【今年は“馬”年】伝統の「チャグチャグ馬コ」を次世代へ。岩手県滝沢市がGCFで寄付募集を開始

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、岩手県滝沢市が実施する、伝統祭り「チャグチャグ馬コ」の継承を目的としたガバメントクラウドファンディング（以下GCF）のプロジェクトを支援いたします。

本プロジェクトは、祭りの主役である農用馬の減少という深刻な課題に対し、市独自の馬資源確保事業を通じて持続可能な文化継承を目指すものです。

■ プロジェクト開始の背景：100頭から60頭へ。伝統の灯を絶やさないために

岩手県滝沢市は、古くから人と馬が同じ屋根の下で暮らす「南部曲り家」に象徴される、豊かな馬事文化が息づく街です。

この文化の象徴が、毎年6月第2土曜日に開催される伝統祭り「チャグチャグ馬コ」です。

色鮮やかな装束を纏った馬たちが、子どもを乗せて約14kmを行進するその姿は、環境省の「残したい“日本の音風景100選”」にも選ばれています。

しかし、かつて平成2年には102頭を数えた参加馬は、現在約60頭まで減少しています。

農作業の機械化に伴い、農家が馬を飼育し続けることは経済的・体力的に大きな負担となっており、市内の飼育頭数は年々減少。

現在は県内外から馬を借用して祭りを維持しているのが現状です。

この「馬資源の枯渇」という危機に立ち向かうため、滝沢市では市自らがメスの農用馬を所有し、誕生した仔馬を地域の出馬者に無償譲渡することで、地域全体で馬を育てる仕組みを構築しています。

今回のGCFは、こうした馬主さんの情熱を支え、未来の担い手へバトンを繋ぐために開始されました。

■ プロジェクトの概要

プロジェクト名： 【今年は“馬”年！】令和8年度 愛馬の無病息災を願う祭り「チャグチャグ馬コ」の継承のために

募集期間： 2026年4月8日～2026年7月6日（90日間）

目標金額： 1,000,000円

寄附金の使い道： 1. チャグチャグ馬コ馬資源確保事業（市有馬の飼養管理・繁殖支援など） 2. チャグチャグ馬コ関連事業（行進の実施、装束馬の派遣事業など）

プロジェクトURL： https://www.furusato-tax.jp/gcf/5226 ※本プロジェクトへの寄附は、ふるさと納税の控除対象となります。

■ 岩手県滝沢市のふるさと納税について

滝沢市では、雄大な岩手山を望む豊かな自然の中で育まれた特産品を返礼品として用意しています。

主な返礼品： 滝沢スイカ（季節限定）、岩手県産ブランド米、リンゴ、畜産加工品など

寄付受付窓口：

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/city/info/03216

楽天ふるさと納税：https://www.rakuten.co.jp/f032166-takizawa/?s-id=furusato_pc_area-iwate_f032166-takizawa

ふるなび：https://furunavi.jp/municipal_single.aspx?municipalid=233

※本GCFプロジェクトは、ふるさとチョイスのみでの受付となります

■ FLNのふるさと納税支援について

FLNは、地域活性化のプロフェッショナルとして、全国の自治体および運営パートナーと連携し、ふるさと納税の業務支援を行っています。

当社の支援は、単なる寄付金額の増大のみを目的とするのではなく、地場産業の振興やシティプロモーション、そして今回のような「伝統文化の継承」といった地域課題の解決に直結するふるさと納税のあり方を追求しています。

地域の価値を最大化し、持続可能な地域社会の実現に寄与してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役：石井丈晴

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、自治体向けふるさと納税業務支援事業、関係人口創出事業

URL：https://www.futurelink.co.jp/