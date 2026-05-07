【阪神梅田本店】 世界が注目する「木桶発酵」のムーブメントを梅田で体感。全国100人の蔵人が集結する「第5回 木桶による発酵文化サミット in 阪神」

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「第5回 木桶による発酵文化サミット in 阪神」

■5月20日(水)～25日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

世界で注目される日本の伝統、木桶文化。今年も食祭テラスに全国各地から作り手たちが情熱を持ってやってきます。普段は接することのない蔵人や職人から現場の裏話を聞くと、発酵食品のある食卓がもっと愛おしくなるはず！木桶に人生を捧げる大人たちの文化祭が開幕します。

◎日本各地のクラフト醤油やポン酢が大集合！

バニラアイスと相性抜群の濃厚な醤油や、卵かけご飯にもおすすめの味わいなど、バラエティー豊かな木桶醤油を1本100mlで販売。

秋田県「石孫本店」

群馬県「岡直三郎商店」

埼玉県「弓削多醤油」

岐阜県「山川醸造」

静岡県「栄醤油醸造」

愛知県「日東醸造」

愛知県「中定商店」

滋賀県「水谷醤油醸造場」

兵庫県「足立醸造」

奈良県「片上醤油」

奈良県「井上本店」

島根県「森田醤油店」

広島県「岡本醤油醸造場」

徳島県「濱醤油醸造場」

香川県「ヤマロク醤油」

福岡県「ミツル醤油醸造元」

醸造酢を使わずに柑橘果汁のみで酸味を表現したポン酢や、柚子・酢橘・橙など果汁をブレンドしたものなど、様々なおいしさをラインアップ！

［商品の一例］

埼玉県「弓削多醤油」柚子醤油

岐阜県「山川醸造」すだちの頑ぽん

三重県「伊勢蔵」香るぽんず

滋賀県「水谷醤油醸造場」日日是好日 柚子ぽん酢

兵庫県「足立醸造」国産有機醤油を使ったゆずポン酢

奈良県「井上本店」ぽん酢しょうゆ

和歌山県「カネイワ醤油本店」だしぽん酢

島根県「森田醤油店」ゆずのぽん酢、手造りぽん酢

広島県「岡本醤油醸造場」手造りポン酢しょうゆ

香川県「ヤマロク醤油」ちょっと贅沢なぽん酢

香川県「正金醤油」ゆず生ぽん酢

和歌山県「丸正酢醸造元」

那智勝浦町天満に蔵を構え、明治12年から続く老舗酢蔵。木桶を使った静置発酵と酢酸菌の繊細な管理で、自然の力を生かした深い旨みと豊かな香りが特徴。

純こめ酢（300ml）1,188円

赤酢（300ml）1,188円

古来上寿しの酢（300ml）1,046円

土佐酢（300ml）1,188円

静岡県「トリイソース」

ペーストではないたっぷりの生野菜にスパイスをブレンドして低温で煮込み、自社醸造のお酢を加えて、木桶でじっくり熟成。野菜の旨みを感じる、まろやかな味わいが人気。

ウスター（200ml）603円

中濃（200ml）603円

山椒（200ml）810円

桶底（200ml）580円

◎個性豊かでヘルシー！木桶味噌の魅力をご紹介

彩玉（約100g×3種）1,188円

全12種類の個性豊かな味噌から、お好きな3種類を組み合わせてお買上げいただけます。3種類で味噌汁なら約15杯分。色や味、香り、粒やこしのテクスチャーも様々な味噌との出会いを楽しんで。

【200g味噌シリーズ】

「石孫本店」石孫の金の蔵(200g)789円

「濱醤油醸造場」木樽仕込 甘口醸造みそ(200g)810円

「加藤みそ」京の田舎 粒味噌(200g)702円

「丸久味噌」新之助仕込み 十割味噌(200g)864円

「芋慶」岐福味噌(200g)735円

◎手軽に楽しめる、全国からセレクトした『木桶×おいしいもの』

木桶仕込み醤油しみこみせんべい各種（1袋）601円千葉県「ベストフード」熟成干し芋（300g）1,674円、（500g）2,646円、（1,000g）4,914円、犬用干し芋（300g）1,080円 ※数量限定につき、なくなり次第終了茨城県「菜香や」アボカドぬか漬け（1個）899円、きゅうりぬか漬け（1個）432円、ゆでたまごぬか漬け（1個）238円、ぬか床はじめてセット（1セット）2,970円、みるきークイーンぬか床（1個）1,620円千葉県「ベストフード」木桶仕込み醤油 一番摘み生のり佃煮(1個)951円京都府「久在屋」“農薬不使用大豆100％”使用 桶よせおぼろ（240g）540円、木桶寄せ豆腐（1個）1,296円、油揚げ（1枚）648円、豆乳マドレーヌ〈白味噌〉（1個）411円鹿児島県「山吉國澤百馬商店」木桶仕込み本枯節削りたて（40g）700円、木桶仕込み醤油 鰹でんぶ（40g）432円、指宿鰹節職人が作った合わせだし（25包）1,426円、鰹なまり節〈味付けなし〉（1本）886円など静岡県「マルサ村松商店」木桶仕込み遠州落花生ゲランドの塩味付き（1袋）1,001円、浸水木桶仕込みピーナッツバター（1袋）1,201円、木桶低温熟成黒にんにく（1袋）1,801円など大阪府「幸光堂」醤油麹（1瓶）1,037円

◎木桶職人ブースには珍しい作品も登場します

［商品の一例］

「木桶のめぐみ」木桶の材から生まれた名刺入れ、アクセサリーなど

「U-flat工房」木桶、ぐい呑みなど

「Designer's Cooper」ウイスキーの樽材から生まれたミニ樽・時計など

［商品の一例］

「廣箸」吉野杉の特性を生かした繊細な形で美しく、やさしい手触りの箸など

「辻木材商店」日々の台所に寄り添う吉野檜のまな板など

「吉野中央木材」杉の持つぬくもりが感じられる風呂椅子、コースター

「吉谷木工所」曲げの技術を駆使したTONGIや小物入れなど