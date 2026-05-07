インサイドセールスの「架電」はいつまで有効か？ 境界線が溶ける時代の組織再定義

株式会社immedio

AIインサイドセールスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月19日（火）、株式会社SalesNowと共に、SDR・ABM・AI SDRの役割が溶け合う中で営業責任者が下すべき「決断」をテーマにした対談セミナーを開催いたします。

詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2841//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■ 「労働集約型SDR」が引き起こす経営的損失

2026年現在、多くの企業が「従来のSDR（反響型営業）」の限界に直面しています。 架電数に反比例して低下する接続率、高騰し続けるCPA、そして疲弊するメンバー。この構造はもはや、人件費と時間を浪費する「減価償却の終わった戦術」と言わざるを得ません。

経営層・営業責任者に今求められているのは、単なる現場の効率化ではありません。AIインサイドセールスを軸とした、「人」のリソースを最も付加価値の高い商談に集中させるための再設計です。

■ AIインサイドセールス実装への「三つの決断」

本セミナーでは、SalesNowでISのAI化を先導する大野氏と、数々のSaaSでマネジメントを歴任し、immedioでABM/BDRを立ち上げる加藤が、現場の実績に基づいた「組織再設計の本筋」を提示します。

- 「架電」という業務をAIへ移譲し、人件費を「戦略的アプローチ」へ転換する判断基準- 「ターゲットリスト」の概念を捨て、AIが導き出す「今、最も熱い企業」へ最速で接触する仕組み- ISメンバーのKPIを「数」から「受注への貢献度」へ移行させる際の評価制度の変更点

AIインサイドセールスという次世代の型を実装し、「明日から自社の組織のどこにメスを入れるべきか」という経営判断の軸を明確にします。

参加申し込みする :https://www.immedio.io/event/page-2841//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■ 開催概要

開催日時：2026年5月19日（火） 12:00 - 13:00

形式：オンライン（Zoom）

費用： 無料

登壇者：

大野 晋也 氏（株式会社SalesNow ADR/SDR）

加藤 紘太（株式会社immedio ABM/BDR）

お申し込みURL：https://www.immedio.io/event/page-2841/

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス「immedio」

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)