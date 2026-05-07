【ありがとうを甘いひと皿に】5月7日～10日安楽亭「母の日限定キャンペーン」～お母さんの笑顔がきっともっと輝く、デザートプレゼント～家族で楽しむ焼肉時間で感謝を伝えよう！

「ミニパフェ」を無料でプレゼント！

株式会社安楽亭

日頃はなかなか伝えられない「ありがとう」を、家族みんなで囲む焼肉のひとときに。

今年の母の日は、お母さんの“好き”を主役に、笑顔あふれる時間をプレゼントしませんか。

今回は2種類のデザートからお好きなものをお選びいただけます。

「どっちにしようか迷っちゃう」そんな何気ない会話も、母の日の思い出になると嬉しいですね。

◆実施日：2026年5月７日（木）～10日（日）

◆対象商品：選べるミニパフェ 420円（税込462円）

ぽちシューとプリンのキャラメルパフェ

または

甘酸っぱいヨーグルトのベリーパフェ

どちらかをお選びください。

※ご来店時、親子2名様以上、1グループ1回のみご利用いただけます。

※ご注文時に当クーポン画面を店員へご提示ください。お会計時のクーポン提示は無効となりますのでご注意ください。

※当無料特典のみではご利用不可。クーポン商品以外の商品のご注文をお願いします。

※当クーポンは他のクーポンと併用できます（クーポンはお一人様 計2点まで利用可／当クーポンは1商品につき1点に換算）

※お会計値引・割引券各種との併用はできません。

※ コスモス店・ぼたん店は対象外です。