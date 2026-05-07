【新サービス】買い物と食卓に、もっとワクワクを！　公式「永谷園アプリ」、5月15日（金）公開

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷浩志、東京都港区）は、5月17日「お茶漬けの日」を記念し、いつものお買い物と食卓をワクワクで繋ぐ公式スマートフォンアプリ「永谷園アプリ」を2026年5月15日（金）より提供開始いたします 。本アプリから、永谷園商品のお買い物を楽しくするランク特典とカード収集の喜びを一つにした新サービス「だんらんプログラム」をご利用いただけます。

永谷園は「味ひとすじ」という理念のもと、日本の食卓を豊かにすること、そして食を通して日本の文化を未来へ繋いでいくことを目指しています。

1．概要：永谷園アプリとは https://www.nagatanien.co.jp/app/

普段の買い物を、義務的に感じてしまったり、家族からごはんを作ることには感謝してもらえても、「買い物も地味に大変なんだよな…」と思われる方も多いのではないでしょうか。

永谷園は、そんないつものお買い物もワクワクするきっかけにしてもらえるような取り組みを開始いたします。

永谷園の商品を通して、おいしさだけではない新しい体験価値を皆様に還元してまいります。

新サービス「だんらんプログラム」

お買い物を通して、家族との会話が生まれる「団らん」を作りたい。そんな想いから、生まれたのが「だんらんプログラム」です。

いつものお買い物後、レシートを撮影しアプリに投稿するだけで、「おかげさまポイント」「ガチャ券」がもらえます。

「おかげさまポイント」を貯めてとっておきの特典に応募したり、「ガチャ券」で日本文化をあしらったデジタルカードを収集する等、「永谷園アプリ」ならではのワクワクをご用意いたします。

2．アプリの機能：使い続けたくなるコンテンツが盛りだくさん

１.買い物のレシートが「とっておきの体験」に変わるランクプログラム

レシート投稿で貯まる「おかげさまポイント」に応じ、レギュラーからプラチナまでランクが変動します 。ランクが上がるほど、永谷園ならではの特別な優待体験に応募いただけます。

特典の詳細は現時点ではヒミツですが、「日本文化とふれあえるイベント・限定イベントへの参加」など、様々な特典をご用意する予定です。

２.「東海道五拾三次」をデジタルの世界に ・・・「デジタルカードガチャ」

2025年12月末に商品封入を終了し大変多くの反響をいただいた、お客様に愛されるコンテンツ「東海道五拾三次カード」をデジタルで復活させます。

さらに、今後は 「東海道五拾三次」以外の浮世絵カードや期間限定の特別コラボカードなど、お客様がワクワクするデジタルカードを展開する予定です。

※アプリ画面はイメージです

カードは、1日1回のアプリログインボーナス、および商品購入でもらえるガチャ券を使ってデジタル版「東海道五拾三次カード」ガチャを引くことで入手できます。

また、デジタルならではの機能として、入手カードをクリックすることで絵画と作品の解説文を表示させたり、絵画を拡大して鑑賞することができます。

（補足）「東海道五拾三次カード」のはじまり

いまから約60年前、製造した「お茶づけ海苔」を検品する際に無地の検印紙を商品に封入していました。

「お客様の日常にちょっとした楽しみや彩りを添えることで、日本文化・芸術普及の一助になれば」という想いから、検印紙に伝統的・芸術的価値の高い絵画を印刷したのが始まりです。

これからも、永谷園の商品を通して、日本文化を身近なところから実感していただく機会を創出してまいります。

３.お得な情報の配信

キャンペーンのご案内、新商品情報や開発秘話、永谷園商品を使ったアレンジレシピのご紹介など、お客様に「うれしい！」「楽しい♪」「便利！」と感じていただける情報をお届けします。

３．アプリの入手方法

こちらのアプリ専用サイト（URL・二次元バーコードコード）からダウンロードできます。

https://www.nagatanien.co.jp/app/

※永谷園商品（一部商品除く）のパッケージ裏面にも二次元バーコードを記載していますので、スマートフォンで読み取っていただくとアプリをダウンロードできます。

【追加情報】永谷園アプリ公開を記念して「限定デザイン・東海道五拾三次カード」登場！

この時期しか手に入らない、特別バージョンのカード絵柄をご用意しています。詳細は、永谷園アプリ公開日＝5月15日（金）に改めてご案内させていただきます。