【月刊AI検索業界レポート2026年4月号】コアアップデートと検索順位変動 ─ AI検索利用率が8ヶ月で約3.5倍に拡大

株式会社ナレッジホールディングス

2026年4月のAI検索およびSEO業界は、3月27日に開始されたGoogleコアアップデートの余波と、AI検索の利用率急拡大という2つの大きな変化が重なる転換点となった。本レポートでは、当月に発生した主要アップデート、国内外の調査結果、および検索行動の変化に関する公開データを整理する。

ロールアウト完了後の再変動、情報収集型クエリでのクリック率低下、AI検索利用率の3.5倍増──これらは個別の現象ではなく、「検索上位を取る」から「AIに引用される」への評価軸の移行という同一の潮流として捉える必要がある。

従来のSEOにおける「検索順位を上げる施策」から、AI検索時代における「引用・推奨される情報資産の構築」へと、評価軸の重心が移行していることが、4月の各種データおよび業界動向から読み取れる。

※コアアップデートとは：Googleが検索アルゴリズムの基幹部分を大規模に見直し、検索結果全体の品質を向上させるための重要な更新を指します。通常、年に2～4回実施され、Google Search Centralブログで事前告知されます。例えば、2026年3月のMarch 2026 Core Updateは3月27日から4月8日にかけてロールアウト（※ソフトウェアやサービスなどの新機能・更新を段階的にユーザーやシステムに展開・適用していくこと）され、完了しました。

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SECTION 01 ─ 今月の重要アップデート

ロールアウト完了後の再変動が示す、評価軸の継続的調整

2026年3月27日に開始されたGoogleのMarch 2026 Core Updateは、約12日間のロールアウトを経て4月8日に完了した。通常、コアアップデートはロールアウト完了後にランキングの安定期が訪れるが、今回は完了から約2週間後の4月23日頃から、再び大規模な順位変動が観測されている。

Search Engine Roundtableをはじめとする海外SEOコミュニティでも同様の報告が相次いでおり、次回アップデートの前兆、あるいは評価基準の継続的な調整と分析されている。

過去の事例と比較すると、今回のロールアウト規模は2025年12月に実施された大規模アップデートより限定的であったと報告されている。一方で、完了後に継続する変動は、短期的な順位対策の限界を示唆しており、評価軸そのものの移行を前提とした対応が論点となる。

▼ POINT

評価基準の継続的な調整が確認された1ヶ月。短期的な順位変動への個別対応ではなく、評価軸の移行を前提としたサイト構造の見直しが今後の焦点となる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━SECTION 02 ─ Google公式からのお知らせ

スパムポリシー更新と新機能の動向

Googleは2026年4月、スパムポリシーの更新を公表した。従来は明示的な規定がなく「グレーゾーン」とされてきた手法について、違反として正式に定義する方針である。特に、ユーザー体験を損なう設計への対応強化が今回の更新の主眼となっている。

対象となる実装は、サイト制作を外部委託しているケースで意図せず組み込まれている場合もあり、6月15日の施行までに自社サイトの設計確認が推奨される。

また、Search Consoleの新機能（ブランドクエリフィルタなど）は実装が遅れている。Google自身がAI検索との統合を調整中である可能性が示唆される。

一方、Chrome版GeminiにはSkills機能が追加され、よく使うプロンプトを保存・再利用できる仕様となった。これにより検索は、単発のクエリ入力から対話型・相互認識型の体験へと移行している。

▼ POINT

Googleの方向性は、ユーザー行動への真摯な対応を評価軸に組み込む方向で一貫している。テクニカルな最適化以上に、UX設計そのものが評価対象となりつつある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━SECTION 03 ─ AI検索の動き

クリック行動の変化と利用率の推移

2026年4月時点で、検索結果の上位表示とサイトへの流入数は、必ずしも比例しない傾向が顕著になっている。Google検索結果の最上部に表示されるAI Overviews（AIによる要約）により、ユーザーが個別サイトを訪問せずに必要な情報を取得するケースが増加しているためである。

影響は、情報収集型クエリ（Knowクエリ）において特に顕著に現れている。一部業界では、検索1位のクリック率が約40%減少した事例が報告されている。

一方、ChatGPTやPerplexityといったAI検索サービスの利用は急速に拡大している。Hakuhodo DY ONE「次世代検索研究所piONEer」が2026年3月2日に公開した『AI検索白書2026』によれば、AI検索のプライベート利用ユーザーは2025年3月からの8ヶ月で約3.5倍に増加し、ビジネス用途でも約3倍以上（ユーザー数は約30%）に達している。

さらに、ChatGPTやPerplexityでは「クエリファンアウト」と呼ばれる仕組みが採用されている。これは、1つの質問を複数の検索意図に分解し、並列的に情報を収集する技術である。ユーザーが入力した1つのクエリに対して、AIは内部的に4～5の関連質問を生成し、それぞれに対して独立した情報収集を行う。

▼ POINT

クリック前提のSEOから、複数の文脈・関連クエリで引用される情報設計へ。AI検索時代の評価軸は、特定キーワードでの上位表示よりも、引用元としての汎用性に重心が移っている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━SECTION 04 ─ 海外で話題になった調査・記事

AIプラットフォーム別の評価傾向

2026年4月、AI検索の評価傾向に関する大規模な調査結果が公表された。Ahrefsが7つのAI検索プラットフォームの回答から約1,700万件の引用データを分析した「AIアシスタントとコンテンツの鮮度」に関する調査である。同調査は、AIの引用傾向が従来の検索エンジンと異なる構造を持つことを示しており、AIO（AI最適化）を検討する事業者にとって基礎データとして参照可能な内容となっている。

分析の結果、AIは平均で25.7%、新しいコンテンツを優先する傾向が確認された。コンテンツの「鮮度」がAIによる引用可能性に直接的な影響を与えていることが、初めて大規模データで定量的に裏付けられた形である。

ただし、プラットフォーム別に見ると評価傾向には差異が見られる。Google AI Overviewsは従来の検索と同様に、運用歴のある信頼性の高いページも評価対象とする傾向が確認されている。すなわち、ChatGPT・Perplexity等が新規コンテンツを強く優先するのに対し、Google AI Overviewsはオーガニック検索のドメイン評価ロジックを踏襲しており、運用期間のあるページも引用候補に含まれる。

また、AIが生成する情報の正確性にも留意が必要である。New York Timesの調査ではAIによる誤情報の問題が指摘されており、AIの精度は依然として完全ではない。引用元となるコンテンツ側の正確性が、結果としてAIの出力品質を左右する構造にある。

▼ CONCLUSION

AI検索時代に求められる評価基準は、「最新情報」と「信頼性」の両立。プラットフォーム間で評価傾向に差異がある以上、いずれか一方への最適化では不十分である。

欧州の法的動向としては、欧州司法裁判所（ECJ）において、Googleがインターネット上の公開テキストをAI学習に無償利用できるかを巡る訴訟が進行中である。2026年末に予定される判決の結果次第で、AI学習データの取得ルールが世界規模で変更される可能性があり、注視が必要となる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━SECTION 05 ─ 国内業界の動き

SEOからAIO（AI最適化）への概念整理

国内の業界動向としては、「AI検索時代におけるWebサイトの位置づけ」について、複数の主要広告グループが具体的なフレームワークを提示する動きが活発化している。共通して示されているのは、SEOの概念がAIO（AI最適化）へと拡張されつつあるという方向性である。

従来の「検索結果の上位表示」を目的とするSEOから、「AIによる引用・推奨を獲得する」ことを目的とするAIOへ。Web集客の前提となる目標設定そのものが、構造的な見直しを迫られている段階にある。

博報堂DY ONE（旧アイレップなどの統合会社）は、研究組織「ONE-AIO Lab」を通じてAIO（AI Optimization）の具体的な手法を提示した。同組織は、従来のキーワード単位の施策から、ブランド認知の拡大やエンティティ（実体）としての評価を高める施策へのシフトを強調している。

これは、SEOにおける評価対象が「キーワード」という言語的単位から、「エンティティ」という意味的単位へと移行することを意味する。AIが情報を解釈する際、特定キーワードへの最適化よりも、企業・ブランド・概念といった実体としての認識・評価が重視されるためである。

キーワード中心の施策からエンティティ評価への転換が求められる時代へと移り変わっている。

また、電通グループの「2026 グローバルメディアトレンド」では、SEOが従来の枠を超え、会話型・マルチモーダルな検索に対応する「検索体験最適化（Search Experience Optimization／SXO）」へと進化すると予測されている。

※マルチモーダル：テキスト、画像、音声、動画などの複数の異なるデータ形式（モダリティ）を統合的に処理する技術やAIを指します。

すなわち、ユーザーがテキストだけでなく画像・音声・動画など多様な入力経路から情報を求める時代において、どの入り口から接触されても自社情報に到達可能な情報設計が、新たな最適化の対象となっている。

国内の事例としては、サイテーション施策により、内容変更ゼロにもかかわらず既存記事のクリック数が114%増加した事例が確認されている（弊社調べ）。記事本文の書き換えを行わず、外部メディア・プラットフォームでの引用・言及を増やす施策のみで成果が確認されており、AIによる引用頻度の増加と相関した結果が出ていることから、サイテーションの施策効果が裏付けられた形である。

※サイテーション：SEOやAI検索の文脈で、他サイトやプラットフォームでの自社・サイト・ブランドの「引用・言及」を指し、リンクを伴わない情報露出を意味します。

▼ POINT

国内業界の方向性は、「検索されるサイト」から「AIに認識されるブランド」への投資シフトに収斂しつつある。SEO予算の配分そのものを再設計する段階にある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━SECTION 06 ─ OUTLOOK ／ 弊社見解 ─ 来月注目すべきポイント

本セクションは、上記の客観データを踏まえた弊社（株式会社ナレッジホールディングス）の独自見解です。

2026年4月時点の市場動向を踏まえ、来月以降に各事業者が注力すべきポイントとして、弊社は以下の3点を提案する。

１. 「引用・想起」されるブランド力の構築

AI検索における評価は、検索順位という「点」の競争から、AIが「参照すべき信頼の置ける情報源」として選ぶ「面」の評価へと比重が移っている。サイテーション施策・PR連動・業界メディアとの関係構築など、ブランドとしての言及・想起率を高める投資が中長期的な成果に直結する。

２. 情報の「鮮度」と「一次性」の両立

AIが新しいコンテンツを優先する傾向（Ahrefs調査で平均+25.7%）を踏まえると、単なる更新日の変更では効果が限定的である。独自視点・自社データ・現場事例といった一次情報を伴うコンテンツアップデートが、AIによる引用獲得において差別化要素となる。

３. テクニカル基盤の「AIフレンドリー」化

AIクローラーはJavaScriptの処理が不十分な場合がある。主要コンテンツのサーバーサイドレンダリング（SSR）や構造化データ整備により、AIによるコンテンツ取得・解釈の精度を高めることが、上位2点の前提条件となる。

※AIクローラー：AIモデル（ChatGPT、Gemini、Perplexityなど）の学習データ収集やリアルタイム回答生成のために、ウェブサイトを自動巡回・スクレイピングする専用ボットを指します。

2026年4月は、検索アルゴリズムの調整とAI検索市場の拡大が同時並行で進行した1ヶ月であった。来月以降は、6月15日のスパムポリシー施行、次回コアアップデートの予兆、ECJ判決へ向けた動向などが主要な注視ポイントとなる。構造的な評価軸の移行を前提に、サイト・コンテンツ・ブランドの3層を継続的に強化する姿勢が、半年～1年単位での集客成果を左右すると弊社は考える。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━お問い合わせ

AI検索時代の情報設計について、具体的な打ち手をご提案します。

「順位の戻りが鈍い」「流入が減少している」「サイテーション戦略・AIO（AI最適化）導入を検討している」──こうした課題に対し、株式会社ナレッジホールディングスでは、貴社の現状分析と最適な打ち手の提案を無料で承っております。本レポートで触れた施策の具体的な実装方法を含め、お気軽にご相談ください。

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設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援

※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp