計画、記憶、継続学習などの領域を探求します。Google DeepMindは、ローカルサーバー上で稼働するオフライン版『EVE Online』を用いて、制御された環境下でAIモデルの検証・評価を行います。また両者は、これらの技術を活用した新たなゲーム体験の可能性についても共同で探求していきます。

なお、Googleは本移行の一環としてFenris Creationsに出資し、同社の少数株式を取得しています。

Fenris CreationsのCEOであるHilmar Veigar Petursson氏は次のように述べています。

「EVEは長期的に存続することを前提に設計されています。そしてそれを実現するには、常に未来へ挑戦し続ける姿勢が不可欠です。今回の移行により、私たちは直接的な所有権、明確な責任体制、そして数十年にわたり成長し続ける世界への投資を可能にする独立性を手に入れました。これまで7年半にわたり支援いただいたPearl Abyssには深く感謝しています。『EVE Online』が今日まで存在し続けているのは、先進的な発想、忍耐、そして開発者とプレイヤーの信頼関係によるものです。新たな体制とパートナーシップのもと、そのレガシーを未来へと継承し、“終わりなき”進化を続けていきます。」

Demis Hassabis氏（Google DeepMind共同創業者兼CEO）は次のように述べています。

「ゲームは幼少期から私の人生において大きな存在であり、キャリアのスタートも『Theme Park』のような複雑なAIシミュレーションゲームの設計・プログラミングから始まりました。またゲームは、Atari DQN、AlphaGo、AlphaStar、SIMAといったGoogle DeepMindの数々のブレイクスルーの中心にもありました。ゲームはAIアルゴリズムの開発と検証に最適な環境だからです。私は長年Hilmarのことを知っており、彼の仕事を深く尊敬しています。そして、Fenris Creationsの素晴らしいチームとともに、『EVE Online』のように極めて複雑なプレイヤー主導型ユニバースの中で、新たなゲーム体験を探求し、安全な形でAI研究を進められることを大変嬉しく思っています。」

Omega Ventures共同創業者兼パートナーであり、Fenris Creations取締役会会長のBirgir Mar Ragnarsson氏は次のように述べています。

「ここ数年にわたりCCPの歩みを注視してきましたが、その成果には大きな敬意を抱いています。会長として、適切なリーダーシップ体制のもとで同社がいかに高いパフォーマンスを発揮できるかを実感してきました。今回の新たなフェーズは、経験豊富な経営陣と強力なパートナーを擁する非常に良好な状態からのスタートです。この挑戦に関われることを嬉しく思うと同時に、Fenris Creationsが今後も歴史を刻み続けることを支援していきたいと考えています。」

Fenris Creationsは、従業員およびアイスランド地域社会に対し、今回の移行に伴う組織再編や人員削減は一切行われないことを強調しています。組織体制に変更はなく、本社は引き続きアイスランド・Vatnsmýrinに所在します。レイキャビク、ロンドン、上海の各スタジオも現状通り運営されます。

2018年以降、CCP GamesとPearl Abyssは密接に連携しながら成長を続けてきましたが、長期戦略の見直しを経て、両社はFenris Creationsとして独立した所有体制のもとでの運営が最適であるとの結論に至りました。一方でPearl Abyssは、自社の主要タイトルおよびIPポートフォリオの成長に引き続き注力していきます。今回の判断には、事業環境、戦略的重点、長期的優先事項の違いなど、複数の要因が考慮されています。

Fenris Creationsは、同社のSFユニバースにおいて強い勢いを維持したまま次のフェーズへと進みます。『EVE Online』は2025年において近年最高水準の成果を記録し、11月には過去最高の月間売上を達成、さらに第4四半期は20年以上の歴史の中で第2位となる収益を記録しました。この象徴的な宇宙MMORPGは社内予想を上回る成果を上げ、30年目に突入するライブサービスとして持続的な強さを示しています。

さらに現在、2つの新作タイトルが開発中です。抽出型アドベンチャーFPS『EVE Vanguard』と、オンライン宇宙サバイバルゲーム『EVE Frontier』がこれに加わります。同社は引き続き黒字経営を維持しており、2025年の売上は7000万ドル以上を記録。プレイヤーの高いエンゲージメントと堅実な資本基盤に支えられ、『EVE』ユニバースの長期的成長への投資を継続していきます。

Pearl AbyssとFenris Creationsは、同社の歴史において重要な成長期を支えたパートナーシップに相互の敬意を持って区切りをつけ、それぞれの戦略的優先事項に基づき新たな道を歩みます。

Fenris Creationsの財務アドバイザーはAream & Co.およびArion Bank、法務アドバイザーはLOGOSが務めています。

Fenris Creationsは今後も、新たな運営モデルのもとで透明性の高い情報発信を継続し、『EVE』ユニバースの未来に注力していきます。

■ Fenris Creationsについて

Fenris Creationsはアイスランド・レイキャビクに本社を置く独立系ゲーム開発会社であり、ロンドンおよび上海にもスタジオを展開しています。1997年の創業以来、既存の枠にとらわれない革新的な取り組みを掲げ、「現実以上に意味のある仮想世界の創造」を使命としています。2003年5月に『EVE Online』をリリースし、単一サーバーによるユニバース、プレイヤー主導の経済、創発的ゲームプレイにより、MMOジャンルの先駆者として世界的評価を獲得しました。現在もコミュニティと密接に連携しながら、数十年にわたり進化し続ける持続型仮想世界の構築を進めています。

■ 『EVE Online(R)』について

『EVE Online』（PC/Mac）は、プレイヤー主導型のSF MMOであり、多種多様な宇宙船を操縦し、広大な星系を探索しながら、自らの道を選択できるゲームです。探索、大規模PvP/PvE戦闘、採掘、産業活動、そして高度に発達したプレイヤー主導経済など、単一の共有ユニバース内で多様な体験が可能です。数十万人規模のプレイヤーが権力、富、影響力を巡って競い合い、プレイヤーの選択と結果によって形作られるダイナミックなサンドボックスの中で、自らの運命を築いていきます。