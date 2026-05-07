セイビ堂とNEORT、デジタルサイネージおよびDOOH分野の拡大に向け資本業務提携を締結

株式会社セイビ堂～デジタルサイネージ・DOOH市場でのデジタルアート事業展開を加速～

株式会社セイビ堂（本社：茨城県鹿嶋市、代表取締役：阿部 慎也、以下「セイビ堂」） は、デジタルアートプラットフォームを運営するNEORT株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：高瀬 俊明、以下「NEORT」） との間で、デジタルサイネージおよびDOOH分野におけるアート領域の拡大を目的とした資本業務提携契約を締結いたしました 。

■提携の背景と目的

セイビ堂は、長年培った看板制作の技術を基盤に、最新のデジタルサイネージやLEDビジョンの提供、リテールメディア事業を展開しております 。一方、NEORTは、世界中のデジタルアーティストと深いネットワークを築き、展示やプロジェクトを通じた協働により、最先端のデジタルアートの企画・制作・監修において高い専門性を有しています。

本提携により、NEORTの多彩なアートコンテンツを、セイビ堂のサイネージインフラおよび技術と融合させます 。両社の知見を掛け合わせ、商業施設や公共空間において「空間としての体験価値」と「メディアとしての広告価値」を同時に高める、新しいデジタルサイネージの形を目指します。

■業務提携の主な内容

デジタルサイネージ・DOOHメディア領域の推進

セイビ堂のサイネージシステムとNEORTのアートコンテンツを組み合わせ、視認性と訴求力の高い新たなメディアを構築します 。

セイビ堂による「フィジカル作品」の制作と国内独占販売

デジタルアートの体験をサイネージやギャラリーに留めず、オフィスや住宅空間へも広げるため、NEORTおよび連携アーティストと協働し、ハードウェアを含む筐体一体型のデジタルアート作品の制作およびその国内独占販売に取り組みます。

■資本提携の概要

セイビ堂は、NEORTが発行するJ-KISS型新株予約権を引き受けました。本資金は、本提携に基づく事業開発や、デジタルアートとフィジカルアートを掛け合わせた新たな市場の開拓に充てられる予定です。

■今後の展望

両社は、「映像の表示」の枠を超え、サイネージを「広告を流すインフラ」から「アートが宿るインフラ」へと転換することで、空間に訪れる人々の体験価値と、メディアとしての広告価値を同時に高めることを目指してまいります。

両代表者からのコメント

株式会社セイビ堂 代表取締役 阿部 慎也

「デジタルアートの最前線を走るNEORT様との提携を大変嬉しく思います。当社のサイネージ技術と製造技術を掛け合わせることで、デジタルとリアルの境界を越えた新しいアート体験を市場に提案してまいります。」

NEORT株式会社 代表取締役 高瀬 俊明

「セイビ堂様の持つ高度なハードウェア技術と製造ノウハウにより、世界中のアーティストたちの表現が、新たな形で人々のもとに届けられることになります。商業施設や公共空間におけるデジタルサイネージでの作品配信や、ハードウェアと組み合わせたデジタルアートの筐体制作など、今後の連携により、表現の可能性を広げられることを楽しみにしております。」

【 株式会社セイビ堂 概要 】

所在地 ：茨城県鹿嶋市長栖2156-93

代表者 ：代表取締役 阿部 慎也

事業内容：LED看板・デジタルサイネージ・LEDビジョンの企画・施工、広告配信プラットフォーム

「RAP」の運営等

URL ：https://seibidou.jp/

【 NEORT株式会社 概要 】

所在地 ：東京都品川区西五反田7丁目9-5 SGテラス 6F

代表者 ：代表取締役 高瀬 俊明

事業内容：デジタルアートプラットフォーム「NEORT」の運営、デジタルアートの企画・制作

URL ：https://team.neort.io/

セイビ堂グループについて

セイビ堂は、1967年創業のサインメーカーで、「世界を変えるビジョナリカンパニー」を目指しています。グループ会社とのシナジー効果で、日本だけでなく世界に向けた視点で様々な製品やサービスを創出しています。

グループ会社

株式会社セイビ堂（https://seibidou.jp/）

レベリック株式会社（https://leveliqq.co.jp/）

株式会社シグラボ（https://www.siglab.jp/）

株式会社未来社（https://miraisya.com/）

株式会社アシュラスコープインスタレーション（https://projectionmapping.biz/）

Seibidou Viet Nam Co.,Ltd.（http://seibidouvn.com/）

【 本件に関するお問い合わせ先 】

株式会社セイビ堂

広報担当

Email : info@seibidou.co.jp

TEL : 03-3248-2620