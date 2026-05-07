100年のレシピに歴史×科学で迫る！『日本の定番料理10の謎　ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』が5月11日発売

株式会社ＮＨＫ出版『日本の定番料理10の謎 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』書影

居酒屋の肉じゃがはなぜうまいのか？ 麻婆豆腐の辛さはどうしてやみつきになるのか？ 人気料理家の樋口直哉さんが歴史×科学の視点でレシピをひも解き、日本人が愛する「あの味」がなぜ定番になったのか、驚きのルーツに迫ります。NHK出版新書『日本の定番料理10の謎 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』は2026年5月11日発売です。

・生姜焼きの隠し味にタバスコ

・みそ汁に出汁は必要ない

・煮物は強火で一気に加熱

など、今夜試せるコツもふんだんに収載し、食の固定観念を鮮やかに覆します！

定番料理には定番となるだけのおいしさの理由がありますし、時代背景も無視できません。また、料理には作る人の思いが込められています。先人がどんな料理を考えていたのかを知ることは、変化が求められる時代にあって足元を見直す作業にほかなりません。今では当たり前になった10皿の料理を通し、本書が日本の食文化や毎日の料理について考えるきっかけになることを願っています。

（本書「はじめに」より）

- 目次

第1章 居酒屋の肉じゃがはなぜうまいのか

第2章 ハンバーグはいつから家庭の定番になったのか

第3章 なぜ生姜焼きはご飯に合うのか

第4章 から揚げは「和食」なのか

第5章 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか

第6章 麻婆豆腐はなぜやみつきになるのか

第7章 炭で焼いた魚はなぜおいしいのか

第8章 なぜパスタは日本で愛されるのか

第9章 なぜプロのチャーハンはパラパラなのか

第10章 なぜみそ汁に出汁は必要なくなったのか

- 著者

樋口直哉 （ひぐち・なおや）

作家・料理家。1981年生まれ。服部栄養専門学校卒業。2005年、『さよならアメリカ』（講談社）で

第48回群像新人文学賞を受賞し、作家デビュー。同作は第133回芥川龍之介賞の候補にもなった。

料理家としての著書に『新しい料理の教科書』（マガジンハウス）、『料理1日目』（光文社）など多数。「きょうの料理」、「激突メシあがれ」（いずれもNHK）などのメディアにも出演し、調理科学に基づいたわかりやすい解説が人気を博す。

- 商品情報

NHK出版新書761『日本の定番料理10の謎 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』

樋口直哉 著

2026年5月11日発売

ISBN：978-4-14-088761-5

定価1,023円（税込）新書判 224ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887612026.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887613