春夏の”寝苦しい夜”にリカバリーウェアを。待望の半袖モデルが新発売！

株式会社ツカモトコーポレーション

一般医療機器「AiMY リカバリーウェア」

◆高まる「リカバリーウェア」への注目

2025年の流行語大賞にもノミネートされた「リカバリーウェア」。

その注目度の高さに理由のひとつに､国民的な悩み「疲労の蓄積」「睡眠不足」が挙げられる。

着ているだけでそんな悩みにアプローチして､疲労回復を促し､日々の健康サポートを叶えるリカバリーウェアはまさに夢のようなアイテム。

快適な睡眠を生みだすAiMYリカバリーウェア販売開始から大人気なAiMYリカバリーウェア◆長袖モデルが大ヒット！待望の半袖タイプの販売へ

Makuakeでの先行販売開始以来、多くのお客様から沢山の反響をいただきました。「着るだけで身体がラクになった」「朝の目覚めがすっきりした」など、リカバリー効果を実感する声が多く寄せられています。

その中で、「暑い時期にも着用したい」といったお声が開発のきっかけとなりました。

◆夏の睡眠環境に着目した、半袖モデルが新登場！

睡眠を邪魔しない機能性とデザイン

夏場は、寝汗によるパジャマの張り付きや、寝苦しさで途中で目が覚めてしまうなど、

睡眠の質が低下しやすい季節です。

一方で、冷房をつけたまま眠ることで身体が冷え、だるさや疲労感につながることもあります。

今回新たに登場する半袖タイプは、そんな夏特有の睡眠課題に着目して開発しました。

吸放湿性・吸水速乾性に優れた素材でムレを軽減し、ゆったりとしたサイズ感でさらっと快適な着心地を実現。さらに遠赤外線による血行促進で、冷房による冷えにも配慮しています。

◆独自開発繊維「Therma Tex」

※イメージ※グラフェンイメージ

AiMYが独自に開発した新素材「ThermaTex」（サーマテクス）は､2012年に開発者が

ノーベル賞を受賞し、航空産業や宇宙産業、医学の世界でも応用されている「グラフェン」を

はじめとする､複数のセラミックによって構成される特殊な機能糸。

このThermaTexが､人間から放出される熱を遠赤外線へ変換して輻射してくれる機能を有し､

「血行促進」や「疲労回復」といった、嬉しい効果を生み出します。

疲労回復のメカニズム◆疲労回復のメカニズム

１ 体温を吸収する。

２ 吸収した熱を遠赤外線へ変換する。

３ 変換した遠赤外線を身体に返す。

４ 遠赤外線による血行促進効果により

「疲労回復」「筋肉のコリ､ハリ軽減」の効果が期待できる。

◆一般医療機器届出済みの高い機能性

AiMYリカバリーウェアは一般医療機器としての届出を行い、効果効能が認められています。

期待できる主な効果は以下の通りです。

・疲労回復

・血行促進

・筋肉のハリ、コリの改善

・筋肉の疲れ軽減

忙しい毎日を送る現代人にとって、必要不可欠な

コンディションアイテムとして活躍します。

外出時にも着用できる多機能設計◆多機能設計で夏でも快適

AiMYリカバリーウェアは､ただのリカバリーウェアではありません。

遠赤外線機能による血行促進効果に加え、

・吸放湿性

・吸水速乾性

・抗菌

・防臭

・紫外線カット

・静電気カット

など、快適な睡眠や日常使いに必要な機能を兼ね備えています。就寝時だけでなく、在宅時間や外出時にも自然に取り入れやすく、日常のさまざまなシーンで活躍します。「寝ても疲れが取れない」「睡眠環境を見直したい」そんな悩みを抱える方へ向けた、新しい睡眠習慣をご提案します。

◆商品情報

「AiMY リカバリーウェア ショートスリーブ」「AiMY リカバリーウェア ショートパンツ」

■カラー

ブラック・グレー

■サイズ

S/M/L

■AiMY Direct価格

TOPS/PANTS 9,980円(税込)

SET 17,980円(税込)

リカバリーウェア ハーフ - AiMY Direct(https://aimydirect.com/products/recovery-wear-half)

TOPSサイズ表PANTSサイズ表モデル178cm Mサイズ着用モデル168cm Mサイズ着用

＜特記事項＞

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣

【医療機器届出番号】

13B2X10398000001

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【血行促進作用効果】

・疲労の回復・改善

・ 血行促進

・ 筋肉のハリ・コリの改善

・ 筋肉の疲れ軽減

生産国：中国

◆AiMY（エイミー）とは

毎日を、自分らしく、美しく、すこやかに。

AiMYは先端技術と革新的なアイディアでココロとカラダを見つめる家電ブランドとして

ツカモトコーポレーションより誕生しました。

効果・機能・ユーザビリティが融合した全く新しい感動体験をみなさまへお届けし、「Mindful Beauty & Wellness」な毎日に寄り添う、シンプルでひと工夫が光る商品を展開しています。

AiMY(エイミー)公式サイト(https://www.aimy-net.com/)

AiMY(エイミー)Instagram(https://www.instagram.com/aimy_jp/)



＜オンラインストア＞

AiMY公式販売サイト(https://aimydirect.com/)

AiMY公式楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/tsukamotoaim/)

amazon公式店(https://www.amazon.co.jp/stores/AiMY%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%BC/page/71C45DCE-C09B-4E05-91FD-BDF66DE4085E?lp_asin=B0BFB1D9Q7&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

企業情報

会社名：株式会社ツカモトコーポレーション

代表者：代表取締役社長 百瀬 二郎

所在地：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

URL：https://www.tsukamoto-aim.co.jp/