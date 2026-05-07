【府中市限定】使わなくなった来客用セットをまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜座布団・急須・予備スリッパも対象【1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

府中市は、武蔵野の名残を感じる落ち着いた住宅地で、戸建て・二世帯住宅・親世代との同居が多い東京多摩エリアです。長年同じ家に住み続けるご家庭が多く、客間や押入れに来客用一式がしまわれたままになっている――そんな声を多くいただきます。

正月や法事、親戚の集まりに備えて揃えた来客用ふとん・座布団のセット・急須や湯のみの茶器・予備スリッパ。いつかまた使うかもともったいなくて取っておいた来客用品が、押入れの上段や物置スペースを長期間占有していませんか？

ふとんはかさばる、茶器一式は割れ物で扱いにくい、座布団は数が多い――来客用品は品目ごとに自治体の出し方が違い、単品ずつ片付けるのは想像以上に手間がかかります。粗大ごみの申し込みが混み合うと回収日まで保管が必要になり、結局そのまま、というケースも。

5月はGW後の片付けで“もう使わないと決断する”タイミング。「府中市 不用品回収」「来客用ふとん 処分 府中」「座布団 まとめて 処分」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、府中市限定で“使わなくなった来客用セット”まとめて回収キャンペーンを実施します。

来客用ふとん・座布団・急須／茶器・予備スリッパなど来客用品を含む回収で、5月はパック利用時に合計金額から1,000円割引。

処分のきっかけがなかった来客用一式を、GW後のタイミングでまとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

府中市は戸建て率が比較的高く、親世代との同居・二世帯住宅・長期居住世帯が多く、来客文化の名残が押入れや客間に残っているご家庭が多いエリアでもあります。

特に

・親世代が揃えたまま残っている来客用ふとん・座布団のセット

・正月や法事でしか出さなかった急須・湯のみ・茶器一式

・下駄箱の奥にしまい込まれた予備スリッパや玄関マット

は、処分の決断がしにくく、押入れの上段・物置・客間を長期間占有し続けるケースが多くあります。

5月のGW後、来客スペースの整理ニーズが高まるタイミングに合わせて、まとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなった来客用セットまとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・来客用ふとん・敷きふとん・掛けふとん・毛布など寝具一式

・座布団・座布団カバー・座椅子・低座卓など座まわり

・急須・湯のみ・茶托・お盆・トレーなど茶器一式

・予備スリッパ・スリッパラック・玄関マット

・客間用カーペット・ラグ・ちゃぶ台などその他来客スペース用品

備考（合言葉）：事前見積もり時に府中市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（府中市全域）

対応地域例

府中駅・分倍河原・東府中・武蔵野台・多磨霊園・西府・北府中など府中市内全域

府中町、宮町、寿町、緑町、本町、八幡町、清水が丘、若松町、浅間町、天神町、白糸台、紅葉丘、小柳町、是政、住吉町、四谷、西府町、武蔵台、本宿町、西原町、美好町、日新町、分梅町、栄町、新町、北山町、朝日町、多磨町、押立町、片町など

※上記以外も府中市全域で対応可能です。

来客用セットの片付けでよくあるお悩み

・親世代が揃えた来客用ふとんが押入れの上段にずっと入ったままになっている

・座布団が10枚セットであるが、ここ数年来客で使ったことがない

・急須・湯のみ・お盆など茶器一式を割れ物で扱いに困っている

・予備スリッパが下駄箱の奥にどっさり残っている

・客間を子ども部屋やワークスペースに作り替えたい

・燃えるゴミ・粗大ごみ・資源で出し方が違って単品処分が面倒

・来客用品と他の不用品をまとめて一度に処分したい

来客用セットでよく出る不用品例

来客用ふとん・寝具一式

座布団・座椅子・座まわり

急須・湯のみ・茶器一式

予備スリッパ・玄関まわり

ちゃぶ台・座卓・客間家具

回収品目の詳細例

来客用ふとん・寝具一式

敷きふとん・掛けふとん・毛布・タオルケット・枕・ふとん収納袋・圧縮袋など

座布団・座椅子・座まわり

座布団（10枚セット等）・座布団カバー・座椅子・お客様用クッションなど

急須・湯のみ・茶器一式

急須・湯のみ・茶托・茶筒・茶櫃（ちゃびつ）・カップ＆ソーサー・お盆・トレー・菓子皿など

予備スリッパ・玄関まわり

来客用スリッパ・スリッパラック・玄関マット・傘立てなど

ちゃぶ台・座卓・客間家具

低座卓・座卓・ちゃぶ台・客間用カーペット・ラグ・屏風・座椅子・脇息など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・親世代が揃えた来客用品がそのまま残っているご家庭

・客間や和室を子ども部屋・在宅ワーク部屋に作り替えたい方

・二世帯化・リフォーム・親の入院や施設入所で来客スペースを片付けたい方

・GW後の片付けで来客用品を一気に整理したい方

・府中市で不用品回収を探している方

・来客用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

来客用ふとん・座布団・茶器など大型・多点・割れ物の来客用品も、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

“これも来客用品に含まれる？”“客間の家具も一緒に出せる？”というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに“府中市キャンペーン希望”の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 府中市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/fuchushi/

📰 府中市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)