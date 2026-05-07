【レペット】カクテルを選ぶように楽しむ、スニーカー カスタマイズフェア「RIBBON BAR」開催

株式会社ルックホールディングスTennis Silk スニーカー（Argent）\69,300

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、5月13日(水) ～ 5月26日(火) の期間、全国のレペット店舗にて、Tennis Silk スニーカー カスタマイズフェア「RIBBON BAR（リボン バー）」 を開催いたします。

本フェアは、期間中に Tennis Silk スニーカーをご購入いただいたお客様を対象に、追加仕様としてサテンリボン2本をお選びいただける特別なカスタマイズフェアです。

期間限定のラインナップとして、春夏のムードに寄り添う全12色のサテンリボンをご用意。レペットならではの繊細で洗練されたカラーバリエーションの中からお好きな2色を組み合わせて、自分だけの一足へとカスタマイズしていただけます。

Tennis Silk スニーカー（Icone）\68,200Tennis Silk スニーカー（Blanc）\69,300

まるでカクテルをセレクトするように、その日の気分やスタイリングに合わせてリボンを選ぶ――「RIBBON BAR」 は、瞬間の感性を足元に映し出す、特別なカスタマイズ体験です。

Tennis Slikならではの軽やかな履き心地と、鮮やかなカラーからニュアンスカラーまで揃うリボンの表情。

その重なりが、日常に自然に溶け込みながら、春夏らしい軽快な個性を添えます。

この期間だけの特別なフェアを、ぜひ店頭でお楽しみください。

【Tennis Silk スニーカー カスタマイズフェア "RIBBON BAR" 詳細】

開催期間

2026年5月13日(水) ～ 5月26日(火)

開催店舗

全国のレペット店舗

※公式オンラインストア、木更津店では開催いたしません。

対象商品

Tennis Silk スニーカー 全5色

Blanc, Argent, Noir

69,300円（税込）

Icone, Blanc / classic

68,200円（税込）

Tennis Silk スニーカー（Blanc）\69,300Tennis Silk スニーカー（Argent）\69,300Tennis Silk スニーカー（Noir）\69,300Tennis Silk スニーカー（Icone）\68,200Tennis Silk スニーカー（Blanc / classic）\68,200

※期間中、Tennis Silk スニーカーをお買い上げいただいた方に限り、全12色のサテンリボンの中からお好きな2色をお選びいただけます。

※本フェアでは、シューズに付属するリボンとは別途、お客様にお選びいただいたリボン2色を追加でお渡しいたします。

※カスタマイズ用リボンは数量限定となり、なくなり次第終了いたします。

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

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