【さらに特典を追加！】ファミペイ翌月払いステップボーナスがおトクを追加してリニューアル！ご利用金額に応じて最大1,000円相当を追加進呈

株式会社ファミマデジタルワン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：村井律夫）は、2026年5月1日（金）から、

ファミペイ翌月払いステップボーナスの最大10%還元はそのままに、ファミペイ翌月払いご利用金額に応じて最大1,000円相当を追加進呈するリニューアルを行います。

【リニューアル概要】

現行の最大10%還元（還元上限：500円相当/月）に加え、ステップ条件の達成有無にかかわらず、ファミペイ翌月払いご利用金額に応じて最大1,000円相当のファミマポイントを追加進呈します。

ファミペイ翌月払いのご利用について、対象外のご利用はございません。

本プログラムへの参加方法はこれまで同様、ファミペイアプリからファミペイ翌月払いステップボーナスにエントリーをすると参加できます。

尚、本プログラムはファミペイアプリ内の他のキャンペーンとの併用も可能です。

＜リニューアルの追加特典＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59521/table/29_1_592a583378085aa771c4ea771093411a.jpg?v=202605071051 ]

＜ファミペイ翌月払いステップボーナス仕組み＞

通常還元1.0%に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスに参加すると最大10%還元になります。(還元上限：500円相当/月)

さらに、ステップ状況にかかわらず、ファミペイ翌月払いご利用金額に応じた特典を進呈します。

尚、ファミペイカード及びファミペイローンのご利用は問いません。

＜こんなにもおトク！還元例をご紹介＞

ステップ2を達成した方の、ファミペイ翌月払いの通常還元とファミペイ翌月払いステップボーナスの特典を総合したすべての還元額例をご紹介します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59521/table/29_2_d2fb7f8b03fa886d32420e5a34a04a38.jpg?v=202605071051 ]

※通常還元とファミペイ翌月払いステップボーナスの還元日は異なります。

※通常還元は一部対象外の商品やサービスもあります。

※年間還元額は月間ご利用金額を1年間毎月ご利用した場合の還元額になります。

【エントリー期間】

ご利用月に毎月ファミペイアプリからエントリーが必要になります。

※エントリー及びファミペイ翌月払いのご登録、ご利用の順序は問いません。

【ステップボーナスの判定日と還元日】

1か月間にご利用いただいた該当月の末日時点のご契約状況でステップ判定を行い、ご利用該当月の翌月末までに、最大10%還元分＋リニューアルした追加特典をあわせて還元します。

※通常還元1%（ファミペイ払い通常還元0.5%＋ファミペイ翌月払いご利用特典0.5%還元）はステップボーナスの還元日とは異なります。

※ファミペイ払い通常還元0.5%還元はご利用日の翌々日までに通常ファミマポイントとして還元(ファミペイカード及びファミペイ バーチャルカード(Apple Pay・Google Pay)のご利用分のファミマポイントは、お店からお取引の確定売上情報が届き次第還元)

※ファミペイ翌月払いご利用特典0.5%還元分は、ご利用月の翌月5日に1か月間のご利用金額に対して0.5%分を通常ファミマポイントとして還元

【キャンペーン対象外となる場合について】

以下に該当される場合はキャンペーン特典進呈の対象外となります。

・キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いのお支払いを延滞または登録を解除された場合。

尚、「ファミペイ翌月払い」の「利用限度額」を0円に設定している場合、登録解除とはなりません。

・当社各種規定に違反された方、もしくはファミペイアプリのご利用状況により、当社が不適当と判断した場合。

【期間限定ファミマポイント有効期限】

還元月を含む6か月後の末日迄

【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ファミマデジタルワンが独自に行うものであり、Google LLC.やApple Inc.およびApple Japan合同会社とは関係ありません。

その他の注意事項は下記の特設ページをご確認ください。

URL：https://famipay.famidigi.jp/cp/cp117/230901/

＜ご参考＞

■「ファミペイ翌月払い」

ファミマのアプリ「ファミペイ」の多彩な決済機能の1つとして提供している「ファミペイ翌月払い」は、1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただけるサービスです。

※1 ファミリーマートでのお支払いには収納事務手数料がかかります。また、口座引落の場合も「自動リボ」および「スキップ払い」、「分割払い」をご利用いただくと手数料がかかります。

※2 一部ファミペイ払いがご利用いただけない公共料金・各種料金のお支払いがあります。

※3 ファミペイ払いおよびファミペイ翌月払いのご利用による通常の1％還元(公共料金・各種料金等のお支払いの場合は0.5%＋10円相当のファミマポイント/件)に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスと合わせ最大10％を還元します。

詳細は下記のページをご確認ください。

URL： https://famipay.famidigi.jp/guide/skip/

■会社情報

会社名 ： 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 ： 2000年5月19日

代表取締役社長 ： 村井 律夫

住所 ： 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト ： https://famidigi.jp/