リピーター続出で異例の延長へ！“旨辛×しびれ”が話題の「赤から麻辣鍋」5月20日まで提供

株式会社甲羅

“旨辛×しびれ”の新感覚として話題を集めている「赤から麻辣鍋」が、好評につき販売期間を延長します。株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤裕）が展開する鍋料理店「赤から」では、現在開催中の「麻辣フェア」において、お客様からの好評を受け、販売期間を2026年5月20日（水）まで延長することを決定しました。

■“定番メニューにしてほしい”との声が続出

本フェアで登場した「赤から麻辣鍋」は、看板商品である“旨辛”の赤から鍋に、花椒のしびれとスパイスの香りを効かせた“麻辣”の要素を掛け合わせた他にはない味わいとして支持を集めています。

赤から特有のコク深い味わいに、近年人気を集める麻辣の刺激が加わることで、これまでにない“シビ辛”の新感覚を実現。販売開始以降、クチコミやSNSでは

・「赤から味噌と麻辣がマッチしていて、最高に美味しかったです！」

・「期間限定なのがもったいないレベルで、普通に定番化してほしい」

・「麻辣鍋がとても美味しかったので期間中にもう一度食べに行きます！」

といった声が多く寄せられています。

■話題の“麻辣ブーム”と融合。期間延長へ

近年、麻辣湯をはじめとした“シビ辛”への注目が高まる中、赤からの看板メニューと融合させた本商品は、新たな楽しみ方として支持を拡大しています。

今回の販売延長は、こうしたお客様からの反響やリピート需要を受けて決定。

5月10日（日）での販売終了を予定していましたが、より多くのお客様にお楽しみいただくため、5月20日（水）まで延長する運びとなりました。

■まだ体験していない方はこの機会に

“旨辛”に“しびれ”が加わった新感覚の赤から鍋。

一度食べるとやみつきになる味わいを、ぜひこの機会にご体験ください。

■概要

延長期間 ： 2026年5月20日（水）まで

対象店舗 ： 赤から全店



特設サイト：https://akakara.jp/pages/campaign-page/mala_2026

赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops

赤から公式ホームページ : https://akakara.jp/



※写真はすべてイメージです。

「赤から」ブランドについて

2003年8月、名古屋で「赤から」の第1号店がオープンして以来、創業20年以上続く鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使った旨辛料理が人気で、コクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニュー。一度味わえば、やみつきになる奥深い味付けの鍋、焼き物、名古屋名物の一品も楽しめます。他では体験できない「赤から独自の味」を求める熱狂的なファンも多く、20代女性を中心に幅広い方々に支持されています。全国約150店舗で展開し、旨辛グルメのトップランナーとしてさらなる進化を目指しています。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導