【新色販売開始】楽天8冠！累計4万台超の「Lidora コンパクト電動ドライバー」に待望の新色「グレージュ」が仲間入り！「重い・難しい」を解消する、初心者・女性に優しい設計。

電動工具のイメージを覆し、理想の部屋づくりをサポート

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

「家具の組み立てを自分でしたいけれど、大きな電動ドライバーは怖くて使えない」「手回しだと時間がかかるし、手が痛くなる」。

そんな、DIYに不慣れな女性や初心者の方々が抱く不安に寄り添い、楽天市場で累計8冠を達成、多くの支持をいただいているのが、充電式電動ドライバー「Lidora（リドラ） コンパクト電動ドライバー／LID-C01」です。

機能性だけでなく「自分らしいインテリアに馴染む道具を使いたい」という多くの声にお応えし、待望の新色「グレージュ」の販売を開始いたします。

【待望の新色】暮らしに馴染む「大人可愛い」グレージュを新発売！

新色「グレージュ」はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/med01/

今回登場する新色「グレージュ」は、インテリアのトレンドであるニュアンスカラーを採用しました。

上品な落ち着きと温かみを感じさせるグレージュは、一人暮らしのお部屋や、こだわりの家具が並ぶ空間に置いても違和感がありません。

工具特有の無骨さを排除し、「出しっぱなしにしておいても可愛い」デザインを実現しました。

本日より販売をスタートします。

DIY初心者や女性にLidora（リドラ）が選ばれる3つの理由

1. 驚くほど軽い。りんご約1個分「約280g」の超軽量設計

「電動工具は重くて手が疲れそう」というイメージを覆す、わずか280gの超軽量ボディ。

りんご約1個分の軽さなので、腕の力に自信がない方でも、長時間疲れずに作業を楽しめます。メディアでも「女性の手に馴染むサイズ」として紹介された、Lidora自慢のポイントです。

2. 届いた瞬間「全部揃っている」安心感。47点フルセット

組み立てを始めてから「ビットが合わない」と困ることはありません。プラスやマイナスはもちろん、北欧家具に多い特殊な「ポジドライブ（PZ）」ビットまで標準装備。

追加で道具を買い揃える必要がなく、これ1セットで家具の組み立てが完結します。

3. ボタン一つ。直感的に「締める・緩める」がわかる操作性

操作はシンプルそのもの。ボタンを左右に切り替えるだけで、ネジを締める・緩めるの操作が直感的に行えます。また、変形ロックボタンを押せば、高い場所の作業に便利な「ストレート型」に早変わり。初めての方でも、まるでプロのようにスムーズに作業を進められます。

新生活を彩る全8色のラインナップ

新色グレージュの追加により、全8カラーとなりました。

お部屋のイメージや好みに合わせて、お気に入りの1台をお選びいただけます。

カラー展開：グレージュ（新色）、ライトグレー、モスグリーン、サンドベージュ、ノワールブラック、セージグレー、ダークグレー、スモークブルー

製品について

新色「グレージュ」購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/med01/

コンパクト電動ドライバー 47点セット／

LID-C01

全8カラー

セット内容

・本体

・USB充電ケーブル

・ビット×45個

ご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/med01/

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)