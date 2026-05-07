ドライヘッドスパ専門店『La HEAD』、生活の木の製品導入で“香りと余韻”の体験設計を強化

株式会社Karada Works

株式会社Karada Works（本社：東京都新宿区、代表取締役：岸本淳史）が運営する、西新宿のドライヘッドスパ専門店『La HEAD（ラ ヘッド）』は、2026年5月より、サロン空間および施術前後の体験価値向上を目的として、株式会社生活の木の製品導入を開始いたしました。

今回の導入では、アロマ、ハーブティー、ディフューザーなどを取り入れ、施術そのものだけでなく、サロン内で過ごす時間全体を、より心地よく整える空間づくりを進めています。

《 “施術以外の時間”も、整う体験の一部に 》

La HEADでは、頭部だけでなく首・肩・腕までを含めて立体的にアプローチする施術に加え、照明・香り・音・温度感といった外部環境も含めて、思考を休めるための時間を提供することを大切にしています。

現代は、スマートフォンやパソコンによる情報量の増加に加え、仕事や人間関係による緊張状態が続きやすく、頭も身体も休まりにくく、睡眠の質やコンディションにも影響が出やすい環境にあります。

そのような中で当サロンでは、単なるリラクゼーションではなく、思考を静かに整え、コンディションを整える時間としての価値を重視してきました。

今回導入した生活の木の製品は、自然でやさしい香りや、空間に溶け込むような上品さがあり、サロンとして大切にしている静けさや心地よさと高い親和性があると感じています。

また、アロマだけでなくハーブティーや空間演出まで一貫して取り入れられる点も、サロン全体の体験設計を大切にするLa HEADにとって大きな魅力であり、今回の導入にも自然につながりました。

《 施術中・空間・施術後、それぞれの時間に合わせて設計 》

今回、La HEADでは生活の木の製品を、施術中・空間・施術後のそれぞれの時間に合わせて取り入れています。

1. 施術時に使用するアロマオイル《La HEAD オリジナルブレンド》

施術時に使用する香りには、生活の木の精油を用いて調合したオリジナルブレンドを採用しています。

ラベンダー、サンダルウッド、ベルガモット（フロクマリンフリー）、ベチバーをバランスよく組み合わせ、やさしい落ち着きの中に、深さと静けさを感じられる香りに仕上げています。

主張しすぎず、それでいて心地よく余韻が残ることを意識して調整しており、

施術中に自然と力が抜けやすくなるよう、La HEADが大切にしている“静かに整う感覚”を支える香りのひとつとなっています。

2. 空間全体の印象を整えるディフューザー《リードディフューザー 夜》

施術空間には、ラベンダーとオレンジスイートを使用した「リードディフューザー 夜」を取り入れています。

主張しすぎず、空間に自然になじみながら、

くつろぎ感のある印象をやさしく広げてくれる香りで、

施術前後を含めた滞在時間全体の心地よさを支えています。

3. 施術後のお時間にご提供するハーブティー《ムーンガーデン ／ マヌカハニージンジャー ／ アサイーラズベリー》

施術後には、その日の気分や季節に合わせて、複数のハーブティーをご用意しています。

『ムーンガーデン』

リンゴとカモマイルのやさしい香りに、ほのかな酸味が重なる穏やかな味わい。

施術後の静かな余韻を邪魔せず、ゆったりと気持ちを落ち着けたいタイミングにも心地よく寄り添ってくれます。

『マヌカハニージンジャー』

ジンジャーとレモングラスをベースに、はちみつのやさしい風味が広がる、心までほっとしやすい味わいです。

やわらかな温かみがあり、施術後の身体を内側からゆるめるような印象の一杯です。

『アサイーラズベリー』

ラズベリーの甘酸っぱい香りとハイビスカスの程よい酸味が特徴で、すっきりとした余韻を感じやすい一杯。

気分を切り替えたいときや、施術後に軽やかさを感じたいときにもなじみやすい味わいです。

いずれもノンカフェインのため、施術後の余韻を邪魔しにくく、

La HEADが大切にしている“整ったまま日常へ戻る時間”を静かに支える存在として取り入れています。

これらを通して、施術中だけでなく、ご来店からお帰りまでの流れ全体を、より自然に力が抜けやすい時間として整えています。

《 La HEADが大切にしている“空間全体の体験価値” 》

La HEADでは、「施術だけが良ければいい」とは考えていません。

サロンに入った瞬間から、施術中、施術後、そしてお帰りになるまでの流れすべてが、お客様にとっての体験価値をつくると考えています。

そのため、施術技術だけでなく、香りの印象、空間の静けさ、過ごしやすさ、施術後の余韻まで含めて設計することを大切にしています。

施術を受けている時間だけでなく、

「ここにいる時間そのものが心地よい」と感じていただけることも、当サロンが目指している価値のひとつです。

今回の生活の木製品の導入も、そうした空間全体の心地よさをより高めるための取り組みとして位置づけています。

《 今後について 》

今後もLa HEADでは、施術・空間・サービスのすべてにおいて、より質の高い体験をお届けできるよう努めてまいります。

ただ疲れを癒すだけではなく、思考を休め、日常の中でふっと力を抜けるような時間をお過ごしいただける場所として、空間価値をさらに高めていきたいと考えています。

【店舗情報】

店名：La HEAD（ラ ヘッド）

業種：ドライヘッドスパ専門店

所在地：東京都新宿区西新宿7丁目16-15 第一歯朶ビル4F-C

アクセス：新宿西口駅 徒歩3分／西新宿駅 徒歩7分

代表者：勝又 梓

営業時間：平日11:00～21:00／土曜・祝日10:00～18:00

URL：https://la-head.com

【会社概要】

社名：株式会社Karada Works

代表取締役：岸本 淳史

事業内容：パーソナルジム運営、コンディショニング事業、ヘッドスパ事業

URL：https://karada-works.com