NEORT、セイビ堂とデジタルサイネージおよびDOOH分野の拡大に向け資本業務提携を締結

NEORT株式会社

デジタルアートプラットフォームを運営するNEORT株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：高瀬 俊明、以下「NEORT」）は、株式会社セイビ堂（本社：茨城県鹿嶋市、代表取締役：阿部 慎也、以下「セイビ堂」）と資本業務提携契約を締結いたしました。本提携を通じ、NEORTはデジタルサイネージ・DOOH領域におけるアート作品配信事業を拡張し、世界中のアーティストの表現をより多くの人々の日常へと届けてまいります。

■ 提携の背景

NEORTは、世界中のデジタルアーティストと深いネットワークを構築し、展示やプロジェクトを通じた協働により、デジタルアートの企画・制作・監修において独自の専門性を磨いてきました。アーティストの表現を、より多くの人々が日常的に行き交う場所へ届けるために、NEORTはサイネージ空間を単なる「媒体」ではなく「表現の舞台」へと変えることを目指しています。

一方、セイビ堂は、長年培った看板制作の技術を基盤に、最新のデジタルサイネージやLEDビジョンの提供、リテールメディア事業を展開してきました。

本提携により、NEORTのアートコンテンツと、セイビ堂のサイネージインフラおよび技術が融合します。両社の知見を掛け合わせ、商業施設や公共空間において「空間としての体験価値」と「メディアとしての広告価値」を同時に高める、新しいデジタルサイネージの形を追求してまいります。

■ 業務提携の主な内容

デジタルサイネージ・DOOHメディア領域の推進

セイビ堂が持つサイネージインフラとNEORTのアートコンテンツを組み合わせ、商業施設や公共空間に新たなアート体験を創出します。広告価値と文化体験価値を同時に高める、新たなデジタルサイネージのあり方を共に追求します。

セイビ堂による「フィジカル作品」の制作と販売

デジタルアートの体験をスクリーンの枠を超えて届けるため、NEORTが連携する世界中のアーティストとセイビ堂が協働し、ハードウェアを含む筐体一体型のデジタルアート作品を共同制作します。オフィスや住宅空間への展開を通じ、デジタルアートが暮らしの中に溶け込む世界を探求します。

■資本提携の概要

セイビ堂は、NEORTが発行するJ-KISS型新株予約権を引き受けました。本資金は、本提携に基づく事業開発や、デジタルアートやハードウェアを含む筐体一体型の作品を掛け合わせた新たな市場の開拓に充てられる予定です。

■ 両代表者からのコメント

株式会社セイビ堂 代表取締役 阿部 慎也

「デジタルアートの最前線を走るNEORT様との提携を大変嬉しく思います。当社のサイネージ技術と製造技術を掛け合わせることで、デジタルとリアルの境界を越えた新しいアート体験を市場に提案してまいります。」

NEORT株式会社 代表取締役 高瀬 俊明

「セイビ堂様の持つ高度なハードウェア技術と製造ノウハウにより、世界中のアーティストたちの表現が、新たな形で人々のもとに届けられることになります。商業施設や公共空間におけるデジタルサイネージでの作品配信や、ハードウェアと組み合わせたデジタルアートの筐体制作など、今後の連携により、表現の可能性を広げられることを楽しみにしております。」

【株式会社セイビ堂 概要】

所在地 ：茨城県鹿嶋市長栖2156-93

代表者 ：代表取締役 阿部 慎也

事業内容：LED看板・デジタルサイネージ・LEDビジョンの企画・施工、広告配信プラットフォーム「RAP」の運営等

HP ：https://seibidou.jp/

【NEORT株式会社 概要】

所在地 ：東京都品川区西五反田7丁目9-5 SGテラス 6F

代表者 ：代表取締役 高瀬 俊明

事業内容：デジタルアートプラットフォーム「neort.io」の運営、デジタルアートの企画・制作

HP ：https://team.neort.io/

■ 本件に関するお問い合わせ

NEORT株式会社 広報担当

Email: info[at]neort.io