福岡 麻生専門学校グループ、全国トップレベルの高校バスケットボール大会「MANDOM presents 飯塚カップ2026」にて、来場高校生向け「適職診断」体験ブースを出展

学校法人麻生塾

麻生専門学校グループは、2026年4月11日（土）・12日（日）に飯塚市総合体育館で開催された高校バスケットボール大会「MANDOM presents 飯塚カップ2026」にて、主に高校生を対象とした「適職診断」体験ブースを出展しました。来場者が自身の興味・適性を知り、将来の進路を考えるきっかけを提供しました。

「飯塚カップ」は、全国からトップレベルの高校バスケットボールチームが集結する注目の大会で、今年で4回目の開催を迎えました。福岡大附属大濠高等学校（福岡）・東山高等学校（京都）・福岡第一高等学校（福岡）・開志国際高等学校（新潟）が出場し、会場では白熱した試合が繰り広げられ、多くの観客で賑わいました。

麻生専門学校グループは、本大会の会場入口付近にて特設ブースを設置し、主に高校生を対象とした「適職診断」体験を実施しました。

端末を使用し、質問に答えることで自身の性格や興味関心を分析し、適した職業分野を提案する内容となっており、ゲーム感覚で楽しみながら参加できる仕組みです。

＜適職診断はこちらから＞

https://asojuku.ac.jp/navi/bunya/tekisyoku/

診断結果では、IT・デザイン・医療・福祉・スポーツ分野など多岐にわたる職種が提示され、参加者は自分では気づかなかった新たな可能性に触れる機会となりました。

また、ブーススタッフが結果をもとに進路の考え方について簡単な説明を行い、将来を具体的にイメージするサポートも実施しました。

大会を通じて、来場した高校生に対し、自身の将来や職業について考えるきっかけを提供するとともに、多様な分野の学びや仕事への理解を深める機会となりました。

麻生専門学校グループでは、高校生を中心とした進路支援の取り組みを強化し、体験型コンテンツを通じて将来選択の幅を広げる活動を行っております。

今後もこうした取り組みを継続し、地域イベントや各種大会への参画を通じて、より多くの高校生に進路選択の機会を提供してまいります。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。