スポーツ界のプロ選手が選んだインソール「トップパフォーマー」が、ゴルフ向け展開を開始

合同会社トップパフォーマー

合同会社トップパフォーマー（代表：高橋亮介）が、プロアスリートの身体を変え続けてきたインソール「トップパフォーマー」のゴルフ向け展開を開始しました。商品紹介ページはこちら(https://top-performer.jp/pages/lp-golf)

飛距離が伸びない本当の理由は「力が逃げている」から

多くのゴルファーが、練習すれば飛距離が伸びると考えています。しかし、開発者の高橋亮介は10,000名以上の身体を指導してきた経験から、別の結論にたどり着きました。問題は、技術でも練習量でもなく、力が足元から逃げていることだったのです。体の軸がブレている状態では、体幹を安定させるためだけに力の70%が消費されています。先に取り組むべきは力を逃さない土台を作ること。これが「30対70の法則」です。

かかとの突起構造が、スイングを変える

トップパフォーマーインソールの最大の特徴は、かかと部分に設けた山型の突起構造です。突起がかかとの皮膚に触れることで脳への反応が起き、以下の変化が生まれます。

1.かかとが安定する▶︎スイング中に 体が外に逃げるのをブロック

2.体が逃げない▶︎テイクバックからフォロースルーまで軸がブレない

3.スイングが安定する▶︎再現性・アプローチの距離感がUP

4.後半18番ホールでも崩れない▶︎疲労による体幹の崩れを抑制

トーナメントプロ・奥山ゆうし選手が実証

トーナメントプロの奥山ゆうし選手による計測では、インソール装着後に以下の結果が確認されました。

※個人の感想であり、効果を保証するものではありません。動画を見る :https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/3df78673e09f4c63ab6d9ad29d975ff0.mp4

その他複数の身体能力テストを実施した結果、多くの項目でパフォーマンス向上が確認されています。

バスケ界のトップ選手たちからも支持されています

開発者プロフィール

八村阿蓮選手/プロバスケットボール選手音山繋太選手/バスケットボールU18日本代表磯野志歩選手/プロバスケットボール選手淺野ケニー選手/プロバスケットボール選手(Bリーグ U23 3x3 日本代表)赤穂雷太選手/プロバスケットボール選手安藤 玲選手/U16日本代表・アジア3位高橋亮介（たかはし・りょうすけ）

プロスポーツスキルコーチ / スキル整体師

合同会社トップパフォーマー 代表

地区最下位チームを半年で優勝へ導いた教員時代の経験を経て独立。Bリーガー・Wリーグ選手など10,000名以上を指導。「カラダがゼロなら、なにをかけてもゼロのまま」を信念に、身体の土台から変えるアプローチを提唱。

製品概要

- 大阪体育大学卒業後、岐阜県中学校体育教員として指導- 本巣ジュニアバスケットボールクラブ創部2年で東海大会優勝・全国大会準優勝- Bリーガー・Wリーガーへのパーソナル指導実績- 京都精華学園中（全中優勝チーム）指導実績- インターハイ優勝・1on1世界大会準優勝選手を指導

商品名：トップパフォーマーインソール

価格：13,800円（税込）／3足まとめ買いの場合は11,000円（税込）

サイズ：SS～LL（5展開）

対象：ゴルフ・スポーツ全般

公式ホームページ：https://top-performer.jp/

ゴルフ用商品ページ：https://top-performer.jp/pages/lp-golf

【会社概要】

社名：合同会社トップパフォーマー

代表：高橋亮介

事業：機能性インソール・ソックスの開発・販売

URL：https://top-performer.jp/