昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉は、ときがわ町の遊休耕作地の解消と町の活性化を目的とした「ソルガム種まき体験」を開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年5月9日（土）に「ソルガム種まき体験」を実施します。

ときがわ町観光協会は、「ときがわ花菖蒲園」の跡地を有効活用し、ときがわ町の新しい観光資源と名産品の創出と遊休耕作地の解消を目的に「ソルガム」の育成に挑戦しています。ソルガムはイネ科の穀物で、栄養価が高くグルテンフリーのスーパーフード。手間がかからず管理と収穫ができる植物です。

玉川温泉は、この取り組みを応援し、一緒にPRを行うことでときがわ町の魅力の発信になればと、「ソルガム種まき体験」を実施します。種まき体験に参加してくれる方には、玉川温泉の入浴券をプレゼント。自然と触れ合った後は温泉でリフレッシュしていただければと思います。

今回、種まきしたソルガムは秋ごろに収穫されます。収穫したソル ガムは地元の飲食店のメニューや学校給食の献立に取り入れ、ソルガムの栄養成分を活かし地域の健康促進につなげていきます。種まき体験には、ソルガムを使用したお弁当が付きます。ソルガムの調理法の一例として「ソルガムご飯」のレシピもプレゼントします。

＜ソルガム種まき体験＞

日時：2026年5月9日（土） 10時～13時

集合場所：ときがわ町立図書館裏

参加費：大人2,480円、小学生1,480円（税込）

※ソルガムを使用したお弁当付き

※玉川温泉の入館券付き

※参加費は現地でお支払い（現金のみ）

持ち物：汚れてもいい服、長靴、軍手、帽子、タオル、レジャーシート、飲み物

予約：下記フォームから事前予約をお願いします。

https://forms.gle/3xq3RP3REoUHuKj99

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/