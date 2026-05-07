Cradle、ウェルビーイング支援の拡張に伴いパートナー企業募集を開始

株式会社Cradle

法人向けにウェルビーイング支援サービスを提供し、誰もが安心して力を発揮できる環境づくりを支える株式会社Cradle（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：尾嵜優美／スプツニ子！、以下「Cradle」）は、ウェルビーイング領域における企業の人材・組織課題の高度化を背景に、顧客企業に対する支援の幅を拡張します。

両立支援やメンタルヘルス、ハラスメント対策、ガバナンス対応など、多様化・複雑化する課題に対し、より包括的な支援を実現するため、企業の人事・総務・経営領域において顧客接点を持つ企業との連携を強化します。これに伴い、人事・総務・経営領域において顧客企業との接点を持つパートナー企業の募集を開始しました。

パートナー企業募集の背景

＜企業における人材・組織課題の高度化＞

Cradleはこれまで、ウェルビーイング・健康経営・ダイバーシティといった領域において、業界を代表する大企業を中心に多数の支援実績を積み重ねてきました。

導入企業一覧はこちら :https://cradle.care/

これらの取り組みを通じて見えてきたのは、企業が直面する課題が、単なる制度導入や個別施策にとどまらず、組織風土や企業カルチャーの変革にまで及んでいるという実態です。

また近年では、育児・介護との両立支援、メンタルヘルス、ハラスメント対策、ガバナンスやコンプライアンスなどのテーマが、企業規模や業界を問わず、継続的に取り組むべき経営課題として広がっています。

さらには、育児・介護休業法の改正や人的資本情報の開示義務化、女性活躍推進法の改正など、法制度面での対応も進む中で、企業には従業員のコンディションや働き方に対するより実効性のある取り組みが求められています。

こうした背景から、人的資本経営やウェルビーイングへの取り組みは、より包括的かつ中長期的な対応が求められています。

＜パートナー連携による支援価値拡張の必要性＞

一方で、これらの複雑な課題に対し、Cradle単独のリソースだけで十分に応えていくことには限界があります。

そのため、すでに人事・総務・経営領域において顧客企業と深い接点を持つ企業と連携し、より上流から人材・組織課題の解決に取り組んでいくことが重要であると考えています。

パートナー企業としての参画価値

＜人的資本経営・ウェルビーイング領域における支援範囲の広がり＞

Cradleが大企業支援を通じて蓄積してきた知見やソリューションを掛け合わせることで、人的資本経営・ウェルビーイング領域における支援の幅を広げることにつながります。既存の取り組みに新たな視点を加えながら、顧客企業の人材・組織課題に対するより多面的なアプローチにつながります。

＜顧客企業との関係性の深化＞

人的資本経営やウェルビーイングは、経営や人事の中核テーマとして重要性が高まっています。本領域における取り組みを通じて、顧客企業の経営層や人事部門との対話機会が広がり、より中長期的な関係構築につながります。

＜新たな事業機会の創出＞

Cradleとの協業を通じて、既存事業とのシナジーを生みながら、新たな案件や取り組みの機会創出につながります。単発のソリューション提供にとどまらず、継続的な価値提供モデルの構築を目指すことが可能です。

パートナー企業募集に関するお問い合わせ

パートナー企業の募集に関する詳細は、以下のフォームよりお問い合わせください。

今後の展望

お問い合わせフォーム :https://lp.cradle.care/contact_pertner

Cradleは今後、人的資本経営およびウェルビーイング領域において、企業の人材・組織課題に上流から向き合う体制の構築を進めます。その実現に向けて、パートナー企業との連携を通じて支援の幅を拡張し、より実効性の高い取り組みを強化していきます。

多様な知見と顧客接点をかけ合わせることで、支援の在り方そのものを進化させ、日本企業における人的資本経営とウェルビーイングのあり方のアップデートに取り組みます。

ウェルビーイング支援プラットフォーム「Cradle（クレードル）」概要

「Cradle（クレードル）」は、企業におけるウェルビーイングの向上を通じて、健康経営や人的資本経営の推進を支援する法人向けサービスです。従業員一人ひとりが安心して力を発揮できる環境づくりを後押しします。

従業員向けのラーニング動画やセミナー・オンライン相談・クーポン・従業員のデータ分析レポートや、全国130院以上と提携したヘルスケアサポートなどを組み合わせ、企業のウェルビーイング推進を全面的に支援します。

資料請求お問い合わせ先 :https://cradle.care/lp02

株式会社Cradle（クレードル）

・社名 ：株式会社Cradle

・所在地 ：東京都渋谷区桜丘町31番14号 SLACK SHIBUYA901

・事業内容：健康経営・人的資本経営・ダイバーシティ推進を支援する法人向けウェルビーイング支援プラットフォーム「Cradle」を運営

・代表者 ：尾嵜優美／スプツニ子！

・設立 ：2019年12月16日

・企業URL：https://cradle.care/



Cradleは「誰もが輝く、未来を育む。」というビジョンのもと、従業員の選択肢を増やすことで、誰もが輝ける社会の実現を目指します。

Japan's No.1 employee benefits provider for empowering well-being and fueling diverse talent growthとして、従業員向けのラーニング動画やセミナー・オンライン相談・クーポン・従業員のデータ分析レポートや、全国130院以上と提携したヘルスケアサポート等のトータルソリューションを提供しています。



「Cradle」は、健康経営優良法人2025「ホワイト500」認定企業の10％以上で導入されています。